RPA全体像を可視化「RPAカオスマップ2026」を公開

Peaceful Morning株式会社

RPA・AIなど自動化ツールの活用をプロが伴走してサポートする「Robo Runner（ロボランナー）」、グループ累計700万名のDXエンジニア・コンサルタントが登録する「DX Boost」等、AI・RPA領域における包括的なDX推進支援サービスを展開するPeaceful Morning株式会社は、RPA市場の最新動向と、RPAを中核としたハイパーオートメーションの全体像を整理したホワイトペーパー「RPAカオスマップ2026」 を公開しました。

本資料では、生成AIの普及が進む中でも需要が拡大し続けるRPA市場の現状を整理するとともに、RPA単体ではなく、AI-OCR、連携基盤などを組み合わせた“現実的な自動化の全体像”をカオスマップとして可視化しています。

■ 背景

※RPAカオスマップは網羅性や正確性を担保するものではございません資料をダウンロードする :https://rpahack.com/ebook/rpa-chaos-map2026

生成AIの登場により業務自動化の選択肢は大きく広がりましたが、日本企業では依然として

・Excel・紙・メールを前提とした業務

・API連携が難しいレガシーシステム

・人手不足による業務改善リソース不足

といった課題が多く残っています。

こうした背景から、「AIが判断し、RPAが実行する」役割分担による自動化が再評価されており、RPAはAI時代においても重要な実行基盤として位置づけられています。

■ 本ホワイトペーパーでわかること

・2026年に向けた国内RPA市場の最新動向

・RPAを中心としたハイパーオートメーションの全体像

・RPA導入が停滞する企業と、定着・拡張に成功する企業の違い

・RPA×AI連携による具体的な業務自動化ユースケース

■ こんな方におすすめ

・RPAや業務自動化の最新動向を把握したい方

・RPA導入後、活用が停滞している企業の担当者様

・RPAと生成AIを組み合わせた自動化を検討している方

Peaceful Morningでは、RPAを単なるツール導入で終わらせず、業務可視化から内製化・定着・拡張までを一気通貫で支援するサービス「Robo Runner(https://robo-runner.com/)」を通じて、企業の継続的な業務改善を支援しています。Robo Runnerはチャット相談3件まで無料でご利用可能です。

■Peaceful Morning株式会社（クラウドワークスグループ）について

Peaceful Morningは、『Innovation Engine ～成長を加速させるエンジンをかける～』というミッションのもと、ローコード・DX・AIなど業務自動化テクノロジーを通じて、個人や企業・社会全体の成長を支援しています。2018年の創業からRPA・AI・DXに関する専門メディア「BUSINESS HACK（旧：RPA HACK）」、RPA/AI開発者育成サービス「Robo Runner」、国内最大級の約700万名（グループ累計）が登録するRPA・ローコードプロフェッショナルマッチングプラットフォーム「DX Boost」等、自動化・デジタルトランスフォーメーション（DX）を前に進める事業を行っております。

https://peaceful-morning.com

当社は、UiPath Training Partner Award of the Yearを2年連続で受賞しております。

▼プレスリリースはこちら▼

https://robo-runner.com/uipath-japan-partner-awards-2023-training-associate-of-the-year/

※2022年9月27日付で、「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を運営する株式会社クラウドワークスの100％子会社となりました。