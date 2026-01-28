弊社サービス「サマリア」と日本国特許庁の審査官に関する統計情報提供サービス「審査官ラボ」がサービス連携。より価値の高い業務環境を目指して

パテント・インテグレーション株式会社特許実務の新時代へ

パテント・インテグレーション株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO・弁理士：大瀬佳之）は、2024年5月27日に、特許情報サービス事業者として日本初となるAIエージェント(※)を搭載した特許読解支援アシスタント「サマリア」を提供しております。

（※拒絶対応を支援する「拒絶支援機能」において、ワークフロー型AIエージェントとして提供）

多数の基本特許を保有するとともに、角渕 由英 氏（弁理士法人レクシード・テック パートナー弁理士・博士（理学））、川上 成年 氏（株式会社知財デザイン 代表取締役/弁理士）など、第一線で活躍する実務家の方々と連携し、他社に先駆けた先進的な機能の開発・提供に取り組んでおります。

この度、拒絶対応支援の一環として、竹下 賢 氏（弁理士法人はるか国際特許事務所 パートナー/ 弁理士）の運営する、日本国特許庁の審査官に関する統計情報提供サービス「審査官ラボ」とサービス連携しましたことをご報告いたします。

1. 「審査官ラボ」との連携

「サマリア」による拒絶理由通知書の解析・応答方針の作成と、「審査官ラボ」の審査官統計情報を掛け合わせることで、データに基づく、より戦略的な拒絶応答の検討を支援いたします。

1：「審査官ラボ」とは

「審査官ラボ」は、日本国特許庁（JPO）の審査官に関する統計情報を提供するサービスです。

特許審査は、制度として高い品質管理がなされている一方で、実務上は審査官ごとの判断傾向や指摘内容に一定の“ばらつき（審査のブレ）”が生じることがあります。

こうした審査のブレを主観的な経験則ではなく、データサイエンスの観点から統計的に可視化することで、権利化実務に役立てることを目的としています。

審査官ラボでは、日本国特許庁が公開している特許情報標準データをもとに、

・審査官ごとの審査傾向

・指摘内容や中間処理の特徴

・統計的に見た審査のばらつき

といった情報を整理・分析し、権利化業務に活用可能な統計情報として提供。これにより、 審査官の傾向を踏まえた、より合理的で質の高い中間対応の検討を可能にします。

「どうしても発生する審査のブレ」をデータで理解し、実務の質と効率を高めることを目指した、出願人・代理人・審査官の双方にとって、より良い権利形成につながる実務を支援することを目的としたサービスです。

当社は今後も、相互に強みをもつサービスとの連携を積極的に推進することで、ユーザ様にとってより価値の高い業務環境を提供し、業務効率の向上をサポートしてまいります。

２．ウェビナーのご案内

当社では、ユーザ様へのサポートの一環として、月1～2回のペースでウェビナーを定期開催しております。今後は、より実務に即した「サマリア」の活用方法をご紹介し、日々の知財業務にどのように取り入れていけるかを具体的にお伝えしてまいります。

本ウェビナーでは、サマリアの各種機能を実際の業務シーンに沿ってご紹介し、サマリアで何ができるのか、どこまで業務を支援できるのかを実感いただける内容となっております。

サマリアの可能性を感じていただくとともに、日常業務での活用イメージを持っていただける機会となります。ユーザ様以外の方もご参加いただけますので、ぜひお気軽にご参加ください。

【サマリアウェビナーの御案内】

2月サマリアウェビナー

【日時】2026年02月19日(木) 15:00-16:00 (1時間の予定)

【テーマ】サマリアにおける情報解析支援

１.調査支援ツールによる検索式・検索集合の作成

２.分類支援機能による対象集合への分類付与

３.レポート機能による分析（分析報告書の作成）

４.Notebook LM活用による資料作成

３. 今後の開発ロードマップ

ウェビナー詳細 :https://patent-i.com/summaria/manual/S_20260219

本年は大幅なアップデートとして、新たに「明細書作成機能」をリリース予定です。

本機能は、明細書作成フレームワークに関する論考を発表している実務家であり、Udemyにおいて国内最大規模の明細書作成に関するオンライン講座を運営する大瀬佳之（当社Founder CEO/弁理士）が、自ら設計・監修を行っています。また、生成AI利活用による明細書作成に関する重要特許も権利化済みです。

「生成AIファースト設計」の知財支援プラットフォームであるサマリアだからこそ実現できる、プロの実務家が実際の業務で使いやすい、実践的かつ高品質な明細書作成環境の開発・提供を予定しております。

今後のアップデートに、ぜひご期待ください。

【日本弁理士会発行「パテント」掲載記事：大瀬著】

・対象発明の理解を通じたクレーム作成方法の提案，そしてその応用(https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201311/jpaapatent201311_045-060.pdf)

