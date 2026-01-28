アカチャンホンポで『ディズニーベビーフェア』開催！入園準備や“はじめて”にぴったりな商品をご紹介

写真拡大 (全16枚)

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、『ディズニーベビーフェア』を2026年1月30日（金）から2月26日（木）まで、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で開催いたします。




【デジタルチラシはこちら】https://bit.ly/4pPC4OE　
【オンラインショップはこちら】https://bit.ly/4act2nO



『ディズニーベビーフェア』では、ディズニーキャラクターがデザインされたかわいいお洋服や子育てに役立つ便利グッズなどを豊富に取り揃えています。その中でも今回は入園・新学期準備グッズや傘デビュー、バスボールデビューなどの「はじめて」にオススメの商品をご紹介いたします。春に向けてお子さまの「できる！」を増やしてみませんか？



【プレゼント】




2026年1月30日（金）から2月26日（木）のフェア期間中、ディズニーベビーフェア掲載商品を含む3,300円（税込）以上ご購入いただいた方に「ステッカー」をプレゼントいたします。
全店計5,000点限定。


※なくなり次第終了。
※柄はお選びいただけません。


※お1人様（1家族または1グループ様）につき1日のお会計でのお渡しは1回までとさせていただきます。
※レシート合算不可。　


※オンラインショップでは実施いたしません。



入園・新学期準備グッズ




ループ付きで、普段使いやおでかけにも便利なアイテム。


■商品名：ループ付きタオル3枚組


■サイズ（約）：27×27cm


■価格：800円（税込880円）





迷ったらコレ。お得なスターターセット！


■商品名：おなまえシール スターターセット


■デザイン：プリンセス／トイ・ストーリー／ミッキー・ミニー


■セット内容：洗濯タグ・タオル用コットンラベル×24ピース／いろんなかたちのコットンラベル×34ピース／耐水ネームシール×38ピース


■価格：2,180円（税込2,398円）　　





貼るだけ簡単、履き間違い防止。絵を合わせると左右がわかる。


■商品名：くつの絵合わせコットンシール ディズニー


■価格：420円（税込462円）



おふろアイテム




香料や合成着色料など、気になる5つの成分を無添加。お子さまが怖がらず、大人も入りやすい白濁色。溶けやすく、微発泡なためお子さまが炭酸ガスでむせにくく、はじめてのバスボールにもおすすめです。


※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー



■商品名：無添加バスボール　各種


■デザイン：ミッキー＆ミニー／くまのプーさん／アナと雪の女王／ラプンツェル


■対象：3歳頃～


■価格：各700円（税込770円）　



おでかけアイテム




つゆ先がとがってない人気のフチまる傘のディズニーデザイン。傘デビューにぴったりの商品です。


■商品名：フチまる傘


■サイズ：35・40・45・50cm


■価格：1,980円（税込2,178円）





お散歩がもっと楽しくなるプーさんの三輪車。はじめての三輪車にプレゼントとしてもオススメ！


■商品名：ナチュラルトライク プー＆ハニー


■対象：1歳6か月頃～4歳頃


■価格：13,500円（税込14,850円）※フェア限定価格




おしょくじアイテム




b.box「シッピーカップ」で人気のディズニーデザインがステンレスボトルでも登場。水筒デビューや入園準備におすすめです。


■商品名：ディズニー ステンレスドリンクボトル 350mL


■デザイン：くまのプーさん／シンバ／バンビ


■価格：4,300円（税込4,730円）　





離乳食デビューに必要なものが揃ったセット。ナチュラルなプーさんのデザインがかわいい！


■商品名：はじめての離乳食セット


■セット内容：ランチプレート・ボウル・プチボウル・フォーク・スプーン・フィーディングスプーン・調理ベラ・フタ・目皿・おろし器・こし器・すり鉢


■価格：4,980円（税込5,478円）




新生児アイテム




ふんわりやわらかい綿100％のドレスオール。退院時のお洋服としても◎


■商品名：長袖ドレスオール やわらか


■サイズ：50～60cm


■価格：2,980円（税込3,278円）





パワーアップしてリニューアル！メリーがジムにへんしん！6つのステップで成長に合わせて長く使える。はじめてのおもちゃとしてプレゼントにもおすすめです。


■商品名：えらべる回転 6WAYジムにへんしんメリー プラス くまのプーさん


■対象：0か月～


■価格：12,900円（税込14,190円）


※電池：単2×3本使用（別売り）



おでかけに便利なグッズも！




■商品名：水99％Super 手口ウェットシート


■容量：90枚×16個


■価格：2,780円（税込3,058円）





■商品名：ひらけ！フタップ 各種


■デザイン：ミッキー／ミニー／くまのプーさん


■価格：各498円（税込547円）



※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。


※オンラインショップでは、企画内容が異なる場合があります。※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。


※一部、数量限定の商品がございます。 掲載の商品は十分用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください 。
※昭島イトーヨーカドー店、ホームズ寝屋川店、池袋東武店、アル・プラザ小松店・ゆめタウン行橋店（1/31（土）閉店）・ニトリモール枚方店（2/23（月・祝）閉店）・飯塚店（3/8（日）閉店）は実施いたしません。



【掲載原稿確認のお願い】


画像付きでご紹介頂く場合は、(C)Disney をご記載ください。また、トイ・ストーリーなどピクサーキャラクターの商品の画像を含む場合は(C)Disney (C)Disney/Pixar、


くまのプーさんの商品の画像を含む場合は (C)Disney (C)Disney. Based on the “Winnie the pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.とご記載ください。




[赤ちゃん本舗について]


赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。


https://www.akachan.jp