フリーランスの本音が大集結「フレ！フレ！フリーランス展」開催決定！

株式会社PFUが販売するイメージスキャナーScanSnapは、2026年2月20日、21日に、渋谷サクラステージ4F 404 Not Foundにて、『フレ！フレ！フリーランス展』（略称・フレフリ展）を開催します。

フリーランスは、自分のスキルで仕事をつくり、自由度高く働ける最高の働き方。一方で、一人だからこそ抱えがちな悩みや、漠然とした不安もあります。

そんな、リアルな想いを全力で分かち合い、「前向きなエネルギー」に変える場をつくりたい――そうした想いから本展示会を開催します。

『フレ！フレ！フリーランス展』は、昨年実施した『フリーランスはつらいよ』展をさらに発展させた企画です。

フリーランスの皆様から募集したリアルな“あるある”のパネル展示や、仕事に役立つガジェット・文具の展示もご用意しています。

さらに、ScanSnap・HHKBを使ったゲーム、豪華ゲストをお招きしたトークセッション、フリーランス協会の人気企画「スナック曲がり角」とコラボした交流会も開催します！

フリーランスのみなさんで共感して、笑って、称え合って、元気になれる。そんな時間を一緒に過ごしましょう。

開催背景

フリーランスという働き方はこの10年で労働人口・経済規模とも約40％増加と大きく拡大しています（注1）。企業との直接契約の増加やフリーランス新法整備など、社会全体で「フリーランス」を後押しする流れが加速しています。ScanSnapはこれまで、紙のデジタル化で「余計なことに時間を奪われない働き方」を後押ししてきました。しかし、フリーランスが抱える課題はそれだけではありません。自ら裁量を持ち自由度高く働ける一方で、将来への不安やワークライフバランスの悩み、そして一人であらゆる責任を背負うことによる孤独感など、さまざまな課題を抱えやすい側面もあります。

ScanSnapは、そうした思いや悩みを言葉にして共有しあうことが、働く基盤の質を高め、日々の仕事を続けやすくする一助になるのではないかと考えています。そのきっかけとなる展示会を開催することで、業務効率といった機能面だけでなく、心情面からもフリーランスの働きやすさを支援します。

本展示会が、フリーランスの皆様にとって新たな活力となり、明日からの働き方をアップデートするきっかけになれば幸いです。

注1 ランサーズ株式会社「フリーランス実態調査 2024年」（https://www.lancers.jp/research_news/2024）より

イベント概要

ブース概要・見どころ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53253/table/194_1_2ea25a48db8ee2589d2d9c20639fbb73.jpg?v=202601281221 ]1．共感がやまないこと間違いなし！フリーランスの”あるある”展示

フリーランスの皆様から募集した “あるある”を展示。

展示数はなんと…【150点以上】！共感投票も行いますので、ぜひ「これだ！」という1点を探してください！

■エリア

フリーランスのハイゾーン／ローゾーン／懺悔ゾーン／神アイテム・ツールゾーン

■体験コーナー

【レシート整理のイライラを供養！古領納所】

レシートを思い切りビリビリにして、古札納所ならぬ古領納所に納めましょう。

不要なレシート・供養したいレシートがあればお持ちよりください。後日、本当にお焚き上げしちゃうかも！？

【確定申告はスキャンで乗り越える！レシートスキャン選手権】

会場にあるScanSnap iX110を使ってレシートスキャンのスピードを競いましょう！

優勝者には、豪華景品が当たります！

【仕事効率UP!?HHKB無刻印チャレンジ】

仕事の効率化にはタイピングの正確性・スピードUPも欠かせません！無刻印キーボードを使ってタイピングにチャレンジしましょう。

ご参加いただいた方には景品もご用意しています。

2．Specialトークセッション～仕事の効率爆上がり！？プロ厳選！おすすめガジェット＆文具紹介～

フリーランスの皆様がリアルに重宝しているアイテムを募ったところ、デスク周辺アイテムと、「やっぱり手書きに戻る」という回答が多数！

そこで、ガジェット・文具に精通した豪華4名をお招きし、その道のプロが本当にオススメする神アイテムをご紹介します。

日時：2月21日（土）15:30-16:30

司会：Gadgetouch

ゲスト：ぱぱのひとりごと、山下義弘（ドケットストア店主）



観覧ご予約は以下フォームからお申し込みください。

観覧ご予約はこちら :https://forms.gle/ZTHaLCN6aPZD9kbE7

※本セッションには株式会社PFUの製品（ScanSnap等）の紹介（PR）が含まれます。

3．Specialトークセッション＆交流会～出張！スナック曲がり角～

あのフリーランス協会の人気企画「スナック曲がり角」とコラボレーション！

ドリンク・軽食を交えながら、皆様からお寄せいただいた「フリーランスでよかったこと」や「お悩み」をトークセッションでシェアします。

フリーランスの紆余曲折を肴に、大いに語らいあいましょう♪

日時：2月21日（土）17:30-19:30

司会：Gadgetouch

ゲスト：フリーランス協会



参加ご予約は以下フォームからお申し込みください。

参加ご予約はこちら :https://forms.gle/4VvCikyQwrwKBvpv7

※軽食・1杯目ドリンク付き。

※2杯目以降はキャッシュオンになります。

来場特典

ご来場いただいた方には、以下特典をプレゼント！

さらに当日、展示会の様子をSNSで投稿いただいた方には、共感をよぶイラストが大人気のイラストレーター・わかるさんが作成したステッカーをプレゼントします！

ScanSnapで「余計なことに時間を奪われない」働き方を！

本展示会を主催するScanSnapは、確定申告に向けたレシート整理や、書類整理、名刺管理など、紙がゆえに煩雑になりがちな事務作業をデジタル化することで効率化するスキャナーです。専用ソフトウェア「ScanSnap Home」を用いたデータ整理や、各種クラウドサービスとの連携を通じて、効率的な情報整理・活用をサポートします。

これにより、フリーランスの皆様が本来やるべき業務に集中できる環境を提供することを目指しています。

展示会では、ScanSnapを使ったレシートスキャンゲームもご用意しています。ぜひご体験ください。

会場紹介｜404 Not Found

展示会の会場となる「404 Not Found」は、渋谷サクラステージ4Fに併設された、インディークリエイターのためのクリエイション拠点です。「404 Not Found」という言葉を、未知なる場所＝「空き地」のような存在として再解釈し、ここに集う人々がそれぞれの領域や価値観の境界を越え、新たな関係性が生まれることを目指した場所です。

ゲームやアート等、多様なカルチャー領域で活動するインディークリエイターが集い、さまざまな企画が日々展開されています。

多種多様な人が行き交う渋谷において、「あそび」と「人」を起点にしたこの場所が、「正解のない中で自らの道を切り開いていく」フリーランスの在り方と強く通じるものがあると考え、本展示会の開催地として404 Not Foundを選びました。

展示会での偶発的な出会いはもちろん、併設のカフェでドリンクやアナログゲームもお楽しみいただけます。本イベントをきっかけに、新たなつながりが生まれることを願っています。

