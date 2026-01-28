【ミライザカ】日本三大和牛で歓送迎会！近江牛・松阪牛・神戸牛を時期で楽しむ新コース「春のご馳走コース」２月4日からスタート。さらに3日前予約でお得な特典！ミライザカは歓送迎会も幹事様ファースト！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が展開する、居酒屋業態「ミライザカ」では、2026年１月28日（水）より全国88店舗で、日本三大和牛を使用した、歓送迎会向け宴会コース「春のご馳走コース」（税込4,500円）の予約を開始します。（提供期間：２月4日～５月31日）

さらに特典として、3日前までに「春のご馳走コース」ご予約のお客様にはワタミファーム北海道美幌峠牧場の生乳を使ったグラスフェッドアイスをご提供。厳選黒毛和牛コース（税込5,000円）ではすき焼きのお肉が近江牛にグレードアップ！そして味の饗宴コース（税込6,000円）ではすき焼きの近江牛がなんと2倍になる特典をご提供いたします。

急に決まった歓送迎会でも特典付きでお得にご利用できるラインアップをご用意いたしました。

※すべてのコースは飲み放題込みの価格です。

「春のご馳走コース」150分飲み放題付き 税込4500円

時期で楽しむ三大和牛と季節食材の「春のご馳走コース」

今回新しく加わった、「春のご馳走コース」（150分飲み放題付き税込4,500円）は「日本三大和牛と霧島黒豚の旨貝出汁陶板」をご用意。日本三大和牛の「近江牛」（2月から3月提供予定）「松坂牛」「神戸牛」（4月から6月予定）を、霧島黒豚と共に味わっていただける商品です。和牛ならではのコクと旨味、歯切れの良さと脂の甘味が特徴の黒豚に、特製の貝出汁をかけて召し上がっていただきます。春らしいカツオの土佐盛り、煮はまぐりと穴子の寿司盛合せなど季節の食材をふんだんに取り入れたコースです。

日本三大和牛と霧島黒豚の旨貝出汁陶板（時期により三大和牛は、近江牛、松坂牛、神戸牛のいずれかになります。）

急に決まる歓送迎会にも！３日前予約で幹事様もうれしい特典付き！

3日前までのご予約で、期間限定の「春のご馳走コース」にはワタミファーム北海道美幌峠牧場の生乳を使ったグラスフェッドはちみつアイスをプレゼント。

その他にも「厳選黒毛和牛コース」（税込5,000円）はメインの牛肉を近江牛にグレードアップ。「味の饗宴コース」（税込6,000円）はすき焼きの近江牛をなんと2倍で提供します。

会社での集まりや卒業にまつわる父母会など、忘年会と違い、会の予定が直前に決まりがちな歓送迎会。そんな時にもミライザカはお困りの幹事様を、直前でもお得な特典付きコースで全力応援いたします。

ミライザカ 早期予約特典概要

予約受付期間

2026年１月28日（水）～５月28日（木）

対象期間

２月４日（水）～５月31日（日）

ご予約日の3日前までのご予約が対象です。

「ミライザカ」公式ホームページ

【公式】ミライザカ｜居酒屋 唐揚げ(https://miraizaka.com/)

歓送迎会特典付きコース一覧

春のご馳走コース 150分飲み放題付き 税込4,500円

★日本三大和牛と霧島黒豚の貝旨出汁陶板焼き

2月、3月「近江牛」を使用いたします。

●シーザーサラダ

●枝豆＆カリカリパスタ

●カツオの土佐盛り

●唐揚げ＆ポテト

●海老のチリソース

●鶏つくね

●煮はまぐりと穴子の寿司盛合せ

●〆のしじみ入りちゃんぽん麺

3日前までの予約特典！

グラスフェッドアイス はちみつ

味の饗宴コース 150分飲み放題付き 税込6,000円

★近江牛のすき焼き

3日前までの予約で近江牛が2倍に！

●ミライザカサラダ

●手作りおつまみ三種盛り

●本マグロ入り刺身三種盛り

（季節により内容が変わる場合がございます）

●神戸牛の串焼き

●カニ盛り合わせ

●海老のチリソース

●〆のうどん

●スイーツ

厳選黒毛和牛コース 150分飲み放題付き 税込5,000円

★黒毛和牛のすき焼き

3日前までの予約で黒毛和牛のすき焼きが近江牛にグレードアップ！

●ミライザカサラダ

●手作りおつまみ三種盛り

●刺身三種盛り

（季節により内容が変わる場合がございます）

●名物！清流若どりグローブ揚げ＆ポテト

●とろとろ角煮の酢豚

●海老のチリソース

●〆のうどん

●スイーツ

・各コース料理の写真はいずれも５名様分です。

・各コースの価格はお一人様の料金となります。

・飲み放題は宴会終了時刻の３０分前を目安にラストオーダーをお伺いいたします。

・四季折々の素材を使用するため、お料理内容が変わる場合がございます。

・当日キャンセルの場合は、キャンセル料を申し受けさせていただく場合がございます。

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/