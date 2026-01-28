物価高・円安が続く2026年 バッグトレンド大予測！

満田工業株式会社

ハイブランドバッグの価格が軒並み60万円を超える中、女性のバッグ選びは大きな転換点を迎えています。満田工業株式会社（本社：埼玉県吉川市 代表取締役：満田浩樹）が展開するレザーバッグブランド「サロンドアルファード」の2025年の売上ランキングから見えるのは、いま求められているバッグは単なるブランド力ではなく、「価格と価値のバランスがよい、日常で本当に使えるバッグ」です。価格が高すぎず、しかし長く使える“現実的ラグジュアリー”への志向が明確に表れており、今年もその流れが続くものと見ています。

１.「買い替え」から「進化」へという発想の変化

円安や不景気による経済的背景を受け、節約志向が高まっています。ものを頻繁に買い替えるのではなく、今持っているバッグをより使いやすくする という動きが顕著に。手持ちのバッグの使い勝手を高めたいというニーズの高まりが顕著になってきています。

バッグインバッグ｜便利を進化させるスマイル バッグインバッグ（カラー：ベージュ×ライトセメント）スマイル バッグインバッグ

■ 品番 1870-s

■ 価格 13,200円（税込）

■ 商品URL https://salon-de-alfurd.jp/products/1870-s

■カラー展開：6色

■バッグの中に忍ばせても、単体で持ってもサマになる、新しいスタイルのバッグインバッグ。

斜めがけできるロングショルダー｜手持ちのバッグの仕様を変化させるロゴ幅細ロングショルダー（カラー：グレージュ）ロゴ幅細ロングショルダー

■ 品番 1822

■ 価格 7,150円（税込）

■ 商品URL https://salon-de-alfurd.jp/products/1822

■ 幅の狭いスマートなデザインで、どんなバッグや装いにも自然となじむ万能アイテム。

バッグチャーム｜手持ちのバッグをリフレッシュ写真左から、「美容・健康運」「仕事運」「恋愛・家庭運」お仕事運チャームほか

■ 品番 1919ほか

■ 価格 11,000円（税込）

■ 商品URL https://salon-de-alfurd.jp/products/1919

■「仕事運」「美容・健康運」「恋愛・家庭運」それぞれのテーマに合せたラッキカラ―とモチーフで構成された人気沸騰のチャーム

光文社通販kokode.jp「Team Mature」（https://kokode.jp/products/search_list.php?type=media&search_media_id=35&special_code=TMA(https://kokode.jp/products/search_list.php?type=media&search_media_id=35&special_code=TMA)）とのコラボアイテム

２.身の丈にあった贅沢

ハイブランドバッグの価格が軒並み60万円を超える中、ハイブランドは無理だけど、高品質でデザインが良く機能性もある等身大ラグジュアリーなバッグがほしいという意向が強くなっているようです。

イーストウエストシルエット｜ハイブランドは無理でも取り入れたいトレンドGAIENイーストウェスト2WAYボストン グレインドカーフスキンVer.（カラー：グラファイト）GAIENイーストウェスト2WAYボストン グレインドカーフスキンVer.

■ 品番 1828-bx

■ 価格 132,000円（税込）

■ 商品URL https://salon-de-alfurd.jp/products/1828-bx

レザーを最適な強度と薄さにまで漉く技術と、ひと手間を惜しまない仕立て方が融合し、上質でありながら驚くほど軽いバッグを実現。500mlのペットボトルや、長財布も余裕で入る収納力です。

高級レザーを使用したリュック｜荷物が多くリュック型でもおしゃれテネラ リュック Mサイズ（カラー：ブラック）テネラ リュック Mサイズ

■ 品番 1843ほか

■ 価格 99,000円（税込）～

■ 商品URL https://salon-de-alfurd.jp/products/1843

最高クラスのシープレザーのキルティングを用いたリュック。贅沢な質感とわずか約666gの軽さを兼ね備えたリュックは、ラグジュアリーな美しさと、長時間でも快適な機能性でどんなシーンにもフィット。

イタリアの有名ブランドも使用するナイロンを使用したナップサック型リュック｜2way、3wayで便利サローネ 3WAY リュック リュクスナイロンver.（カラー：ブラック）サローネ 3WAY リュック リュクスナイロンver.

