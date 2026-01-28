「AIが相談相手になる世界」を当たり前に──株式会社アルテニア、“かっこいい会社”を社員とともに創る

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年1月時点で累計634社がこの認定を取得しています。

そして、2026年1月1日付で株式会社アルテニアが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「AIで頼られる“かっこいい会社”」を目指して──技術に不安を抱える人にこそ、支援を届けたい

株式会社アルテニアは、AIを活用したソリューションを、安心かつ気軽に利用できる形で提供することで、多様な企業の業務効率化や事業成長を支援しているIT企業です。

同社がホワイト企業として掲げるビジョンは、「AIが相談相手になる日常」をあらゆる企業に届けること。とりわけ、AIやクラウドに苦手意識を持つ中小企業の方々にこそ、親しみやすい形で技術を届けたいと考えています。

こうした想いの背景には、「Design for Flourishing ～豊かな未来を描く～」という企業パーパスがあります。

一部の先端企業だけが技術の恩恵を受ける社会ではなく、すべての働く人が技術を味方にできる未来の実現──それがアルテニアが描く理想の社会です。

社員の“納得感”が、成長の土台になる。キャリアも文化も、現場との対話からつくる

アルテニアの強みの一つは、評価制度とキャリア設計における「納得感」です。

会社からキャリアを一方的に押し付けるのではなく、対話を通じて社員と共に設計するスタイルを徹底することで、一人ひとりの現在地と将来像が明確になり、主体的な成長を支えています。

また、同社は業種を問わず、システム開発の上流から下流までを一貫して対応できる体制を有しています。さらに、顧客に深く寄り添いながら技術を「使いやすいソリューション」へと昇華させる“伴走型支援”のスタンスも大きな特長です。

これらの積み重ねが、「AIで頼られる会社」というビジョンを支える確かな基盤となっています。

組織のスケールアップと新規事業開発で、次のステージへ

現状に満足することなく、アルテニアは次なる挑戦へと動き出しています。

今後は、より多くのお客様にAIの価値を届けるため、組織規模の拡大を進めていきます。同社の理念や文化に共感し、ともに“豊かな未来”を描ける仲間を増やしていくことが重要なステップです。

また、「AIが相談相手になる環境」を具体化するための自社サービス開発にも注力。これまでの受託支援の枠にとどまらず、自社ならではの価値を持つサービスづくりに取り組んでいます。

こうした取り組みの多くは、若手・中堅層による現場主導の事務局を中心に推進されています。社員の声を起点に評価制度や職場環境をアップデートする文化が、次世代のアルテニアを形づくろうとしています。

株式会社アルテニア 代表 二見氏の想いと挑戦

株式会社アルテニア 代表 二見 恭平 氏AIに頼れる時代を、“人に優しい会社”からつくっていく

私たちが“AIで頼られる会社”を目指すのは、単なる技術提供ではなく、社員にもお客様にも誇りを持ってもらえる会社でありたいからです。

誰もがテクノロジーを安心して使いこなせる社会をつくるために、まずは社員が自分の仕事に納得できる環境を整えることが不可欠でした。ホワイト企業認定は、そうした私たちの歩みを後押ししてくれたと思っています。

AI時代の最前線でありながら、誰よりも“人”を起点に事業と組織を育ててきたアルテニア。

評価制度や伴走支援、現場主導の文化など、同社の取り組みは、今後の働き方や企業の在り方を考えるヒントを多く含んでいます。

ホワイト企業認定は、同社の「すべての人に豊かな未来を届けたい」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社アルテニア

本社所在地：東京都千代田区神田小川町3-14-3 ilusa6F

代表 ：二見 恭平

HP ：https://www.altenir.co.jp/

事業内容 ：金融・保険・物流・電子決済などの業務系アプリを中心に、オープン系・エンベデッドシステムの開発を企画から保守まで一貫して提供しています。

企業情報（株式会社アルテニア） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13206

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年1月時点で、累計634社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/