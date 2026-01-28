【傳谷英里香　2026年版カレンダー追加お渡しイベント開催！】

株式会社ハゴロモ

カレンダーの企画・制作・出版を行う株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橘 壮太郎）は、2月11日(水・祝)に女優として活躍する傳谷英里香(KON-RUSH所属)の2026年版カレンダーの追加お渡しイベントを開催いたします。

―追加お渡しイベント限定の特典も―

2025年9月に実施し大好評だった発売記念イベントに続き、

傳谷英里香本人と直接コミュニケーションがとれるお渡しイベントの追加開催が決定しました。

追加イベントでは、発売記念イベントでも実施した2ショット撮影やチェキへのサイン＆宛名記入などの特典に加え、追加イベント限定特典として、その場でカレンダーの1・2月ページにバレンタインメッセージを傳谷より記入する、2月開催ならではの内容もご用意しております。

発売記念イベントにご来場いただいた方はもちろん、初めてご参加される方にもお楽しみいただける、盛りだくさんのイベントとなっております。

現在大好評受付中です。是非お見逃しなく。

追加イベント概要

日時：2026年2月11日（水・祝）12:30～

会場：書泉ブックタワー（秋葉原）

詳細URL

https://t.livepocket.jp/e/dcheh

商品概要

仕様：A2サイズ／8ページ

価格：3,960円（税抜3,600円）

発売日：2025年9月27日

株式会社ハゴロモについて

社名：株式会社ハゴロモ

本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役：橘 壮太郎

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売

・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・書籍出版

設立：1967年（昭和42年)7月31日

【関連サイト】

■株式会社ハゴロモ

コーポレーションサイト《https://www.hagoromo.com/》

■ハゴロモ＠カレンダー部 X(旧Twitter)

＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》