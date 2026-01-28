【Pearl Abyss】『紅の砂漠』がEpic Games Storeでの事前予約受付を開始！『フォートナイト』とのコラボを発表

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市 ）は 開発中のオープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』について、「Epic Games Store」での取り扱いを開始し、事前予約をスタートしたことを発表しました。

あわせて、Epic Gamesが運営する人気バトルロイヤルゲーム『フォートナイト（Fortnite）』とのコラボレーションが決定したことをお知らせいたします。

■ Epic Games Storeでの事前予約がスタート

『紅の砂漠』は、グローバルゲームプラットフォームである「Epic Games Store」での発売を決定しました。これにより対応プラットフォームが拡張され、より多くの世界のゲームファンが本作を楽しめる環境が整いました。なお、同ストアにて『紅の砂漠』を事前予約することができます。

■ 『フォートナイト』で使える「クリフ」のコスチュームが登場

Epic Games Storeでの発売を記念して、『フォートナイト』とのコラボレーションを実施します。

Epic Games Storeにて『紅の砂漠』を事前予約・購入された方には、特典として『フォートナイト』内で使用できる『紅の砂漠』の主人公「クリフ」のコスチュームをプレゼントいたします。この特典は、本作の発売日である3月20日に配布される予定です。

■ 2026年3月20日、全世界同時リリース

パールアビスは去る１月21日、本作のマスターアップを報告し、発売に向けた最終準備を整えました。

『紅の砂漠』は2026年3月20日（日本時間）、PCおよびコンソールプラットフォームにて全世界同時リリース予定です。現在、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Macに加え、新たにEpic Games Storeでも予約受付中です。

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。 比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。

権利表記：(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.