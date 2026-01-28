ZenPop、2026年2月1日（日）に「猫の日」記念の文房具ボックス「にゃんにゃんにゃん（Nyan Nyan Nyan）」を発売

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪府大阪市）が運営する海外向け文房具ECサービス「ZenPop」は、2026年2月1日（日）に文房具サブスクリプションボックスの新作「にゃんにゃんにゃん（Nyan Nyan Nyan）」を発売します。2月22日の「猫の日」に合わせて、猫モチーフの文房具を9点セレクトしました。猫のようにのんびりとリラックスできるひとときを、世界中のユーザーにお届けします。

■2月ボックス「にゃんにゃんにゃん（Nyan Nyan Nyan）」の背景

2月22日は、猫の鳴き声「にゃん・にゃん・にゃん」との語呂合わせで「猫の日」と制定されています。2月のボックスでは、猫をモチーフにした文房具を9点厳選しました。さまざまな柄・種類の猫が詰まったコレクションで、お気に入りの一匹が見つかるかもしれません。忙しい日常に、癒しを添えるボックスです。

■「にゃんにゃんにゃん（Nyan Nyan Nyan）」ボックス内容

さまざまな猫が描かれたアイテムを詰め合わせました。日本の伝統的な染色技法「型染め（かたぞめ）」でデザインしたマスキングテープやノート、猫デザインのクリアスタンプ、三毛猫の色をイメージしてセレクトしたラインマーカーなど、貼っても、書いても、押しても楽しめます。

シイング × kata kata「Pokke Note 『ねこと花』」

岐阜県美濃市にある紙メーカーのシイングと、型染めアーティストユニット「kata kata」のコラボ商品です。

カラフルで華やかなデザインと、ポケットに入るほどのサイズ感が特徴です。持ち歩きやすく、ポケットから出したときにも思わず会話が弾むような、そんなノートです。

Elcommun「松尾ミユキ ダイカットふせん」

イラストレーターの松尾ミユキがデザインした猫型の付箋です。淡い色合いの印刷で、文字の視認性にも配慮されています。ノートや手帳に貼って、勉強や仕事の時間を少し楽しくしてくれそうです。贈り物や伝言メモ、本のしおりにも適しています。

【ボックス詳細】

発売日：2026年2月1日（日）

価格：23.99米ドル～（契約期間・購入タイミングにより変動。最新価格は購入ページをご確認ください）

販売方法：ECサイト（https://zenpop.jp/japanese-stationery-pack）

■海外向け文房具ECサービス「ZenPop」について

「ZenPop」は、海外ユーザー向けに日本の文房具を届ける販売プラットフォームです。

2016年10月のサービス開始以来、毎月異なるテーマに沿って文房具を厳選し、サブスクリプションボックス形式で世界128カ国以上のユーザーに提供してきました。

2025年6月には、従来の定期購入に加えて1点から自由に選べる単品販売を開始しました。

「Japanese」「Curation」「Inspiring」をコンセプトに、使い心地やデザインにこだわり、素材のぬくもりや細やかな気配りを感じられる日本の文房具の魅力を発信しています。

累計会員登録者数は22万人。北米の利用者が7割を占め、世界128カ国以上で利用されています。

・ZenPopサービスページ：https://zenpop.jp/

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group/