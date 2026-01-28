【フライングタイガー】春に始める＜デジタルデトックス＞。今話題の「ジャーナリング」文具が新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年1月23日（金）より全店で販売を開始した新商品267アイテムの中から、春の文房具シリーズをご紹介。＜デジタルデトックス＞や＜記憶の定着＞からSNSでも話題のセルフケア方法として注目が高まっている「ジャーナリング」を気軽に楽しめるグッズをピックアップします。

本を読んだら、記録する。本の感想や、記憶したい言葉などを文字に書きだしたら、より考えが深まるかも。100冊記録できます。

読書日記 495円

一目でわかる、5年分の日記。同じ日付でも、自分が過ごした時間は毎年違う。ただ日常を記録する日記はもちろん、育児日記、推し活日記など、自分仕様で書いてみましょう。

5年日記 880円

寝る前の5分を使って、今日の一日を振り返ることができる日記。自分と向き合う時間をつくる機会にも。

5分日記 880円

1週間のスケジュールを見開き1ページでまとめることが可能。直接紙に書くことで、頭の中が整理されて勉強や仕事がはかどるかも。

WEEKLYプランナー 660円

壁に貼ったり、持ち歩いたりすることができる便利なプランナーは、1枚ずつ用紙をはがして使えます。

上）DAILYプランナー 440円

下）WEEKLYプランナー 440円

プランナーにぴったりな内容のステッカーがたっぷりセットに！小さくて持ち運びやすいのもうれしい。

ステッカーブック 220円

さっとメモを取りたい時に便利。さりげなく鏡で容姿チェックも可能です。

メモボックス（ミラー付） 550円

花柄のケースに入ったカラーペンセット。日記や手帳をカラフルに。

ドローイングペン 660円

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。