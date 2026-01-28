イオンは「グローバル・ネイチャーポジティブ・サミット２０２６」に協賛します

イオン株式会社

イオンは、２０２６年７月に熊本県熊本市で開催される「グローバル・ネイチャーポジティブ・サミット２０２６（以下、ＧＮＰＳ２０２６）」に協賛することをお知らせします。

近年、ネイチャーポジティブ（生物多様性の回復・再生）への関心と議論は、国際的に高まりを見せています。企業には、個別の取り組み紹介にとどまらず、「どのような考え方のもとで、ネイチャーポジティブを事業の中に実装しているのか」が求められています。こうした潮流のもと、ネイチャーポジティブの実践に向けた共創のあり方を議論する国際会議として「ＧＮＰＳ２０２６」が日本で開催されます。また、２０２６年は、イオンの環境活動の象徴ともいえる「イオン ふるさとの森づくり」が開始から３５周年の節目の年でもあります。

こうした背景を踏まえ、イオンは本サミットに協賛という形で参画し、ネイチャーポジティブに関する国際的な議論に加わります。その中で、地域に根差して取り組んできたイオンの活動の実践事例を紹介するとともに、自然再生への参加を広げるプラットフォームとして、企業が果たし得る役割を国際社会に向けて提案し、グローバルなネイチャーポジティブへの移行に貢献することを目指します。

また、イオンが持つ全国の店舗をハブとして、地域のお客さまやお取引先さま、自治体の皆さまとともに、日常の買物や地域活動を通じて、ネイチャーポジティブアクションにつながる機会を創出していきます。

イオンは、これまで店舗や商品、地域活動を通じて生物多様性の保全・回復につながる、さまざまな取り組みを展開してまいりました。本サミットへの協賛を通じて、自然との関わりを「知る」「選ぶ」「参加する」行動へとさらに広げることで、グループ横断での取り組みを一層強化し、持続可能な社会の実現につなげてまいります。

【グローバル・ネイチャーポジティブ・サミット２０２６ 概要】

１．イベント名称 グローバル・ネイチャーポジティブ・サミット２０２６

２．開催時期 ２０２６年７月１４日（火）、１５日（水）

※１６日（木）にエクスカーションを予定

３．開催都市 熊本市（メイン会場：熊本城ホール）

４．主催 ネイチャーポジティブイニシアティブ（NPI）

国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）

ICLEI日本

共催 環境省

協力 日経BP

５．開催目的 昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）の実践と、ランドスケープレベル

での取り組みの加速に向け、政府・企業・自治体・研究機関が共創の具体策を議

論する。

６．会議の構成 ネイチャーポジティブの実践に向け、政府、企業、自治体、研究機関などが

集い、基調講演やテーマ別セッション、展示などを通じて、知見共有および

共創の具体策を議論する。

７．参画の意義 イオンは、本サミットへの協賛を通じて、国際的な議論の場に参画し、

ネイチャーポジティブに関する考え方や取り組みについて他の参加者と

意見交換を行う。