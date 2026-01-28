白内障の症状・手術後の見え方を疑似体験できる医師監修の無料アプリ「AR Eye」多焦点眼内レンズの種類を選択できるバージョンアップ版提供開始

エイエムオー・ジャパン株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン*は、白内障手術の術前・術後の見え方をシミュレーションできる医師監修の無料AR（Augmented Reality: 拡張現実）アプリ「AR Eye（エイアール・アイ）」をバージョンアップし、提供を開始しました。「AR Eye」は、スマートフォンのカメラを通して、実在する風景にバーチャルの視覚情報を重ねて表示することで、二次元シミュレーション画像では表現することが難しかった、実生活における白内障の術前・術後の見え方を体験できるアプリです。

今回のバージョンアップでは、術後の見え方をシミュレーションする際に、白内障手術用の多焦点眼内レンズの種類として、新たに「連続焦点/3焦点」タイプと「焦点拡張」タイプの見え方を比較できるようになりました。患者さんは、本アプリにより「単焦点眼内レンズ」「多焦点眼内レンズ 連続焦点/3焦点」「多焦点眼内レンズ 焦点拡張」それぞれの見え方や、夜間の光の見え方のシミュレーション、遠距離・近距離の見え方を疑似体験することができます。本アプリはジョンソン・エンド・ジョンソンの社内コンテストで最優秀賞に選ばれた社員のアイデアを実用化し2024年10月に初版の提供を開始。

眼科医が診察時に患者さんへの説明に活用するほか、患者さんが日常環境下で手術後の見え方を疑似体験することで、ご自身のライフスタイルに適した眼内レンズを理解いただけます。白内障を発症した場合の見え方も確認できるため、白内障患者さんのご家族が患者さんの感じている不自由さを実体験し、白内障への理解を深めることも期待できます。

また、本アプリ内のリンク先から、多焦点眼内レンズを用いた白内障治療について実際に相談・受診できる医療施設を、簡単に見つけることができます。このリンクからも医療施設の検索が可能です。

＊ジョンソン・エンド・ジョンソンの眼科医療機器事業について：アイヘルスのグローバルリーダーとして、日本においては、ジョンソン・エンド・ジョンソン サージカル ビジョン ジャパン（法人名：エイエムオー・ジャパン株式会社、所在地：東京都千代田区、カントリーマネジャー：岩重恵子）が、白内障手術領域や屈折矯正手術領域における眼科医療機器、医薬品、サービスを提供

多焦点眼内レンズの「連続焦点/3焦点」タイプは、遠方から近方まで連続的範囲で視力を維持し、ハローなどの夜間光視症を低減し、昼夜を問わず質の高い見え方を追求したレンズです。また「焦点拡張」タイプは、遠方から日常生活に必要な近方まで焦点深度を拡張し、単焦点眼内レンズと同等までグレア・ハローを低減した見え方が特長です。過去のバージョンで提供していた「単焦点眼内レンズ」「多焦点眼内レンズ」の見え方比較だけでなく、多焦点レンズの見え方を種類別に体験できるようにしたことで、クリアな見え方を希望する距離や夜に運転する機会など、患者さんご自身のライフスタイルに より適した眼内レンズ選びの参考にしていただけます。

「AR Eye」アプリの使用環境とダウンロード方法

AndroidまたはiOSスマートフォン、タブレットで使用可能。以下の２次元バーコードから無料ダウンロードできます。

【白内障とは】

白内障は加齢などにより眼の中のレンズの役割を果たす水晶体が白く濁って見えにくくなる病気で、50代で約40%、60代で約70%、70代で90%、80代では100%に近い方が発症するとされています(1)。白内障の手術では白く濁った水晶体を吸引除去し、その代わりとなる人工の眼内レンズを挿入します。手術後は視機能の改善が期待されますが、眼内レンズの種類によって見え方が異なるため、眼内レンズを挿入した患者さんの中には、期待した見え方と術後の見え方にギャップを感じる方もいます。

国内における白内障の手術件数は、年間約180万件とされており、外科手術の中で最も多く行われている手術(2)です。挿入する眼内レンズには、1カ所にピントを合わせる「単焦点眼内レンズ」と、複数の距離にピントを合わせる「多焦点眼内レンズ」があり、希望する見え方やライフスタイルに合わせて選択する必要があります。単焦点眼内レンズは、ピントを合わせた距離ではっきり見えますが、それ以外の距離を見るときはぼやけて見えるため、眼鏡などが必要となる場合があります。多焦点眼内レンズは手術後にあまり眼鏡を使いたくない方に向いていますが、光学部（レンズ部分）構造が複雑なため、コントラスト感度が低下することがあります。また、夜間に街灯などの光を見るとまぶしく感じる「グレア」や、光の周りに輪が見える「ハロー」などの夜間光視症が生じる場合もあり、夜間に車の運転をする機会が多い方は注意が必要ですが、近年は多焦点レンズの機能が進化しており、選択肢も広がっています。

