「薬がおうちに届く未来」へ キビヤック×東急ベル、東急線沿線で処方薬を無料で最短当日配送する実証実験を開始
株式会社Ｋｉｖｉａｑ（以下、キビヤック）と東急株式会社（以下、東急）は、東急グループとスタートアップ企業とのオープンイノベーションを推進する「東急アライアンスプラットフォーム（ＴＡＰ）」を通じた事業共創の一環として、２０２６年１月２８日（水）から６月３０日（火）まで、東急線沿線エリアにおいて、処方薬を無料で最短当日受け取り※可能にする実証実験（以下、本実証）を実施します。
近年、患者さまを取り巻く環境の変化に伴い、医療アクセスへのニーズは多様化しています。従来の薬局に行くことを前提とした処方薬の受け取りには、体調不良時の移動や待ち時間の負担、また、育児や仕事・介護による時間的制約や、混雑に伴う二次感染のリスク、さらにはプライバシーへの配慮など、多くのハードルが残っています。本実証は、「テック×配送」によりこうしたハードルを下げ、薬局に行かなくてもお薬を受け取ることができる、シームレスで負担の少ない医療アクセスの実現を目指すものです。
本実証では、キビヤックが運営するキビヤックファーマシー（調剤薬局）において、薬剤師によるオンライン服薬指導が完了した処方薬を、東急のホーム・コンビニエンスサービス「東急ベル」が患者さまのもとへお届けします。具体的には、患者さまがキビヤックの対応医療機関を受診後、処方せんが医療機関から「キビヤックファーマシー」へ連携され、患者さまへＬＩＮＥ通知のうえオンライン服薬指導を実施します。その後、「東急ベル」が有する配送ネットワークを活用し、処方薬を最短当日中※に受け取り可能となります。
「必要な薬が、必要な時に、手軽に届く」ことを当たり前にしていくため、このたび、両社のリソースを掛け合わせた新たな仕組みを構築しました。本実証を通じて、オンライン服薬指導から薬の受け取りまでをシームレスにつなぐ配送の仕組みを検証し、「生活者にとって利便性の高い医療体験」の実現を目指します。
本実証の詳細は別紙の通りです。
※平日１５時までの服薬指導完了で２１時まで配送、土日祝１２時までの服薬指導完了で２１時まで配送
■本実証の概要について
１．実施期間
２０２６年１月２８日（水）～６月３０日（火）（予定）
２．実施エリア
品川区、大田区、世田谷区、目黒区
３．内容
キビヤックが運営するキビヤックファーマシー（調剤薬局）において、薬剤師によるオンライン服薬指導が完了した処方薬を、東急のホーム・コンビニエンスサービス「東急ベル」を通じて配送します。
４．ご利用の流れ
キビヤックの対応医療機関で受診後、処方せんが医療機関からキビヤックファーマシーへ連携されます。患者さまへＬＩＮＥ通知※１のうえ、薬剤師によるオンライン服薬指導を実施します。服薬指導完了後、「東急ベル」を通じて処方薬を最短当日中※２にお届けします。
ご利用のながれ
※１ ご利用にはキビヤックのＬＩＮＥお友達登録が必要です。
ＬＩＮＥお友達登録ＬＩＮＫ： https://lin.ee/eAMrDko
お友達登録QRコード
※２ 平日１５時までの服薬指導完了で２１時まで配送、土日祝１２時までの服薬指導完了で２１時まで配送
５．配送対象
キビヤックファーマシーのオンライン調剤サービスをご利用の患者さまの処方薬
６．配送主体
東急ベル（東急株式会社）
■株式会社Ｋｉｖｉａｑの概要について
会社名：株式会社Ｋｉｖｉａｑ（キビヤック）
設立年：２０２５年５月２日
代表者：岡田 俊（Ｆｏｕｎｄｅｒ／代表取締役ＣＥＯ）
所在地：東京都港区芝大門１丁目４番４号 ノア芝大門１０１
事業内容：医薬品ＳＣＭ事業・調剤薬局事業
ホームページ：https://www.kiviaq.com/
■オンライン調剤サービスについて
キビヤックの対応医療機関での受診後、処方せんがキビヤックファーマシーへ連携され、ＬＩＮＥで受領通知が送信されます。患者さまは通知に沿って操作を行うだけで、ご自宅でお薬の受け取りが可能です。
・オンライン服薬指導（ビデオ通話による薬剤師からのお薬の説明）
・お支払い（オンライン決済、現金代引）
※初回のご利用方法等の詳細は、Ｋｉｖｉａｑウェブサイトをご確認ください。
ＵＲＬ： https://www.kiviaq.com/service/#howtouse
■ホーム・コンビニエンスサービス「東急ベル」について
東急ベルは、２０１２年から東急線沿線を中心に「ホーム・コンビニエンスサービス」を展開しています。「東急ストアネットスーパー」 や、東急ストアの各店舗で購入された商品をご自宅までお届けする「東急ストア当日お届けサービス」を中心として、 東急ベルのスタッフ（ベルキャスト）が日々の生活に必要な生鮮食品などをお客さまの自宅までお届けし、東急線沿線住民のみなさまとの信頼関係を深める“ラストワンマイル”機能（店舗などから各ご家庭へお荷物を届ける手段）を担っています。また、お客さまの暮らしをより便利で快適にするため、あらゆるお困りごとを解決する「家ナカ」サービスを展開し、東急ベル直営事業であるハウスクリーニングや家事代行、ペットシッターサービスから、パートナー企業と共同で展開しているお片付け、修理・お手入れやリフォームなど、約８６種類のサービスを提供しています。
「東急ベル」ＨＰ：https://www.tokyu-bell.jp/
■東急アライアンスプラットフォームについて
東急株式会社が主催する「東急アライアンスプラットフォーム」は、２０１５年度に開始した「東急アクセラレートプログラム」を、２０２１年８月にリブランディングした事業共創プラットフォームです。東急グループの誰もが参画可能なプラットフォームとして、事業共創機会の最大化を図っています。また、東急グループの幅広い顧客接点とアセットを活用して新たな価値を創出し続けることで、スタートアップ企業などから選ばれ続けるプラットフォームとなることを目指しています。
２０１５年度からの累計で１３７件のテストマーケティングや協業を実施しており、うち５０件の事業化や本格導入、うち１０件の業務・資本提携を実現するなど、オープンイノベーションを推進しています。（２０２５年３月３１日時点）
ＵＲＬ：http://www.tokyu-ap.com/
以上