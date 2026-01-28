【おぱんちゅうさぎ】レトロでポップな世界観が魅力！スケーター カラフルな新作ランチグッズ4種
スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のイラストをあしらった、 ポップなデザインのランチグッズシリーズを2026年1月に発売いたしました。
本シリーズは、鮮やかなピンクやイエロー、ブルーを基調としたカラーリングに、 ドット柄やロゴデザインを組み合わせたレトロで賑やかな雰囲気が特徴です。
「おぱんちゅうさぎ」の様々な表情を楽しめるお弁当箱やボトル、 普段使いにぴったりなトートバッグなどを展開します。
■商品特長
１．元気がもらえる「レトロポップ」なデザイン
哀愁漂う「おぱんちゅうさぎ」の表情と、明るくポップなグラフィックのギャップが魅力です。
ピクセルアート風のモチーフや、大胆な色使いのデザインは、 ランチタイムを明るく彩ります。
２．食材が映える「ふわっと弁当箱」
ラインナップの一つであるお弁当箱は、フタがドーム型に盛り上がっているのが特徴です。
おかずが押し潰されにくく、ふんわりと盛り付けた状態をキープできるため、 オムライスやパスタ、丼ものなどのお弁当にもぴったりです。
３．持ちやすさと使いやすさを追求
ステンレスボトルは、握りやすい八角形の形状を採用しました。
また、スタッキングコップは積み重ねて収納できるため、 場所を取らずにスッキリと片付けることができます。
商品詳細
ふわっと弁当箱
価格：1,760円（税込） 基本情報：容量：530ml サイズ：約186×108×62mm
フタがドーム状になっており、おかずをふわっと盛り付けられるお弁当箱です。
4点ロック式で、汁漏れしにくい構造になっています。
片手で持てるスリムな形状です。
八角形ステンレスボトル
価格：オープン価格 基本情報：容量：350ml サイズ：約69×152mm
握りやすく、開けやすい八角形のボディが特徴のステンレスボトルです。
真空二重構造により保冷・保温効果があります。
広口タイプで氷が入れやすく、お手入れも簡単です。
帆布ランチトートバッグ
価格：1,870円（税込） 基本情報：サイズ：約185×190×110mm
丈夫な帆布生地を使用したランチトートバッグです。
お弁当箱とボトルが一緒に入るサイズ感で、 ランチタイムだけでなく、ちょっとしたお出かけのサブバッグとしても活躍します。
スタッキングコップ
価格：935円（税込） 基本情報：容量：340ml サイズ：約φ83×94mm
積み重ねて収納できるプラスチック製のコップです。
ご自宅での使用はもちろん、軽量なのでアウトドアや歯磨き用のコップとしても便利です。
ハンドル部分は持ちやすい形状に設計されています。
■販売情報
スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/
全国の雑貨店、量販店など
【 注意事項 】
本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。
(C)KAWAISOUNI!
スケーター株式会社
「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。
