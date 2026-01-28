やよい軒店内BGMオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』に初のお笑いコンビゲストが登場　2月のゲストは「たくろう」

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2025年12月末現在国内365店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS（X・Instagram・LINE）でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

日本国内の「やよい軒」では、季節や時間帯に合わせた「やよい軒」オリジナルの店内BGM『やよい軒プレイリスト』を放送中です。

今回、その店内BGM『やよい軒プレイリスト』でしか聴けないオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』の2月バージョンを2026年2月1日(日)から放送いたします。

■やよい軒『ミュージックギグ』2月のゲストは「たくろう」

『ミュージックギグ』では、毎回様々なゲストが登場し「やよい軒」とのエピソードやゲストの最新情報をいち早く紹介いたします。

2月のゲストとして、「M-1グランプリ2025」で優勝を果たしたお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕さん、きむらバンドさんをお迎えします。

『ミュージックギグ』としても初の試みとなるお笑いコンビのゲスト出演となり、ここでしか聴けないやよい軒のエピソードや食に関するお話を、お２人が選んだ楽曲とともに紹介いたします。

ぜひ日本全国の「やよい軒」で『ミュージックギグ』とご一緒に楽しい食事の時間をお過ごしいただければと思います。

■やよい軒公式アプリだけで聴ける『たくろうさん番組紹介 本人によるメッセージ』

「たくろう」の赤木裕さん、きむらバンドさんが語る「ミュージックギグ」収録時の余談や番組紹介などの特別オリジナルメッセージをやよい軒公式アプリで聴くことができます。是非、この機会にお得で便利なやよい軒公式アプリをダウンロードしてみてください。

■お得に便利に！やよい軒公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから

■やよい軒『ミュージックギグ』

・出演：「たくろう」赤木裕さん、きむらバンドさん

・放送期間：2026.2.1(日)～2026.2.28(土)

・放送時間：毎時0分から放送 ※約10分間

■やよい軒公式アプリ『たくろうさん番組紹介 本人によるメッセージ』

・出演：「たくろう」赤木裕さん、きむらバンドさん

・放送期間：2026.2.1(日)～2026.2.28(土) ※約1分間

■「たくろう」プロフィール

NSC大阪校36期生のきむらバンド、37期生の赤木裕が2016年3月に結成。

結成からわずか5カ月で大阪・よしもと漫才劇場のネタバトル「Kakeru翔グランプリ」で優勝する。2019年に「第8回 ytv漫才新人賞決定戦」、2024年に「第54回 NHK上方漫才コンテスト」で準優勝。2025年、「M-1グランプリ2025」で初の決勝進出を果たし、優勝した。