『Chacott COSMETICS』「チャコット フィニッシングキープミスト」を1月30日（金）発売

株式会社オンワードホールディングス

チャコット株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：馬場 昭典)は、コスメティクスブランド『Chacott COSMETICS（チャコット・コスメティクス）』において、秋冬限定商品としてご好評をいただいた保湿成分配合の「チャコット フィニッシングキープミスト」を、お客さまのご要望にお応えし、年間を通じてお買い求めいただける定番アイテムとして、１月30日（金）から全国の直営店、チャコットオンラインショップおよびバラエティショップなどの各取扱店舗にて販売開始します。

■チャコットオンラインショップ https://shop.chacott.co.jp/

■チャコット・コスメティクス Instagram https://www.instagram.com/chacott_cosme/

■チャコット・コスメティクス X https://x.com/Chacott_cosme

■チャコット・コスメティクス TikTok https://www.tiktok.com/@chacott_cosme

汗や皮脂によるメイク崩れは、近年の気候変化や多様化するライフスタイルなどを背景に、季節や年齢、性別を問わず、メイクにおける大きな悩みとなっています。『Chacott COSMETICS』は、そうした悩みに対し、ステージメイクで培った「汗や皮脂に強く、崩れにくい」ベースメイクを提案しています。

「フィニッシングキープミスト」は、メイク後に顔全体へ吹きかけることで、微細なミストが肌をコーティングし、汗や皮脂による崩れを防ぐアイテムです。さらに、保湿成分が肌にうるおいを閉じ込め、乾燥によるメイク崩れも防ぎます。

今回の定番化にあたり、香りを一新。季節を問わず人気の高い「ローズ調フローラル」を、天然精油のブレンドで表現しました。その芳醇な華やかさと、スッキリとした甘さの中に温かみを感じる爽やかな香りが特徴です。朝のメイクや日中のリフレッシュタイムに、その香りをまとうたび心華やぐひとときを演出します。

是非お試しください。



■商品詳細

商品名：チャコット フィニッシングキープミスト

発売日：1月30日(金)

価格：1,320円（税込）

販売店舗：チャコット直営店、チャコットオンラインショップ、LOFT、アインズ&トルペ、ハンズ、ショップイン、アットコスメストア等（一部店舗を除く）

【商品説明】

微細なミストが顔全体を包み込み、肌にしっかりと密着し、顔全体をコーティング。 メイク後にひと手間を加えるだけで、汗、皮脂によるメイクくずれを防ぎます。 チャコットのフェイスパウダーとのあわせてお使いいただくことで、より長時間メイクをしっかりキープしてくれます。発酵マヌカハニー※1、コラーゲン※2配合で肌にうるおいを閉じ込めます。

※1 グルコノバクタ―ハチミツ発酵液（保湿成分） ※2 加水分解コラーゲン（保湿成分）



■保湿成分配合で、乾燥・皮脂※1によるメイク崩れ対策に

発酵マヌカハニー※2、コラーゲン※3、７種のアルプスハーブ配合※4

※1 乾燥した肌が過剰に分泌する皮脂

※2 グルコノバクタ―ハチミツ発酵液（保湿成分）

※3 加水分解コラーゲン（保湿成分）

※4 サステナブルなフェアトレード＆オーガニック認証のうるおい成分(すべて保湿成分)

メリッサ葉エキス・セイヨウサクラソウ花エキス・セイヨウノコギリソウ花／葉／茎エキス

セイヨウハッカ葉エキス・ゼニアオイ花／葉／茎エキス・ハゴロモグサ花／葉／茎エキス・ベロニカオフィシナリス花／葉／茎エキス

■まるでシルクのようなキメ細かいミスト

まるでシルクのようなきめ細かいミストが肌をやさしく包み込みます。 細かいミストは広範囲に広がり、顔全体に密着します。振らずにすぐ使える一層式ミストです。

※細かな霧を実感して頂くために必ず30cm離してご使用ください。



■メイク下地として、メイクの仕上げに、使いかた自在の２WAYミスト

メイクの前に使うと… 肌を引きしめ、化粧のりが良くなります。

メイクの後に使うと… メイク崩れを防ぎます。

（耐水、耐汗性のある植物繊維※1及び伸縮自在のフィルム形成成分※2）

※1 ヒドロキシエチルセルロース、ステアロキシヒドロキシプロピルメチルセルロース

(汗などをまとわりつかせ均一に分散させる網目状の皮膜(フィルム)を形成します。）

※2 ポリウレタン-14(メイクの密着を上げる薄い皮膜(フィルム)を形成します。)



■爽やかな甘さが香る「ローズ調フローラル」の香り

季節を問わず人気の「ローズ調フローラル」の香りを天然精油のブレンドで表現しました。芳醇な華やかさと、スッキリとした甘さの中に爽やかな温かみを感じる香りです。ローズは愛や恋の象徴とされてきた歴史があり、使うたび気分も上向く香りです。