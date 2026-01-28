ÆüËÜÊ¸²½¤È¹á¤ê¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¤è¤ê¡¢ÉâÀ¤³¨ÃåÁÛ¤Î¹á¿å¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¡Ö¶äºÂ¡×¤¬3·î11Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ª2·î11Æü¤è¤êÉ´²ßÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È½ç¼¡³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥é¥¤¥Î¥Ù¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿åÆÆ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëÉâÀ¤³¨¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¤È¡Ö¶äºÂ¡×¤ò3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～17Æü¡Ê²Ð¡ËÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡ÖISETAN MITSUKOSHI Salon de Parfum¡¡ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢¡Ö¶äºÂ¡×¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¶äºÂ»°±Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ö¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¶äºÂ È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡ÛÇËÅ·¹Ó ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡ÊÆüËÜ¶¶¡Ë
ÆüËÜ¶¶¡¡Nihonbashi
¥·¥È¥é¥¹¤ÎÄ«¸÷¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ì¸¤ÈÇò¤¤²â¤¬¹¤¬¤ëÆüËÜ¶¶¤Î¾ð·Ê¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¹á¤ê¡£²ÎÀî¹½Å¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½¦»°¼¡ ÆüËÜ¶¶ Ä«Ç··Ê¡×¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÚ¶¶¤Î²¹¤â¤ê¤È¥à¥¹¥¯¤ÎÍ¾±¤¤¬¹¾¸Í¤È¸½Âå¤ò·ë¤Ö¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¹á¤êÀâÌÀ
½é·°¡Î¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡ÏÝ¦Ý¨¡¢桉¼ù¡Ê¥ì¥â¥ó¡¢¥æー¥«¥ê¥×¥¿¥¹¡Ë
²í·°¡Î¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡ÏÆý¹á¡¢¶äÍÕ¶â¹ç´¿¡¢Ãú»Ò¡¢ÃÝ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¥ó¥»¥ó¥¹¡¢¥ß¥â¥¶¡¢¥¯¥íー¥Ö¡¢¥Ð¥ó¥Öー¡Ë
Í¾·°¡Î¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡Ï±ôÉ®Çðô¢¡¢¥«¥¹¥«¥¹¥¬¥ä¡¢Î¶Þ·¹á¡Ê¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É ¡¢¥Ù¥Á¥Ðー ¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡Ë
¢£¾¦ÉÊÀâÌÀ
¹¾¸Í¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¾ì½ê¡¢ÆüËÜ¶¶¡£
²ÎÀî¹½Å¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÔÆüËÜ¶¶ Ä«Ç··Ê¡Õ¤ËÉº¤¦¡¢À¶À¡¤ÇÀÅ¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ÈÄ«Æü¤Î²«¶â´¶¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍÆÎÌ¡Ã50mL
¢£²Á³Ê¡Ã19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Àè¹ÔÈ¯Çä¡ÃÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡Ã2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～
¢£¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡ÃÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡Ê2026Ç¯2·î11Æü～17Æü¡Ë¡¢inimuÀõÁðÅ¹¡¢inimuWebShop
¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡ÛÇËÅ·¹Ó ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê¶äºÂ¡Ë
¶äºÂ¡¡Ginza
¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¥ì¥â¥ó¤Î¸÷¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÇòÊ´¡Ê¤ª¤·¤í¤¤¡Ë¤Î½À¤é¤«¤µ¤È²ÀÍå¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¬½Å¤Ê¤ë¾å¼Á¤Ê¡È¶äºÂ¤Î¹á¤ê¡É¡£²ÎÀî¹ñÄç¡Ö¹¾¸ÍÌ¾½ê¿Þ²ñ Æû»Í¡¦½ÂÃ« ¶â²¦´Ý¾»½Ó¡×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÅÁÅýÈþ¤Îµ¤ÇÛ¤ò¸½Âå¤Î³¹¤Î±ð¤Ø¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£ÉâÀ¤³¨¤Î²í¤È¶äºÂ¤ÎÀöÎý¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¹á¤êÀâÌÀ
½é·°¡Î¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡Ï¹áÝ¦Ý¨¡¢Ý¦Ý¨¡Ê¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥ì¥â¥ó¡Ë
²í·°¡Î¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡ÏÆ÷èÁ¡¢ÌÚÎ©ÎÜÍþÁð¡¢À¾ÍÎ¾Ô³÷¡¢ÎëÍö¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¥êー¥Õ¡¢¥Ø¥ê¥ª¥È¥íー¥×¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥ß¥å¥²¡Ë
Í¾·°¡Î¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡ÏÇòÃÉ¡¢±ôÉ®Çðô¢¡¢óÍ¹á¡¢Î¶Þ·¹á¡¢²ÚÂË¼¤ÙÇ¡Ê¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¡¢¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É¡¢¥à¥¹¥¯¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥Ð¥Ë¥é¡Ë
¢£¾¦ÉÊÀâÌÀ
¹¾¸Í»þÂå¡¢¶äºÂ¡¦ÌÚÈÔÄ®¤Ï¼Çµï¾®²°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¼Ì³Ú¤ä²ÎËû¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ìò¼Ô¤ÈÍ·½÷¤ÎÀ¤³¦¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæÎ¢¤ËÉº¤¦ÇòÊ´¤Î¹á¡¢ÛØÉñÂæ¤ÎÌÚ¤Î¹á¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ÈÀÅ¼ä¤Î¶¹´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ì½Ö¤ÎÈþ¡£¤½¤ÎÑ³¤¯¤â±ð¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò¡¢¹á¤ê¤Ë±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍÆÎÌ¡Ã50mL
¢£²Á³Ê¡Ã19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Àè¹ÔÈ¯Çä¡Ã¶äºÂ»°±Û2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡Ã2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～
