ラコステ、テイラー・ザハール・ペレスを迎えた最新アンダーウェアキャンペーンを公開

2026年1月27日、フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランド LACOSTE（ラコステ）は、アメリカ人俳優テイラー・ザハール・ペレス（TAYLOR ZAKHAR PEREZ）を起用した最新アンダーウェアキャンペーンを発表しました。

進化し続けるコラボレーション

2年連続でラコステ アンダーウェアキャンペーンの顔を務めるテイラー・ザハール・ペレス。2025年1月にブランドアンバサダーとして発表されて以降、彼はラコステとともにその世界観を深化させてきました。本キャンペーンでは、ヴィンテージの趣と現代的な感性が共存するビジュアルを通して、ブランドのクリエイティビティをさらに先へと導いています。

「この1年、ラコステのショーやカルチャーシーン、特別なプロジェクトを通じてラコステと歩めたことは、私にとって非常に意義深い経験でした。すべてのコラボレーションが明確な意思を持って行われ、遊び心と躍動感にあふれたエネルギーとして本キャンペーンに結実しています。このキャンペーンはとても親密で、力強く、そして誠実。自信、クラフツマンシップ、そしてラコステのヘリテージが持つ静かな強さを、現代的に大胆に再解釈したものだと感じています。この1年、信頼と創造性を託してくれたラコステに心から感謝しています。このキャンペーンが、自然体で解放された“プライベートな瞬間”へとつながっていくことを、密かに願っています」- テイラー・ザハール・ペレス

フレンチ・フレアが息づくビジュアル

舞台となったのは、パリのジム。フォトグラファーのアンジェロ・ペンネッタ（Angelo Pennetta）が、アスリートにとって馴染み深いロッカールームでテイラーを捉えました。そこは、パフォーマンス前の緊張と集中、精神と身体が交差する場所でもあります。

映像はサイモン・カーン（Simon Cahn）が担当。洗練された美学とユーモアを巧みに織り交ぜ、ラコステのDNAを体現する、フレンチムード漂うキャンペーンへと昇華させています。

スタイリングはジェイソン・ボールデン（Jason Bolden）。ファッショナブルでありながらクラシックな佇まいを持つシルエットによって、ラコステが描く“次なるアイコン”としてのアンダーウェアを提示しています。

