地域循環から生まれた再生紙「おきあがみ」がFSC(R)認証製品として提供可能に ～石川の復興とサステナブルなものづくりを推進～

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、「石川県 紙の地産地消プロジェクト」で生まれた地域循環型再生紙「おきあがみ」を用いた製品をFSC(R)（Forest Stewardship Council(R)）認証製品として提供が可能となったことをお知らせいたします。

「おきあがみ」は、石川県内で回収された紙資源を再生し、地域内で活用することを目的として進められてきた「紙の地産地消プロジェクト」から生まれた用紙です。

本認証により、森林環境や地域社会に配慮した原材料管理のもとで製造・流通されていることが第三者機関により認められ、環境配慮型の印刷物としての信頼性が高まりました。企業や団体がサステナビリティへの取り組みを伝える際の選択肢として、より活用しやすくなります。

社は「おきあがみ」を通じて、森林資源の保全や紙資源の循環に配慮するとともに、地域と連携したものづくりを推進し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

「おきあがみ」を支える連携

石川県の中川製紙株式会社が再生紙の「オリジナル用紙」を製造し、株式会社中島商店が流通を担い、キンコーズがオンデマンド印刷用紙として「おきあがみ」を取り扱い、印刷サービスを通じて製品化しています。

「おきあがみ」は2024年1月に発生した能登半島地震を受け、地域の復興に寄り添う取り組みの一環として、用紙のコンセプトに「復興と再生」を掲げました。売上の一部を被災地支援の義援金として寄付する取り組みとあわせ、より多くの方が参加いただける形を目指し、2025年3月から全国で利用いただける形で販売を開始しています。

「おきあがみ」概要

・商品URL

https://www.kinkos.co.jp/service/okiagami/

・石川県エコ・リサイクル製品認定

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/recycle/nintei/index.html

・サステナブル★セレクション2025三ツ星受賞

https://alterna.co.jp/sustainable_selection/list/ss2024/07/

FSC(R)認証対象商品

チラシ／冊子カタログ／資料印刷

用紙サイズ：A4／A3

※A2サイズ以上のポスター用紙はFSC(R)認証製品の対象外となります。

FSC(R)認証とは

FSC(R)認証は、環境、社会、経済の便益に適い、きちんと管理された森林から生産された林産物や、その他のリスクの低い林産物を使用した製品を目に見える形で消費者に届ける仕組みです。CoC認証は、森林認証制度に対応した森林から産出された林産物の適切な加工・流通を認証するもので、原則、伐採、加工、製造、流通、印刷など全ての過程でCoC認証を取得した業者の手を経た印刷物だけにFSC(R)認証マークを付けることが許されます。

キンコーズ直営店および生産施設は、2023年5月23日にFSC(R)CoC森林認証を取得しました。（認証番号：SGSHK-COC-350826）

キンコーズのマテリアリティ

当社は、ミッションとして「私たちは、期待を超えるオンデマンドソリューションの提供を通じ、サステイナブルな社会の実現に貢献します。」を2020年に掲げ、サステナビリティ経営を進めてまいりました。この度、中長期視点での経営戦略として、当社及びステークホルダーにとって重要度の高い対応すべき課題をESGの観点から総合的に評価し、企業価値の向上に向け、特に優先して取り組むべきテーマとして５つのマテリアリティを特定しています。

＞Webサイト

https://www.kinkos.co.jp/corporate/sustainability

「おきあがみ」についてのお問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

事業推進部 事業推進グループ BKJ_BP@kinkos.co.jp

株式会社中島商店について

株式会社中島商店は160年に渉り和紙卸売業から洋紙、包装資材等を取り扱っています。 近年では、長年培った流通ネットワークのノウハウを活かし、情報機器分野へ参入。「情報文化産業のコーディネーター」として、コンサルティングセールスを基本に業容の拡大を図っています。

URL ： https://www.nakasima.co.jp/index.php

中川製紙株式会社について

リサイクル社会に貢献し、進化し続ける紙作り。昭和12年創業、昭和27年設立以来、ニーズに合った商品を素早く形にし、安定して提供する『中川製紙』。段ボール、雑誌、新聞紙などの紙を溶かし、不純物を取り除き、新たな紙となる原料を作っていく。顧客からの要望に応えるために、求められる風合い、機能、強度等の紙質確立のため、実機での試験抄造を納得いくまで繰り返し、求められる産業用特殊紙を次々と生み出す。

URL ： https://nakagawa-paper.co.jp/

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業と多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

