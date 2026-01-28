シャキシャキぷるぷる、甘さ華やぐ。 「アップルピーチ阿里山 ティーエード」が2月5日(木)より限定販売
株式会社ゴンチャ ジャパン(本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ)は、冬にぴったりな期間限定商品「アップルピーチ阿里山 ティーエード」を2026年2月5日(木)より販売します。
今回お届けするのは、ゴンチャの人気ドリンク「ピーチ阿里山 ティーエード」と、シャキシャキ食感のりんご果肉がたっぷり入ったアップルゼリーが初めての組み合わせとなる「アップルピーチ阿里山 ティーエード」。
りんご果肉のシャキッとした食感とゼリーのぷるんとした口当たりを、花を思わせる華やかな「阿里山ウーロンティー」をベースに使った甘酸っぱいピーチの味わいのティーエードのフルーティーな香りで包み込んだ冬にぴったりな一杯です。
冬の澄んだ空気の中で香る、フルーツの甘みをぎゅっと詰め込んだ「アップルピーチ阿里山 ティーエード」で、ティータイムを彩ってみませんか。
ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。
【商品情報】
■ アップルピーチ阿里山 ティーエード
シャキシャキのりんご果肉がたっぷり入ったぷるぷるのアップルゼリーと、甘酸っぱいピーチの味わいを堪能できるティーエード。ぎゅっと詰まったフルーツの甘み、阿里山ウーロンティーの華やかな香り、アップルゼリーの食感を楽しめます。
● サイズ/販売価格 アップルピーチ阿里山 ティーエード（ICED/M） 630円
※ 記載価格はすべて税込みです。
● 販売店舗 国内ゴンチャ全店
※ デリバリーは対象外です。
● 発売日 2026年2月5日(木)
※ 販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります。
● カスタマイズ 追加トッピング2つまで可能です
● 公式サイト https://www.gongcha.co.jp/apple-peach/
ゴンチャについて
台湾発祥の「ゴンチャ(Gong cha)」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティー
カフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。
■会社概要
社名 ： 株式会社ゴンチャ ジャパン
代表者 ： 代表取締役社長 角田 淳
本社所在地 ： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階
設立日 ： 2015年3月25日
業務内容 ： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)
URL ： https://www.gongcha.co.jp
※ 本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。
※ 画像は全てイメージです。