設備投資の高騰に立ち向かう店舗オーナー様を支援。ミズタニバルブ工業、こだわりを諦めない店づくりを応援する「AWAMIST」10台無償提供プログラムを実施

水栓専門メーカーのミズタニバルブ工業株式会社（所在地：岐阜県山県市、代表：水谷真也）は、カフェや美容室など、ひとつひとつの空間を大切に育まれている店舗オーナー様を対象に、日本で唯一の自動水栓手洗器「AWAMIST（アワミスト）」を10名様にプレゼントする支援プログラムを実施いたします。

■ 「AWAMIST 飲食店・個人店支援プログラム」概要

昨今の原材料価格やエネルギー価格の上昇に加え、手洗い器をはじめとする住宅設備機器の価格高騰は、飲食や美容業界に携わる方々にとって大きな負担となっています 。「理想の空間づくりにこだわりたい」という強い想いがありながら、コストの制約によって妥協や断念をせざるを得ないオーナー様も少なくありません 。私たちは日頃より、挑戦を続ける方々の取り組みを支えられる存在でありたいと考えています。こうした想いから、昨今のような状況下でも夢を諦めず、こだわり抜いた店づくりを目指す方々の力になりたいと考え、本プログラムを企画しました 。

これまでは住宅向けを中心に展開してまいりましたが、店舗導入ユーザー様より「家具のように馴染み、お客様との会話が生まれた」との高い評価をいただいたことを受け、今回は飲食店、美容室など、空間を大切に運営・計画されている個人オーナー様に向けた形での開催となりました 。店舗での体験を通じて、一般ユーザーの皆様へも「水回りから始まる新しいライフスタイル」を提案することを目指します 。

■ 「現代の建築に求められるノイズレス設計」と店舗空間との相性

AWAMISTが感度の高いオーナー様に選ばれる大きな理由に、一見して手洗器とは分からない家具のようなシンプルかつシャープな造形がございます 。現代の建築設計思想に合わせて作られているため、今の住宅や店舗の意匠を邪魔することなく、空間に自然に溶け込みます 。 また、特許技術を用いることで、ボウルがコンパクトでありながら水ハネを物理的に抑制し 、清掃負担を激減させるだけでなく、訪れるお客様へ指先から伝わる心地よいアワミスト体験を通じた「新しいおもてなし」を提供できます。



■ AWAMISTとは

「AWAMIST」は、ウルトラファインバブルと自動水栓を組み合わせた独自システムを搭載した手洗器です。

◯現代の空間デザインに合う「家具」のような造形

・空間の主役を引き立てる、ノイズレスな佇まい

一見して手洗器とは分からない家具のような造形が特徴です 。余計な装飾を削ぎ落としたデザインは、空間に圧迫感（ノイズ）を与えません 。

・今の暮らしの空間に自然と溶け込む設計

現代の住宅や店舗のトレンドに合わせた設計のため、今の内装や意匠を邪魔することなく、日常の景色に美しく馴染みます 。

・洗練された質感

2022年度グッドデザイン賞を受賞した意匠は、ホテルライクで落ち着いた印象を与えます 。

◯特許技術による「水ハネ防止」と「高い清掃性」

・周囲を濡らさない、新発想の機能美

特許技術により、ボウルがコンパクトでありながら、思い切り洗っても周囲への水ハネを物理的に抑制します 。掃除の手間を劇的に軽減できる点は、多くの導入ユーザーから高く評価されています。

・高洗浄×非接触

ウルトラファインバブルによる高い洗浄力を、自動水栓（センサー式）で提供し、清潔な環境を維持します 。

◯指先から始まる「新しいおもてなし」

・ミストの心地よさ

指先を優しく包み込む微細なアワミスト体験は、日常の手洗い動作をリフレッシュタイムへと変えます。

■ キャンペーン概要

募集期間： 2026年2月1日(日)～2月28日(土)

定員： 10名様（対象：全国）

応募方法： 公式サイト内の専用応募フォームよりご応募

選考方法： 応募いただいた内容から、当社にて選考いたします （発表は3月中旬頃、AWAMISTホームページにて店舗名を掲載）

備考： ・カラー（インクブラック／コットンホワイト）、ボックスの有無、給排水のタイプは選択可能

・取付工事は専門の工事店にご依頼ください

応募フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG7oWsy_oHJAY5Qd6ZF6NbRUc3tIahN9WrB5zkN6s0-3hoCA/viewform?usp=header





■ミズタニバルブについて

ミズタニバルブ工業株式会社は、岐阜県山県市に拠点を置く水栓専門メーカーです 。ウルトラファインバブル技術と自動水栓を組み合わせた世界初の独自システムを開発するなど、長年培った確かな技術力を強みとしています 。2022年には、その意匠性と機能性が高く評価され「グッドデザイン賞」や「JIDAデザインミュージアムセレクション」を受賞しました 。同社は単なる製品提供に留まらず、現代の建築設計思想に基づいた製品を通じて、豊かで衛生的なライフスタイルを提案し続けます。本プログラムを通じて、オーナー様の夢が詰まった場所をより心地よい空間へと変えるお手伝いをいたします。



【会社概要】

社名 ： ミズタニバルブ工業株式会社

代表者 ： 代表取締役 水谷 真也

所在地 ： 〒501-2257 岐阜県山県市富永194

創業／設立 ： 1951年（昭和26年）／1959年（昭和34年）

事業内容 ： 水栓金具の企画・開発・製造・販売

URL ： https://www.mizutani-v.co.jp/

AWAMIST公式サイト ： https://www.mizutani-v.co.jp/awamist/



【本件に関するお問い合わせ先】

ミズタニバルブ工業株式会社 担当：足立 真子

TEL ： 0581-52-2131

E-mail ： m-adachi@mizutani-v.co.jp