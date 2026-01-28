ロングセラー「森永ミルク 加糖れん乳」の味をチーズケーキで再現「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」2月3日（火）より全国にて数量限定で発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」を、2月3日（火）より全国にて数量限定発売いたします。

「小さなチーズケーキ」シリーズは、1992年に誕生し、30年以上にわたりお客さまにご愛顧いただいているロングセラーのチーズデザートです。くつろぎたい時や小腹を満たしたい時などに、家族みんなで楽しめる商品としてご好評いただいており、幅広い年代の方においしくお召し上がりいただけるような、人気の定番フレーバー（ブルーベリー、ストロベリー、レアチーズケーキ）を取り揃えています。

このたび発売する「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」は、ロングセラー商品「森永ミルク 加糖れん乳」の味をチーズケーキで再現した、クリームチーズのコクとれん乳のやさしい甘さをお楽しみいただける一品です。パッケージは「森永ミルク 加糖れん乳」の鮮やかな赤色を基調とし、キャラクター“ミルリン”を採用することで、懐かしくほっとするデザインに仕上げました。

「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」をお召し上がりいただき、いやしのひと時をお過ごしください。

1．商品特長

３. 糖質は、１個当たり1.9gです。（森永乳業調べ）

2．商品概要

3．「森永ミルク 加糖れん乳」について