¢£¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡Ã¶äºÂ»°±Û¡Ê2026Ç¯2·î18Æü～3·î10Æü¡Ë¡¢inimuÀõÁðÅ¹¡¢inimuWebShop
¢£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¤Î¿·ºîÈ¯É½¤òµÇ°¤·¡¢2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¶äºÂ»°±Û¤Ë¤Æ¡¢Àè¹ÔÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¡¢¡ãÇËÅ·¹Ó¡äÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·óÄ´¹á»Õ¡¿Î¹¹á¿Í*1¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¶¿åÆÆ»á¤âÍèÅ¹¡£¡Ö¹á¤ê¤ÎÊ¹¤½Å¤Í¡×*2¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÇËÅ·¹Ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ë¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*1 Î¹¹á¿Í(¤ê¤ç¤³¤¦¤¸¤ó)¡§ÅÚÃÏ¤ÎÊª¸ì¤ò¹á¤ê¤Ç·ë¤ÖÎ¹¿Í
*2 ¹á¤ê¤ÎÊ¹¤½Å¤ÍÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÈ¼«¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¡¢¹á¤ê¤Ë⽿¤òÀ¡¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤ò·¹¤±¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë¹áÆ»¤È¤¤¤¦ÆüËÜÊ¸²½¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡Ö¹á¤ê¤ÎÊ¹¤½Å¤Í¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢2¼ïÎà°Ê¾å¤Î¹á¤ê¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢°ì¤Ä¤Î¹á¤ê¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤¤¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡Û
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) ～ 2·î17Æü(²Ð) 10:00～19:30
¡¦¾ì½ê¡§ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹ ËÜ´Û1³¬ Ãæ±û¥Ûー¥ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ISETAN MITSUKOSHI Salon de ParfumÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹
ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó :
https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/beauty/cosmetics/shopnews_list/shopnews0113.html
¡ãÇËÅ·¹Ó¡äÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·óÄ´¹á»Õ¡¿Î¹¹á¿Í¡¦À¶¿åÆÆ»á ÍèÅ¹
2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)¡¢15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨º®»¨»þ¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇËÅ·¹Ó¡ß²ÚÆ»²ÈRyota Hagiwara ²ÖÀ¸¤±¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È
2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) 12:00～12:30
¿·¾¦ÉÊ¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¤Î¹á¤ê¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢²ÚÆ»²È Ryota Hagiwara¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¡¢Ìó30Ê¬´Ö¤Î²ÖÀ¸¤±¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢²ñ´üÃæ 2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)～2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë ¤Î´ü´Ö¡¢ÇËÅ·¹Ó¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤È¿¢Êª¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¶äºÂ»°±Û¡Û
¡¦Æü»þ¡§2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～20:00
¡¦¾ì½ê¡§¶äºÂ»°±Û ËÜ´Û1³¬ ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¶äºÂ È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ãÇËÅ·¹Ó¡äÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·óÄ´¹á»Õ¡¿Î¹¹á¿Í¡¦À¶¿åÆÆ»á ÍèÅ¹
2·î18Æü(¿å)¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢23Æü¡Ê·î¡¦½Ë) ¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨º®»¨»þ¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ»°±Û¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó :
https://www.mistore.jp/store/ginza/shops/beauty/cosmetics/shopnews_list/shopnews_01.html
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨2·î1Æü¤è¤ê¸ø³«Í½Äê
ÇËÅ·¹Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¹á¤ê¤¬Æ³¤¯¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤Ç·¿¤òÇË¤ëÌ¤Íè -
·¿ÇË¤ê¤Ê¼êË¡¤ÇÅÁÅýÊ¸²½¤ò³×¿·¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËËþ¤ò»ý¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£
¡ÖÇËÅ·¹Ó¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Ã¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£ÇËÅ·¹Ó¤Ï¡¢·¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊ¸²½¿Í¤äÅÁÅý¹©·Ý»Î¡¢¿¦¿Í¤È¶¦¤Ë²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.hatenko.jp/
¡ãÇËÅ·¹Ó¡ä¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/hatenkofragrances/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥é¥¤¥Î¥Ù¥¤¥È
»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¡¦ÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜÀ½¤Î¹á¤ê¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¢£½êºßÃÏ ¡Ã ÅìµþÅÔÂæÅì¶è²ÖÀî¸Í2-10-8 ¥°¥ìー¥¹¥Ï¥¤¥àÀ÷Ã«1F
¢£ÂåÉ½¡¡ ¡Ã ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¶¿å ÆÆ
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ´ë²è¡Ê»¨²ß¡¦²½¾ÑÉÊ¡Ë
¡¦OEM´ë²èÀ½Â¤
¡¦²·Çä¡¿¾®ÇäÈÎÇä
¡¦ECÅ¹ÊÞ±¿±Ä
¢£ÀßÎ© ¡Ã 2008Ç¯1·î31Æü
¢£HP¡¡¡Ã https://kyarainnovate.jp/
¡ãÆÉ¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥é¥¤¥Î¥Ù¥¤¥È
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è²ÖÀî¸Í2-10-8
03-5830-7288
inquiry@kyarainnovate.jp