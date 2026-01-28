株式会社MAP ホールディングスの株式譲渡について

クレアシオン・キャピタル株式会社

クレアシオン・キャピタル株式会社（以下、「当社」、URL： https://www.crea-cp.com/）は、当社の管理・運営するファンドが保有する株式会社MAP ホールディングス（以下「MAP HD」という）の全株式を、株式会社あらたへ譲渡いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件取引の実行の前に、MAP HDの子会社である株式会社AQUA・NOA（以下「AQUA」という）、株式会社Nuzzle（以下「NZL」という）は第三者へ譲渡しております。

MAP HDは、化粧品や化粧品雑貨の卸売業を営む株式会社Polite、アイメイクブランド「ラブ・ライナー」等を展開するmsh株式会社、ヘアケアブランドを展開するAQUA、メイクアップブランドを展開するNZLの親会社となります。MAP HDは、メーカー機能と卸商社機能をグループ内に併せ持ち、ブランドの企画・開発から販路開拓、店頭での販売支援、安定供給までを一気通貫で支えるトータルビューティグループです。消費者が安心して購入できる環境づくりを使命に掲げ、全国のバラエティショップやドラッグストア等への流通実績を背景としたマーケティング力、メーカーごとに最適化した販路提案などを強みに、販売店様・メーカー様双方の満足度向上を追求し、生活者・小売・メーカーそれぞれにとって価値ある商品体験の創出と、ビューティ市場の持続的な成長に貢献して参りました。

当社は、2019年の資本参画以来、成長戦略の実現、経営管理の体制整備・強化や業務効率化等の支援によりMAP HDの価値向上に貢献して参りました。MAP HDが次の担い手のもと更なる発展をすることを心から祈念するとともに、今後も新たな「日本の宝」への投資と既存投資先の企業価値向上に引き続き努めて参る所存です。