(1) Minds 白内障診療ガイドラインの策定に関する研究(H13-21EBM-012)

(2) 厚生労働省「第8回NBDオープンデータ」

「AR Eye」監修医師：東京歯科大学水道橋病院 名誉教授・特任教授 ビッセン宮島弘子先生

慶應義塾大学医学部卒業。2003年より東京歯科大学水道橋病院 教授、2022年より現職。白内障、屈折矯正手術分野の日本のパイオニアとして海外からの技術をいち早く導入し、世界トップレベルの白内障手術を提供している。

監修ウェブサイト「白内障のぎもん」：https://www.clearvisionforyou.com/ja-jp/cataracts/

-XXX-

ジョンソン・エンド・ジョンソンのビジョン事業について

ジョンソン・エンド・ジョンソンには、患者さんの目の健康の向上を目指し革新的な製品を開発してきた長い歴史があります。毎年4,000万人もの人々の「見る力」（Vision）を支え、改善することが私たちのビジョンの実現につながるという思いを込めた“Vision Made Possible”のメッセージの下、あらゆる世代の人が見え方の向上により素晴らしい人生を送る未来の実現に貢献します。

ビジョン事業は、最先端のイノベーション、材料・光科学の専門性、先端技術により、世界初、そして日本初の使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー(R) 」や、白内障手術領域や屈折矯正手術領域における眼科医療機器、医薬品、サービスを提供し、トータルアイヘルスのリーダーとして患者さんの視力および視機能向上に取り組んでいます。人生100年時代と言われる今、目の健康寿命の延伸に貢献します。

詳しくは以下URLをご覧ください。

https://www.jnjvisionpro.com/ja-jp/

https://www.acuvue.com/ja-jp/

ジョンソン・エンド・ジョンソン について

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、健康こそすべてだと考えています。ヘルスケアイノベーションにおける私たちの強みが、複雑な病を予防、治療、治癒し、治療をよりスマート化した、低侵襲なものに進化させ、一人ひとりの患者さんに合ったソリューションを提供することができる世界を築く力になります。Johnson & Johnson Innovative MedicineとMedTech（メドテック）における専門性を生かし、将来の飛躍的な進化に向けてヘルスケアソリューションの幅広い領域でイノベーションを推し進め、人々の健康に大きなインパクトを与えていきます。

(C) Johnson & Johnson 2026 (R)登録商標 2026PP04562

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、「AR Eye」に関し、米国の1995年私的証券訴訟改革法で定義された「将来に関する記述」が含まれています。将来予想に関する記述に依拠することがないようご注意ください。それらの記述は、将来の事象に関する現時点での予想に基づいています。基礎となる前提条件が不正確であることが判明した場合、または既知もしくは未知のリスクもしくは不確実性が具体化した場合、実際の結果はジョンソン・エンド・ジョンソンの期待および予測と著しく異なる可能性があります。リスクおよび不確実性には、臨床的成功および規制当局の承認取得の不確実性といった製品の研究開発に内在する課題、商業的成功の不確実性、製造上の問題または遅延、技術的進歩や競合他社による新製品や特許取得といった競争環境、特許への異議、製品回収または規制措置に至る製品の有効性または安全性に関する懸念、ヘルスケア製品およびサービスの購入者の行動および支出パターンの変化、世界的な医療制度改革を含む適用法規の変更、医療費抑制傾向などが含まれますが、これらに限定されません。これらのリスク、不確実性およびその他の要因の詳細なリスト、説明については、ジョンソン・エンド・ジョンソンの最新の四半期報告書（Form 10-K）内の「将来予測に関する記述に関する注意事項（Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements）」や「リスク要因（Item 1A. Risk Factors）」のセクション、およびそれに続くジョンソン・エンド・ジョンソンの四半期報告書（Form 10-Q）、ならびに証券取引委員会へのその他の提出書類をご参照ください。これらの書類は、オンライン（www.sec.gov, www.jnj.com, www.investor.jnj.com）でご覧いただくか、もしくはジョンソン・エンド・ジョンソン宛てにご請求ください。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、新たな情報または将来の事象もしくは進展の結果として、将来の見通しに関する記述の更新することを約束するものではありません。