■ 品番 1878

■ 価格 58,300円（税込）

■ 商品URL https://salon-de-alfurd.jp/products/1878

イタリアの有名ブランドも使用するナイロン素材を採用。上質な素材感で他にはない高級感と撥水性にも優れた3WAYリュック。

３.日本の気候に寄り添う「季節対応バッグ」

日本の猛暑や突然の雨といった気候の変化に耐えられる軽いバッグが支持を集め、“生活に寄り添う実用性”が選ばれる基準になっています。

夏場に活躍するカゴバッグ｜軽くてトレンドをおさえられるサックドプロムナード ラフィア調カゴ素材 トートバッグ Sサイズ（Dカン付き）（カラー：シルバー×ホットピンク）サックドプロムナード ラフィア調カゴ素材 トートバッグ Sサイズ（Dカン付き）

■ 品番 1716

■ 価格 38,500円（税込）

■ 商品URL https://salon-de-alfurd.jp/products/1716

夏場に活躍するカゴバッグ。わずか約300～350gの驚くべき軽さを誇るスペイン製ラフィア調素材を採用したトートバッグ。

弱撥水加工を施した超軽量素材シリーズ｜急な雨でも安心マルシェ・ド・サック ZIP付き ショッピングエコバッグ Sサイズ グリッターカモフラVer.（カラー：シルバー）マルシェ・ド・サック ZIP付き ショッピングエコバッグ Sサイズ グリッターカモフラVer.

■ 品番 1888／1689／1623

■ 価格 27,500円（税込）～

■ 商品URL https://salon-de-alfurd.jp/products/1888

わずか約150gの軽さで、生地には弱撥水加工を施した超軽量素材シリーズ。美しい発色と繊細な柄のイタリア製の上質な生地で、エコバッグとしてだけでなく、メインバッグとしても人気。

会社概要

満田工業株式会社

代表取締役：満田 浩樹

資本金：1000万円（2023年2月現在）

所在地：埼玉県吉川市川藤815

URL：https://salon-de-alfurd.jp/pages/company

直営店舗(コーナー展開を含む)

広尾本店／札幌三越店／仙台三越店／柏高島屋店／東武船橋店／小田急百貨店新宿店／そごう横浜店／小田急百貨店ふじさわ／名古屋三越栄店／千里阪急店／西宮阪急店／高槻阪急スクエア店

代表・満田 浩樹（みつだ ひろき）の略歴

2006年早稲田大学理工学研究科修士課程修了。大学院修了後、ヘッドハンティング会社に就職。退社後、ファッションやアートの勉強のため、ヨーロッパ24カ国45都市を単身、旅しました。帰国後は、父の病気を機に家業である鞄工場を継ぎ、新たに「SALON DE

ALFURD」ブランドを立ち上げました。

社長就任と同時に、「ネット販売を中心とし、店舗以外では在庫を持たないことで、価格を押さえて、高品質を実現する体制」「シーズンごとに新作を出すのではなく、迅速に多くの商品を展開し、販売状況や顧客の声を細かく反映しながらバージョンアップを繰り返し、売れ筋商品に育て上げる商品開発法」など、従来のアパレル産業の常識とは正反対の戦略をとることで、急成長を遂げています。オンライン販売のみならず、高い品質が評価され、阪急、高島屋、三越など日本を代表する百貨店にも展開。昨年はネットでの購入リピート率は40％に達するなど、人気を博しています。

また、「埼玉県SDGsパートナー」として、サステナブルな企業活動にも積極的に参加し、今では売り上げの4割以上が地球環境に配慮したサステナブル商品となっています。

サロンドアルファード 広尾本店 ファザードサロンドアルファード 広尾本店

東京都港区西麻布4-3-3 井筒西麻布ビル1F

営業時間：11:00～14:00、15:00～19:00

定休日：火曜

TEL：03-6434-1497