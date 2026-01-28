【おぱんちゅうさぎ】「ストロベリー」デザインのランチグッズが新登場！スケーター ピンクのギンガムチェックが可愛い全6アイテム

スケーター株式会社ギンガムチェックがかわいい「ストロベリー」シリーズ

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のアートを使用した、 「ストロベリー」シリーズのランチグッズを発売いたしました。

本シリーズは、ピンクと赤を基調としたギンガムチェック柄に、 いちごを抱えた「おぱんちゅうさぎ」が描かれた愛らしいデザインが特徴です。 毎日のお昼ごはんが楽しくなるような、ランチボックスやボトル、バッグなどを展開します。

■商品特長

１．「おぱんちゅうさぎ」×「ストロベリー」の甘いデザイン

うるうるとした瞳が特徴的な「おぱんちゅうさぎ」と、真っ赤ないちごを組み合わせました。

背景には優しいピンク色のギンガムチェックとお花をあしらい、 持っているだけで気分が上がるような可愛らしいデザインに仕上げています。

２．使いやすさにこだわった機能性

デザインだけでなく、毎日の使い勝手も考慮しました。

お弁当箱は食洗機に対応しており、食べ終わった後はコンパクトに収納できる入れ子式です。

箸箱セットは、持ち運び時にカチャカチャと音が鳴りにくいクッション付きの構造を採用しています。

３．トータルコーディネートが楽しめるラインナップ

お弁当箱と箸箱セットに加え、持ち運びに便利なランチバッグや、 オフィスや学校で活躍するステンレスボトルやタンブラーもご用意しました。

シリーズで揃えることで、統一感のあるランチタイムをお楽しみいただけます。

■商品詳細

丸型ランチボックス2段（フォーク付）

価格：1,320円（税込）

基本情報：容量：500ml（上段230ml／下段270ml） サイズ：約106×117×90mm

丸いフォルムが可愛い2段弁当箱です。

コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまま入ります。

食べ終わった後は下段を上段に収納できる入れ子式で、コンパクトに持ち帰れます。

フタ・中ブタ・フォークを外せば電子レンジ加熱が可能で、食洗機にも対応しています。

音の鳴らない箸・箸箱セット

価格：880円（税込） 基本情報：箸の長さ：18cm

防音クッション付きで、ケースの中で箸が動く音を軽減します。 食洗機対応です。

スクリューハンドル付マグボトル

価格：オープン価格 基本情報：容量：350ml サイズ：約72×174mm

持ち運びに便利なハンドル付きのステンレスボトルです。

保温保冷対応。

ステンレスタンブラー

価格：オープン価格 基本情報：実容量：約400ml サイズ：約80×147mm

コンビニコーヒーなどがそのまま入るステンレスタンブラーです。

直接飲み物を入れて使用することも可能です。

がま口型ランチバッグM

価格：2,310円（税込） 基本情報：サイズ：約220×160×115mm

開け口がワイヤー入りで大きく開くため、

お弁当箱の出し入れがスムーズです。

内側は保冷効果のあるアルミ蒸着素材を使用しています。

不織布ランチトートバッグ

価格：1,650円（税込） 基本情報：サイズ：約275×265×120mm

手軽に使える不織布素材のトートバッグです。

内側はアルミ蒸着仕様になっています。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店、量販店など

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C)KAWAISOUNI!

スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

お問い合わせ先：

スケーター株式会社

(奈良本社)〒630-8520 奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021