【三代目鳥メロ】歓送迎会コース　２月４日（水)より販売スタート

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が展開する、居酒屋業態「三代目鳥メロ」(以下鳥メロ)において、2026年２月４日（水）から、全国９９店舗(一部店舗を除く)で歓送迎会向け特別宴会コースを開始いたします。また早期予約特典として、ご利用日の3日前までにご予約いただいたお客様には、予約特典をご用意しております。

季節限定の「歓送迎会」コースでは、メイン料理として日本三大和牛の一つである「近江牛」を使用した「コク旨陶板焼き」をご提供いたします。特典は日本最大級の規模を誇るワタミファーム（全国7カ所・計531ha）の北海道美幌峠牧場で採れた生乳を使用した、「グラスフェッドアイス～有機紅はるか～」をお一人様１個お楽しみいただけます。

また、「祝」コースでは、国産黒毛和牛のすき焼きを近江牛へグレードアップしてご用意いたします。そのほかにも、各コースごとに魅力あふれるお料理内容を取り揃えております。

♦「歓送迎会コース」150分飲み放題付き全９品 税込4,500円

■早期予約で豪華特典付き！

・季節限定の「歓送迎会コース」税込4,500円

日本三大和牛の一つ近江牛を贅沢にお楽しみいただけます。ワタミファームで作った有機菊芋を使った菊芋醤油を加えることで、近江牛の上品な肉の甘さが際立ち、さらに陶板で焼き上げることで旨みが増す、贅沢な一品です。そのほか、特製つくねや、春に旬を迎える愛知県産真鯛のお刺身もご用意しており、新しい節目のお祝いに華を添えます。早期予約特典はワタミファームの美幌峠牧場で採れた生乳で作った「グラスフェッドアイス」をお食事の最後にお召し上がり下さい。

近江牛の「コク旨陶板焼き」

・「祝コース」税込5,000円

メインの「黒毛和牛すき焼き」に使用するお肉を、日本三大和牛である近江牛へグレードアップいたします。近江牛ならではの、きめ細やかな上質なサシ（霜降り）と赤身の旨みが引き立つ味わいを堪能して頂きたい。そのほかにも、鳥メロ名物のもも一本揚げや、「祝コース」でしか味わえない本マグロのお刺身など、鳥メロならではの豪華な料理を取り揃えております。特別なお祝いの席にふさわしい内容で、ご満足いただけるコースです。

国産黒毛和牛のすき焼き（早得特典は近江牛のすき焼き）

■物価高のなかでも「美味しい」にこだわる鳥メロ

お客様の「ありがとう」をいただけるよう、安全、安心を第一に考え、品質にこだわり抜いた食材をお値打ちの価格でご提供することにこだわっています。ご家族、お仲間と歓送迎会シーズンならではの華やかな料理とともに、ぜひ三代目鳥メロでお過ごしください。

三代目鳥メロ早期予約特典概要

予約受付期間

2026年１月28日(水)～５月28日(木)

対象期間

２月４日(水)～５月31日(日)

ご予約日の3日前までのご予約が対象です。

◇特典付きコース一覧

季節限定「歓送迎会」コース 4,500円(税込) 150分飲み放題付き ９品

・近江牛のコク旨陶板焼き

・枝豆・えびせん

・シーザーサラダ

・清流蒸し鶏と豆腐の葱生姜ソース

・愛知県産 真鯛の刺身

・清流鶏の特製チキン南蛮

・大海老の秘伝チリソースがけ

・特製つくね

・〆うどん

・早期予約特典でワタミファームのグラスフェッドアイスをご提供します。

祝（いわい)コース 5,000円(税込) 150分飲み放題付き １０品

・黒毛和牛のすき焼き鍋 早期予約特典で近江牛にグレードアップ

・枝豆

・本マグロの刺身

・有機生姜ドレッシングで食べるメロメロサラダ

・名物！清流若どり もも1本揚げ

・名物！清流若どり もも串

・ピーマンつくねのチーズソースがけ

・大海老の秘伝チリソースがけ

・ねぎとろのっけ寿司

・〆うどん

・各コース料理の写真は、いずれも５名様分です。

・各コースの価格はお一人様の料金となります。

・飲み放題は宴会終了時刻の３０分前を目安にラストオーダーをお伺いいたします。

・四季折々の素材を使用するため、お料理内容が変わる場合がございます。

・当日キャンセルの場合は、キャンセル料を申し受けさせていただく場合がございます。

詳細は下記ホームページよりご確認ください。

◇三代目鳥メロ公式ホームページ

【公式】居酒屋 三代目鳥メロ｜焼き鳥 居酒屋(https://torimero.com/)

