デュアル制御とATTIモードに対応した講習／試験機関向けドローン「DJI MAVIC 4 PRO 2パイロット/ATTIモデル」を販売開始

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、ドローン講習・試験機関向け限定として、「デュアル制御モード（2パイロット）」および「ATTIモード」を実装した「DJI MAVIC 4 PRO 2パイロット/ATTIモデル」の取り扱いを開始しました。本モデルは、DJI Mavic 4 Proに「デュアル制御モード」と「ATTIモード」を追加する更新ファームウェアの提供開始を受け、講習／試験用途に対応したものです。

DJI Mavic 4 Pro 2パイロット/ATTIモデルは、2台の送信機 DJI RC Pro 2（うち1台に優先操縦権を付与）を用いて操縦できる「デュアル制御モード」および、位置安定機能を解除する「ATTIモード」に対応した、講習／試験機関向けモデルです。なお、本製品のご購入は登録講習機関・ドローンスクールに限ります。

DJI Mavic 4 Pro 2パイロット/ATTIモデル 概要

DJI Mavic 4 Pro 2パイロット/ATTIモデルは、登録講習機関の実地講習および無人航空機操縦者技能証明の実地試験で用いる無人航空機の基準を踏まえて、特別なファームウェアによりデュアル制御モードとATTIに対応する、試験／講習機関向けモデルです。



通常、DJI製ドローンはGPSやビジョンポジショニングシステムといった位置安定機能により水平方向の安定が保たれていますが、登録講習機関の実地講習および無人航空機操縦者技能証明の実地試験では、環境により位置安定機能が失われることを想定し、位置安定機能を解除した状態でのマニュアル操作による安定した操縦が求められます。DJI Mavic 4 Pro 2パイロット/ATTIモデルは、これらの講習／試験の実施や、そのための練習を目的としたドローンです。



実際に位置安定機能が利用できない環境に陥った際、不慣れな挙動によって操作ミスが発生し、ドローンを墜落させてしまうことも想定されるため、デュアル制御モードによりドローンを安全な状態で操縦を交代することが可能となります。

※機能面では、通常モデルのDJI Mavic 4 Proから変更はありません。

【2パイロット/ATTIモデル】DJI Mavic 4 Pro / DJI RC Pro 2

DJI Mavic 4 Proと、ATTIモード専用ファームウェアに対応したDJI RC Pro 2送信機のセットです。登録講習団体・ドローンスクール限定で販売いたします。購入をご希望の方は、製品ページの取り合わせフォームよりご連絡ください。

https://sekido-rc.com/?pid=187175400

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWINGといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。



