コリアーズ、阪急阪神不動産株式会社の米国戸建住宅分譲事業における共同事業契約締結をサポート

大手総合不動産コンサルティングサービス会社であるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表取締役：谷川 雅洋、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、阪急阪神不動産株式会社（以下「阪急阪神不動産」）による、米国テキサス州ダラス・フォートワース都市圏における戸建住宅分譲事業に関する共同事業契約締結をサポートしました。

コリアーズ・ジャパンは、北米での事業拡大を目指す阪急阪神不動産に対し、住宅需要が高まるテキサス州において適した事業パートナーの紹介を実施。アメリカの不動産デベロッパーBridge Tower Homes社（以下、BT社）を紹介し、両社が共同で推進する総戸数97戸の戸建住宅分譲事業「（仮称）Saddlebrook」（以下、「本プロジェクト」）が始動する運びとなりました。本プロジェクトは、阪急阪神不動産にとって米国で初となる戸建住宅分譲事業です。

コリアーズ・ジャパンは、2016年の阪急阪神不動産のタイにおける分譲マンション開発合弁事業を皮切りに、フィリピン・オーストラリア・カナダへの海外展開を、現地コリアーズとのコラボレーションを通して進出の支援、および、進出後も継続的にサポートしてきました。このたび、世界第2位の住宅市場である米国への進出をサポートできたことを大変光栄に感じており、引き続き阪急阪神不動産の海外事業の更なる発展に貢献してまいります。

テキサス州・ダラス-フォートワース都市圏の市場環境

テキサス州は法人所得税を課さないビジネスフレンドリーな税制を背景に企業誘致が進み、特にダラス・フォートワース都市圏は『FORTUNE』誌に名を連ねる大手企業が本社を構える、全米屈指のビジネスハブとして発展しています。企業集積が進む中で人口流入も加速し、住宅需要が着実に拡大しています。

本プロジェクトの計画地であるコリンス市は、ダラスおよびフォートワース中心部から約50kmに位置し、商業施設・学校・医療機関が揃う生活利便性の高い住宅エリアです。豊かな自然環境と良好な教育環境を兼ね備え、人気の居住地として発展しています。高速道路ICへのアクセスにも優れ、両市のビジネス中心地へ車で約40～50分と交通の便が良いことから、通勤圏としても高い需要が見込まれています。

共同事業契約書の調印式が2026年1月23日（金）に執り行われ、コリアーズ・ジャパンからはキャピタルマーケット部門エグゼクティブディレクターの岩瀬 弾が出席しました。

コリアーズのアウトバウンドサービスについて

コリアーズ・ジャパンのアウトバウンドサービスは、デベロッパー様・投資家様向けに、世界各国のネットワークを活かした投資国の市場調査、現地パートナーおよび投資案件のご紹介、JV契約締結サポート、プロジェクト管理をワンストップで提供しています。長年培ってきたクロスボーダー取引のノウハウを活かし、

- 投資機会の発掘・案件紹介- 現地視察のアレンジ- 市場調査に基づくレポート作成- パートナー候補の選定・紹介- JV 契約締結に向けた調整- プロジェクト開始から完了までの一気通貫したサポート

といった包括的なサービスを通じ、海外事業に伴うリスク低減と意思決定の高度化に貢献しています。また、テナント向けの賃貸料査定から投資用不動産の購入、売却戦略構築まで、サービス領域は多岐にわたります。これまで東南アジアやオーストラリアにおいて住宅開発事業のコンサルティングを中心に幅広い投資案件を紹介してきました。2024年からは北米（カナダとアメリカ）の住宅開発案件にも積極的に取り組み、クライアント様の多様なニーズにお応えしています。

海外不動産取引 コンサルティングサービス :https://www.colliers.com/ja-jp/services/investment-services

コリアーズについて

コリアーズは、ナスダックおよびトロント証券取引所に上場する、事業用不動産サービス、エンジニアリングコンサルティング、投資運用を専門とする、世界有数の大手総合不動産コンサルティングサービス会社です。世界 70 か国で事業を展開し、24,000 人のエンタープライズ精神に富んだプロフェッショナルが、クライアントに卓越したサービスと専門的なアドバイスを提供しています。また、当社株式を保有する経験豊富な経営陣は、約 30 年間にわたり、年間約 20%の複利ベースの投資収益率を株主に提供してきました。年間収益は 55 億ドル、運用資産は 1,080 億ドルに達しています。コリアーズは、クライアント、投資家、社員の成功を加速させることにコミットしています。詳細は colliers.com/ja-jp（日本語公式サイト）、X（旧 Twitter） @ColliersJapan、LinkedIn にてご覧いただけます。

コリアーズ・ジャパンについて

コリアーズ・ジャパンは、東京・大阪の拠点に 100 人以上の専門家を擁し、国内外の投資家・オーナー・テナント向けに、オフィス リーシング、インダストリアル リーシング、リーシングマネジメント、キャピタルマーケット、インベストメントサービス、プロジェクトマネジメント、デザイン ビルド、ワークプレイス コンサルティング、コンサルティングアドバイザリー、不動産鑑定およびホテルズ＆ホスピタリティのアドバイザリー業務を提供しています。

