ビューティーツールブランド〈KOBAKO〉ヘアスムースブラシ（インバス）

貝印株式会社

貝印株式会社が展開するビューティーツールブランド 〈KOBAKO〉 より2026年1月28日（水）にヘアスムースブラシ(インバス)が登場！

現在ご好評いただいている「ヘアスムースブラシ（スーパーソフト/ソフト/ハード）」に加えて、インバスでの使用に特化したアイテムを発売いたします。

既存のハードより更に硬く長いピンを採用することで、頭皮にしっかりアプローチ。また、真ん中5列のピンの長さが短いことで頭のカーブにフィットしやすい構造になっています。

シャンプー時のブラシとしての使用やインバスでのマッサージ、トリートメントを馴染ませる際にもお使いいただけます。

毎日の疲れを癒すバスタイムに、心地よいヘアケアを。

KOBAKO ヘアスムースブラシ（インバス）2026年1月28日（水）発売

ヘアスムースブラシ（インバス）

\3,080（税込）

サイズ：約H174ｍｍ × W45mm × D45ｍｍ

プロテクションピン(R)を使用した、インバスに特化したヘアブラシ。従来のブラシよりも長く、硬いピンを採用することで頭皮へしっかりアプローチ。

シャンプー時のブラシとしての使用はもちろん、インバスでの頭皮のセルフマッサージやトリートメントを馴染ませる際に最適な1本です。

お花型のくぼみに指を置くことでブラシが安定します。使用後は丸洗いでき、いつでも清潔にお使いいただけます。

頭の丸みに沿いやすいよう 中央5列のピンを短めに設計し心地よいフィット感を実現。

プロテクションピン(R)ならピンの間隔が広く、トリートメントをムラなく塗布しやすい。

＜おすすめの使用手順＞

お風呂に入るまえに、お好みのヘアスムースブラシ（スーパーソフト/ソフト/ハード）でしっかりブラッシング

→ヘアスムースブラシ（インバス）で、シャンプーをしながらのセルフマッサージやトリートメントで

スペシャルケア

入浴前のブラッシングで汚れを落とすことで、シャンプーの泡立ちも良くなります

プロテクションピン(R)とは？

ピンを約0.8mm間隔で植毛しているため、摩擦が少なく絡んだ髪もなめらかにブラッシング。ピン先は球状で、頭皮を傷つけにくく、ここちよく刺激を与えます。

KOBAKO ヘアスムースブラシ ラインナップ

使い続けることで、髪の立ち上がり方の変化や本来の髪の美しさを感じられます。

丸洗いでき、いつでも清潔にお使いいただけます。

ヘアスムースブラシ（スーパーソフト）\3,080（税込）

サイズ：約H174mm × W45mm × D45mm

ソフト/ハードよりもピンが長く柔らかい素材で、頭のカーブにフィットしやすいように真ん中5列のピンの長さが短くなっています。

柔らかいピンで、髪が細くて絡まりやすい方におすすめです。

ヘアスムースブラシ（ソフト）\3,080（税込）

サイズ：約H174mm × W45mm × D40mm

やわらかいピンと、硬めのピンの2種類を配列。長めのピンはソフトな肌あたりで、しなやかにブラッシングします。

ヘアスムースブラシ（ハード）\3,080（税込）

サイズ：約H174mm × W45mm × D33mm

短めのピンは頭皮をしっかり刺激できます。髪をブラッシングしながら頭皮にあてることで、頭皮をしっかり刺激し、コリをほぐすことができます。

KOBAKOとは

ビューティーツールの豊富な経験を持ち、細部にこだわる日本のモノづくりの伝統を受け継ぐ貝印の技術、ビューティーだけでなくトレンド全般に精通したビューティーエキスパートの厳しい視線、そして大人のコスメ心を表現するデザイン。KOBAKOは、この３つの洗練がひとつになり、おしゃれで使いやすく機能的な、今までにないビューティーツールを目指したブランドです。

