NTTSportict、ジェリービーンズグループと業務提携契約を締結

株式会社NTTSportict

AIカメラを活用したスポーツ映像配信およびスポーツDXソリューションを展開する株式会社NTTSportict（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中村 正敏、以下「NTTSportict」）は、スポーツ・ライフスタイル事業を多角的に展開する株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズグループ」）と、スポーツDX分野における新たな価値創出を目的とした業務提携契約を締結いたしました。

■ 業務提携の背景と目的

NTTSportictはこれまで、「あなたの頑張る姿をあなたの誰かに届ける」「100万人が見る試合を１試合放送ではなく、100人が見る試合を1万試合配信する」というミッションのもと、AIカメラを用いた自動撮影・配信技術を活用し、地方自治体や競技団体と連携してスポーツの価値向上に取り組んできました。

一方、ジェリービーンズグループは、スポーツブランド「361°」をはじめとする強力なブランド事業を展開しており、近年はアーバンスポーツ（スケートボード、BMX等）を含む新興スポーツ分野への関与を強化しています。

本提携により、NTTSportictの持つ最先端の「映像配信技術」と、ジェリービーンズグループの持つ「スポーツブランド力・マーケティング基盤」を融合。特に成長著しいアーバンスポーツ分野において、観戦体験のアップデートや地方自治体向けソリューションの共同提供を行い、スポーツを通じた地域経済の活性化とDXの推進をめざします。

■ 主な提携内容

アーバンスポーツを中心とした映像配信事業の共同推進

AIカメラを活用し、スケートボードやBMX等のアーバンスポーツイベントの自動撮影・ライブ配信を共同で実施。次世代スポーツや若年層向け競技の露出を拡大します。

映像配信プラットフォームの共同企画・運営

NTTSportictが保有するAIスポーツ自動撮影・配信ソリューションを基盤とし、ジェリービーンズグループが持つスポーツブランドやエンターテインメント領域に関する強みを生かしたスポーツ映像配信プラットフォームの共同企画・運営を行います。

スポーツDXソリューションの共同提案（自治体・施設向け）

自治体やスポーツ施設に対し、映像配信を軸とした地域振興策や施設利活用ソリューションを共同で提案し、実証事業を推進します。

データ活用による新たなマーケティング施策の展開

映像視聴データや競技データの分析を通じ、ジェリービーンズグループが展開するブランドとのスポンサー連携や、ファンエンゲージメントを高める施策を共同で開発します。

新規事業の共同検討

スポーツ・エンターテインメントとデジタル技術を掛け合わせた、新たな収益モデルやコンテンツ提供の形を模索してまいります。

■ 株式会社NTTSportict 代表取締役 中村 正敏のコメント

「NTTSportictは創業以来、AIカメラ技術を軸に、これまで映像化のハードルが高かった地域スポーツや多種多様な競技にスポットライトを当ててまいりました。今回のジェリービーンズグループ様との提携は、その『映像』を起点とした価値を、さらに高い次元へと引き上げるものです。 ジェリービーンズグループ様が持つ強力なブランド力と、当社の映像配信プラットフォームが融合することで、新しいスポーツの楽しみ方を提案できると確信しています。両社の技術と感性を掛け合わせ、スポーツを愛するすべての人々へ、新たな熱狂と可能性に満ちた未来を届けてまいります。」

【株式会社NTTSportict 会社概要】

所在地： 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号

代表者： 代表取締役 中村 正敏

設立： 2020年4月1日

事業内容： AIカメラを活用したスポーツ映像配信事業、スポーツDXソリューションの提供

URL： https://nttsportict.co.jp/

【株式会社ジェリービーンズグループ 会社概要】

所在地： 東京都台東区上野1-16-5

代表者： 代表取締役 宮崎 明

事業内容： ファッション、スポーツ、エンターテインメント等の事業を展開する持株会社

URL： https://www.jelly-beans-group.co.jp/