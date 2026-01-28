2月2日～2月22日開催！“にゃん”が並ぶ2月は毎日が「猫の日」！MOFFが贈る、猫と過ごす至福の21日間『Cat Monthly Fes 2026』

「どうぶつと人間が笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を目指し、全国でアニマルカフェ、猫カフェをはじめ、大型動物施設(水族館や動物施設)を運営する「株式会社MOFF（本社：茨城県石岡市、代表取締役：矢口 宗平、以下 MOFF）は、2026年2月2日（月）から2月22日（日）までの期間、2月をまるごと楽しめる特別企画「Cat Monthly Fes 2026（キャット マンスリー フェス 2026）」を開催いたします。本イベントは、猫の日（2月22日）を含む2月を通して、猫とのふれあいをより深く楽しんでいただけるよう、参加型のフォトコンテスト、数量限定グッズの販売、季節限定ラテアートを組み合わせた、MOFFならではの月間フェス企画です。来園体験とSNS、物販を連動させることで、猫たちとの出会いが『思い出として残る体験』へと広がります。

■ 企画１.：もふねこフォトコンテスト

期間中、3つのWeekに分けて週替わりのテーマでフォトコンテストを実施します。

テーマが各Week開始前に発表されるため、Weekが変わる毎に来園の楽しみが変化し、新しい発見につながるお客様参加型の企画です。

スケジュール

Week1：2月2日（月）～2月8日（日）

テーマ発表：1月31日（土）

Week2：2月9日（月）～2月15日（日）

テーマ発表：2月7日（土）

Week3：2月16日（月）～2月22日（日）

テーマ発表：2月14日（土）



テーマはMOFF公式・各店舗のInstagramにて発表されます。



参加方法- 対象期間中に実施店舗へご来園いただき、InstagramでMOFF公式アカウント 【公式】(https://www.instagram.com/moff_official_/)MOFF（@moff_official_）(https://www.instagram.com/moff_official_/) をフォローしてください。- 発表されたテーマに沿った写真を撮影。- 指定ハッシュタグ（#もふねこフォトコンテスト2026）、来園店舗の公式アカウントをタグ付けをしてInstagramに投稿しエントリー完了。賞品

本コンテストでは、より多くのお客様に本イベントをお楽しみいただき、猫たちとのふれあいを特別な記念としていただけるよう、各店舗5名様、全36店舗にて延べ180名様の受賞者を選出いたします。 受賞された方には、公式および店舗Instagram上での表彰投稿に加え、MOFFならではの“体験”と“思い出”が詰まった豪華賞品をプレゼントします。

■ 企画２.：もふねこ袋（数量限定販売）

- フォトコンテスト実施店舗で利用できる招待券（ペア）- 投稿写真を使用したオリジナルグッズ（1点）

Cat Monthly Fes 2026限定のオリジナル福袋「もふねこ袋」を数量限定で販売します。各店舗で人気の猫たちをモチーフにした店舗ごとのオリジナルデザインアイテムに加え、MOFFの体験を楽しめる特典を詰め込んだ、猫好きの方に向けた特別なセットです。中身は開けてからのお楽しみとなっており、「どんな猫のアイテムが入っているのか」「どんな体験につながるのか」というワクワク感も魅力のひとつ。イベントならではの特別感を、ぜひお楽しみください。

【販売価格】

5,500円（税込）

【セット内容】

・MOFFオリジナルトートバッグ 1個

・店舗オリジナルタンブラー 1個

・店舗オリジナルポーチ 1個

・店舗オリジナル缶バッジ2個セット

・店舗利用券（最大2,000円相当 ×3枚）

・動物のおやつ回数券（12枚綴り／1,200円相当）

※数量限定・なくなり次第終了

※内容は店舗により異なります

■ 企画３.：バレンタイン＆猫の日 限定ラテアート

イベント期間中、バレンタインと猫の日をテーマにした期間限定ラテアートを提供します。

猫のかわいらしさと、バレンタインならではの愛らしいモチーフを掛け合わせたオリジナルデザインで見た目にも心が弾む一杯に仕上げました。大切な人と過ごす時間や、自分へのご褒美にもぴったりなラテアートは、思わず写真に残したくなる可愛らしさ。ぜひ猫たちとのひとときを写真に収め、期間中開催されるフォトコンテストへご参加ください。デザインは店舗ごとに異なり、どんなラテアートに出会えるかも楽しみ方のひとつ。ご来園の記念や、甘いひとときのお供として、ぜひお楽しみください。

限定ラテアートイメージ

■【実施店舗】

【Moff animal world】

BIGHOPガーデンモール印西店

【Moff animal cafe】

イーアスつくば店／イーアス高尾店／イオンモール成田店

【Cat Cafe MOFF】

水戸オーパ店／*高崎オーパ店／*名古屋PARCO店／*イオンモール浜松志都呂店／*静岡PARCO店／*南町田グランベリーパーク店／ヨドバシAkiba店／*アリオ倉敷店／*モラージュ菖蒲店／*天王寺ミオ店／*イオンモール豊川店／*SHIMINT HIROSHIMA店／CUTE CUBE 原宿店／*セブンパークアリオ柏店／イオンモール木曽川店／*つかしん店／*イオンモール広島府中店／*仙台PARCO店／*コクーンシティさいたま新都心店／*イオンモールナゴヤドーム前店／ コースカベイサイドストアーズ店／イーアス沖縄豊崎店／枚方モール店／*イオンモール熊本店／*minamoa広島店／*ららぽーと安城店／*イオンモール須坂店／*イオンモールりんくう泉南店／*イオンモール川口前川店



【コックンの別荘】

八王子オーパ店／ビナウォーク海老名店



【カワスイ 川崎水族館】

*ソラネコカフェ



※「*」がついている店舗はラテアート実施店舗

■ Cat Monthly Fes 2026 について

MOFFでは、猫の日をきっかけに、猫たち一頭一頭の魅力や個性を、より多くの方に知っていただきたいと考えています。「Cat Monthly Fes 2026」は、写真を撮る、共有する、味わう、そしてグッズとして形に残すといった体験を通して、猫との出会いがその場限りで終わらず、日常の中にもそっと寄り添い続ける存在になることを目指した取り組みです。グッズや企画のひとつひとつには、猫カフェで過ごした時間や、心がふっと和らいだ瞬間を、日常の中でも思い出していただきたいという想いが込められています。 2月のMOFFは、猫たちとの出会いがより身近に、より深く心に残る、特別な1か月となります。

⚫︎会社概要

商号 ：株式会社MOFF

代表者 ： 代表取締役 矢口 宗平

所在地 ： 〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22

設立 ： 2014年1月

事業内容 ：屋内動物園・アニマルカフェの運営、動物プロダクション等

URL ：https://company.moff-moff.jp/