・パテント・ポートフォリオ構築のための 概念俯瞰フレームワーク(https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201511/jpaapatent201511_099-104.pdf)

４. パテント・インテグレーション株式会社について

当社は、知財情報サービスを提供する企業です。

当社の独創的な取り組みは、公益財団法人りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社が主催、中小企業基盤整備機構と経済産業省中小企業庁が後援する「第37回中小企業優秀新技術・新製品賞・優良賞(https://biz.nikkan.co.jp/sanken/shingizyutu/37shingizyutu.html)」、特許庁主催の第４回 IPBASE AWARDS(https://ipbase.go.jp/learn/ceo/page40.php)を受賞しており、様々な団体様から広く御評価頂いております。

また、当社では、経済産業省のグレーゾーン解消制度(https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/index.html)等を活用した事前確認を実施しており、知財情報サービスベンダーとして、法令遵守の姿勢を一貫して大切にしております。

知財情報サービス事業者の中でも、グレーゾーン解消制度を適切に活用している事業者は、弊社を含めてごく少数にとどまっています。ツールや事業者をご選定される際には、こうした取り組みもあわせてご考慮いただけますと幸いです。

【主な受賞歴】

・2025年 第27回 中小企業優秀新技術・新製品賞 優良賞受賞

公益財団法人りそな中小企業振興財団、日刊工業新聞社主催

中小企業基盤整備機構と経済産業省中小企業庁後援

・2023年 第4回 IP BASE AWARDエコシステム部門 奨励賞受賞

特許庁主催

代表取締役CEOの大瀬佳之は情報サービス領域に精通した弁理士かつAIエンジニアです。生成AI利活用に関する新たなアイデアの発明創出から実装、サービス提供まで一貫して行う独自のアプローチで、知財業界に新風を吹き込んで参ります。

また、Udemyにて「特許の書き方講座」「特許の読み方講座」などの実務家向けの有益なオンライン講座を提供しています。今回、知財情報フェアへの出展を記念して、以下の通り割引クーポンをご提供させていただきます。以下のクーポンよりご購入頂くと割引価格にてご購入いただけます(なお、Udemy for Businessに契約されている会社の従業員は無料でご視聴頂けます)。

提供する情報サービス

未来へのコミットメント

- 特許の書き方講座（受講者数 2,970人, 評価 4.5/5.0(600件の評価), 2025/12/22現在）- - 割引クーポン【特許の書き方講座】(https://www.udemy.com/course/patentlearning/?couponCode=C90ED4B7FEB6F34EEE3B)- 特許の読み方講座（受講者数 767人, 評価 4.2/5.0(153件の評価), 2025/12/22現在）- - 割引クーポン【特許の読み方講座】(https://www.udemy.com/course/patentreading/?couponCode=F7EABBF0B77697C4EFE9)- サマリア(https://patent-i.com/summaria)AI駆動の高品質特許サマリ作成 https://patent-i.com/summaria- パテント・インテグレーション(https://patent-i.com/)統合特許検索・分析ソリューション https://patent-i.com/- パテント・インテグレーション・レポート(https://patent-i.com/report/)無料の特許レポートサービス https://patent-i.com/report/- ブランドテラス(https://patent-i.com/tm/)商標情報提供サービス https://patent-i.com/tm/

知財実務における生成AIの利活用は、一定の広がりを見せつつある一方で、実務の複雑さや専門性の高さゆえに、依然として発展途上の段階にあると当社は認識しています。

汎用的なAIでは、知財情報の精緻な解釈や、実務判断に資するアウトプットを安定して得ることが難しい場面も少なくありません。

当社は、こうした課題に真正面から向き合い、実務家の視点を起点とした研究開発と機能強化を継続してまいりました。

あわせて今後は、「審査官ラボ」様をはじめとする、相互に強みを持つサービスとの連携を積極的に推進することで、個社単独では実現できない、より実践的で価値の高い業務環境の提供を目指してまいります。

生成AIの可能性を最大限に引き出し、知財業務の「効率化」と「判断の質の向上」を両立させること。その実現に向けて、今後も皆さまの実務に寄り添いながら、継続的な取り組みを重ねてまいります。

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【お問い合わせフォーム】

https://patent-i.com/ja/contact/

特許文章読解支援AIアシスタント「サマリア」

パテント・インテグレーション株式会社

パテント・インテグレーション株式会社

東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5階

電話番号：050(3000)6561

◆ 統合特許サービス パテント・インテグレーション

https://patent-i.com/

◆ 特許文書読解支援アシスタント「サマリア」

https://patent-i.com/summaria/

◆ 技術レポートサービス パテント・インテグレーション レポート

https://patent-i.com/report/

◆ YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCYMnbpNWLXsbTCbk_4UY07w

