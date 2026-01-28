国産米粉の美味しさを体験できるイベントを開催

東京都

東京都は、国内で自給可能な米粉の需要を創出し、食料自給率向上に繋げる「Tokyo 米粉知新キャンペーン」を行っています。

この取組の一環として、国産米粉の消費拡大を目的としたイベントを２月を中心に実施します。米粉パン・スイーツを購入し、飲食店で米粉メニューを味わって、ぜひ米粉の魅力をお楽しみください。

また、米粉製品を購入して応募すると、抽選で東京の特産品が当たるプレゼント企画も行っていますので、合わせてご参加ください。

引き続き、大消費地である東京から国産米粉の利用を促進していきます。

イベント

１ 米粉パン&米粉スイーツフェア(https://x.gd/AOc9T) （２月限定・週替わり）

Tokyo 米粉知新キャンペーン参加店舗の、様々な種類の米粉パン・スイーツが購入できます。品ぞろえは週ごとに入れ替わります。（別紙１のとおり）

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6418-2808ea69e855a6f562cc309111fa6e90.pdf

【期 間】 令和８年２月２日(月)～２月２８日(土) ※日・祝を除く

【実施店舗】 Marunouchi Happ.STORE

千代田区丸の内２丁目５－２ 三菱ビル 1F

２ 国産米粉を使った料理が食べられるレストランでのフェア

下記店舗において、期間限定でオリジナルメニューを提供します。

・マルゴグループ 全１７店舗(https://x.gd/9MPnX)

【期 間】 令和８年１月３０日(金)

～３月１日(日)

【実施店舗】【メニュ一】

別紙２のとおり

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6418-623d9b76fabd0157c81726cd00a3893b.pdf

・800°DEGREES(https://x.gd/B9NTp)

渋谷区千駄ヶ谷5-24-55

NEWoMan新宿 エキソト2F

【期 間】 令和８年２月１６日(月)

～３月９日(月)

【メニュー】 米粉のクリスピーマルゲリータ

プレゼント企画(https://x.gd/d4jhY)

１ 概要

都内店舗で300円以上の米粉製品を購入・飲食し、レシート写真を専用サイトにアップロード・必要事項の入力送信を行うと、抽選で合計140名様に東京の特産品が当たります。

２ 実施期間

令和８年１月１９日(月)～３月１日(日)

参考

景品例

Tokyo米粉知新キャンペーンサイト(https://tokyojapan.metro.tokyo.lg.jp/)では、都内の米粉グルメの店舗や各種イベントなど、米粉を楽しめる情報を発信しています。

日本人の主食であり、国内で自給可能なお米から作られる米粉。

近年、製粉技術の向上から用途の幅が広がり、大変注目されています！

～米粉の特徴～

〇 健康に良い

米粉はグルテンフリー！含有アミノ酸のバランスが優れ、吸油率が低くヘルシー

〇 特有の食感

もちもち、サクサク、ふわふわ、とろとろ etc. 多彩な食感が楽しめる！

〇 料理しやすい

ダマになりにくく、片付けもらくちん レシピによっては調理時間が短縮！