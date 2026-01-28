【セツロテック】ニコンCVC、モンゴルVCなどから3.2億円を資金調達　ゲノム編集事業の世界展開へ

株式会社セツロテック

株式会社セツロテック（本社：徳島県徳島市、代表取締役：竹澤慎一郎、以下「セツロテック」）は、シリーズA5ラウンドにおいて、Nikon-SBI Innovation Fund II、EXPONENTIAL ZAISAN PARTNERS、INSPiRE Mutualistic Symbiosis Fund 1、大阪中小企業投資育成株式会社、いよぎんキャピタル株式会社、HOXIN株式会社を引受先とする第三者割当増資により、総額3.2億円の資金調達を実施しました。このたび調達した資金は、研究開発の推進強化、採用・組織体制の強化を行い、「ゲノム編集事業の世界展開」を目指します。

【セツロテックとは】

セツロテックは、徳島大学の研究者である竹本龍也、沢津橋俊らが発明した高効率ゲノム編集技術の知財を活用して、2017年に創業した徳島大学発のスタートアップです。「生物の潜在的な力を借りて、あなたと地球の課題を解決する産業を創造する」というミッションを掲げ、農畜産・工業分野で活用されている動物・植物・微生物などの品種改良に取り組む精密育種事業と、アカデミア・製薬会社などにゲノム編集マウスやゲノム編集細胞などを供給する研究支援事業を展開しています。

【ゲノム編集事業の展開を推進】

ゲノム編集技術（品種改良加速技術）は、生物が持つゲノムの中の特定の場所（遺伝子）を、ピンポイントで改変できる技術です。近年、気候変動や新たな疾病の発生など急速に環境が変化しています。ゲノム編集技術は、こういった急速な環境変化に対応した農畜産物を作製できる技術として世界中で注目されています。

セツロテックが提供するゲノム編集育種サービス「Setsuro Breeding」は、2つの技術的優位性を有します。1つ目は、竹本、沢津橋らが発明したゲノム編集技術です。ほ乳類動物の受精卵において高効率なゲノム編集が可能なGEEP法と、培養細胞において簡便に高効率な遺伝子改変を実現できるVIKING法という2つの特許技術を有しています。2つ目は、セツロテックが独自に開発したゲノム編集ツールST9.5です。研究分野において広く活用されているCas9と異なり、特許権利者がはっきりとしており、高額なライセンス費用も必要ありません。これら2つの技術を活用することで、様々な生物種や細胞での品種改良事業が可能です。実際にセツロテックでは、これら技術を活用して、ニワトリやヤギの品種改良に関する製造特許を取得してきました。

このようにセツロテックは、複数の基盤技術および特許を強みとして、研究開発や商品開発に取り組むお客さまに対し、品種改良を加速する最先端のゲノム編集技術を提供してまいります。

【シリーズA5の資金調達について】

シリーズA5ラウンドにおいて、世界的に有名な大手光学機器メーカーである株式会社ニコンが出資するファンドNikon-SBI Innovation Fund IIに参画いただきました。また、当社初の外国人投資家として、モンゴル国を拠点とするベンチャーキャピタルであるEXPONENTIAL ZAISAN PARTNERS（XZP）に参画いただきました。

本調達資金を活用して、

・品種改良加速技術の研究開発および産業応用の加速

・国内外における事業展開

・将来的な資本市場を見据えた経営管理体制・内部統制の強化

を実現します。

株式会社ニコン

ヘルスケア事業部長 大村泰弘 様

ゲノム編集による細胞作製は、遺伝性疾患の治療や持続可能な畜産など、医療・農業分野における革新的な技術として世界的に注目されています。多様な市場での実用化が求められる中、独自の細胞作製技術を開発するスタートアップの挑戦は、産業全体の成長を加速させる重要な原動力となると考えています。

当社ヘルスケア事業部は、2030年に向けて「イノベーションを通じて人々のクオリティ・オブ・ライフの向上を支援する」というビジョンを掲げ、事業を推進していきます。細胞作製スタートアップへの資金提供に加え、技術的な連携も積極的に検討していきます。幅広い分野への応用を支援することで、食料・健康・環境といった社会課題の解決に貢献してまいります。

EXPONENTIAL ZAISAN PARTNERS （XZP）

Managing Partner Mr. Azbayar Altangerel

EXPONENTIAL ZAISAN PARTNERSは、住友商事、INSPiRE、その他の戦略的投資家と協力し、次世代ゲノム編集および応用ライフサイエンスソリューションを推進する革新的なバイオテクノロジー企業であるセツロテックへの支援を決定しました。私たちは、セツロテックの先駆的な技術と、バイオR＆Dおよび産業革新を変革する可能性に強い期待を抱いています。この戦略的パートナーシップを通じて、セツロテックのモンゴルおよび中央アジア市場への進出を支援し、技術的リーダーシップを育成し、先進バイオテクノロジーにおける地域の成長を促進することに尽力していきます。

大阪中小企業投資育成株式会社

業務第１部 調査役 山内拓也 様

弊社は、中小企業支援施策として投資事業を行う、経済産業省管轄の政策実施機関です。この度、セツロテック様にご縁をいただき、新たに参画させていただきました。セツロテック様には、徳島大学を基盤とする革新的な技術力と、徳島名物“阿波踊り”を思わせる情熱があります。今後、産業・農業・医療・環境等の様々な分野で豊かな未来を切り拓くポテンシャルに、大いに期待しております。

いよベンチャーファンド7号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 いよぎんキャピタル株式会社

マネージャー 高瀬瑞憲 様

四国発のスタートアップで、竹澤CEO、竹本CTO、沢津橋CSOを中心とした経営陣の事業に対する情熱、開発技術の優位性、業界知見の深さを実感できたことから出資いたしました。孵化前の鶏の雌雄判別技術は、アニマルウェルフェアに対応したグローバルな課題解決に繋がる画期的な技術と考えます。他にも品質価値の高いカシミヤヤギ、豚熱抵抗性を持つブタ等の育種が社会実装された暁には、大きな成長が実現できるものと期待しております。

HOXIN株式会社

マネージャー 福井健太郎 様

世界的な食糧問題を背景に、ゲノム編集技術を活用した畜産業・農業分野における新品種開発という成長市場へ挑戦されている点、ならびに大手企業とのパートナーシップを強化しつつ海外展開を進められている点を、主な投資判断理由としております。また、徳島大学発のスタートアップとして、四国発でグローバルに成長されるとともに、ゲノム編集技術を通じて地域産品の開発支援や地域経済の発展に寄与されることを期待しております。

◆株式会社セツロテックの概要

1. 商号：株式会社セツロテック

2. 代表者：代表取締役 竹澤 慎一郎

3. 所在地：徳島県徳島市蔵本町3丁目18番地の15 藤井節郎記念医科学センター

4. 設立：2017年2月22日

5. 主な事業の内容：ゲノム編集技術による研究開発サービスおよび新品種の事業化

6. URL：https://www.setsurotech.com/