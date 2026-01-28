マノロ ブラニクよりアーヴィン・ペンの美学を映し出したドラマティックな新作コレクションが登場

ブルーベル・ジャパン 株式会社

マノロ ブラニクより、巨匠アーヴィン・ペンの写真の世界と、伝説のモデルへのオマージュを捧げた最新コレクションが登場します。

写真家アーヴィン・ペンの代表的な被写体であるモデル、ジーナ・ジネッタからインスピレーションを得た本コレクションは、デザイナー マノロ・ブラニクの果てしない好奇心に導かれ、時代を超越するエレガンスの世界へと広がります。

光沢感のあるタフタのプリーツに大粒のブラックジュエリーを配した「DANTEUIL/ダントイユ」や「DANCENY/ダンスニー」は、構築的なフォルムと装飾美が共鳴し、マノロ ブラニクならではの唯一無二の華やぎを放ちます。また、繊細なサークルレースを足元に纏う「MARTEBAL/マーテバル」や「BALLERIMU/バレリミュー」は、日常のスタイルにエレガンスをもたらします。さらに、パテントとスエードを巧みに組み合わせ、繊細なレースアップディテールを施した「FILAKOS/フィラコス」は、異なる素材のコントラストがモダンなリズムを生み出し、洗練された足元を演出します。

DANTEUIL/ダントイユ ヒール高さ:9cm \261,800 (税込)DANCENY/ダンスニー ヒール高さ:10.5cm \271,700 (税込)

MARTEBAL/マーテバル ヒール高さ:5cm \181,500 (税込)BALLERIMU/バレリミュー ヒール高さ:1cm \151,800 (税込)FILAKOS/フィラコス ヒール高さ: 3cm \179,300 (税込)

クラシックなレースの美しさと、リュクスなタフタが放つ唯一無二の存在感を軽やかに結びつけた最新コレクションは、タイムレスな美を追求し続けるブランドの哲学を、モダンな感性で表現しています。

マノロ ブラニクの最新コレクションは、GINZA SIX店、東京ミッドタウン店、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、松屋銀座店、松坂屋名古屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店にてご覧いただけます。

最新コレクションを見る :https://online.fliphtml5.com/facli/wdrd/

About MANOLO BLAHNIK

50年以上のキャリアを持つマノロ・ブラニクは、世界で最も影響力のある靴とアクセサリーのデザイナーの一人である。彼の靴とクラフトマンシップは、世界中の憧れとなり熱心なファンを魅了し続けている。2019年、ブラニクはイタリアのパヴィア県ヴィジェヴァーノに自社アトリエと生産施設を取得。

マノロ ブラニクは、ニューヨーク・マンハッタンの象徴的なマディソン・アベニューにある旗艦店を含め、18の単独ブティックを運営している。そして、ヨーロッパ、北米、アジア、オーストラリアの30カ国に270以上の店舗を展開している。また、独自のグローバルEコマース・プラットフォーム（www.manoloblahnik.com）も運営しています。

長年にわたり、ブラニクは英国の独立系ラグジュアリー団体であるウォルポールが授与するthe Luxury Legend Awardや、FIT美術館のクチュール・カウンシルによるAward for Artistryなど、世界中で数々の称賛を受けてきた。2007年、故エリザベス女王2世は、マノロ・ブラニクの英国ファッションへの貢献を称え、大英帝国名誉勲章（CBE）を贈った。著書も多数あり、最新作は2017年にリッツォーリ社から出版された「The Art of Shoes」。靴、バッグ、ベルト、スカーフなどのレディースコレクションとともに、メンズコレクションもデザインしています。

2021年、マノロ ブラニクは、50周年を記念して「The Manolo Blahnik Archives: ‘A New Way of Walking’」を発表しました。このインタラクティブなバーチャルエキシビションでは、メゾンのアーカイブの幅広さと、靴職人の絶え間ない革新への渇望が探求された。2023年、このデジタルエキシビションは、「The Craft」と呼ばれる新しいバーチャルルームをオープンし、イタリアのアトリエの舞台裏を紹介。マノロ・ブラニクのデザインプロセスや独自のテクニックを視聴し、アイコニックなシューズの数々に命を吹き込む本物の職人を垣間見ることができます。www.thearchives.manoloblahnik.com

2024年、Manolo Blahnikは、Great Place to Workによって英国の「リテール、ホスピタリティ、レジャー分野での最高の職場」のひとつに選ばれました。この栄誉は、私たちが創造性、協力、情熱が育まれる職場文化の実現に取り組んできた証です。