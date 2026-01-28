大人気アニメ『トムとジェリー』バースデー記念！トムとジェリー POP UP STORE ～プレゼント大作戦～ in ISETAN2月9日(月)～2月17日(火) 伊勢丹新宿店にて開催!!

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は「トムとジェリー POP UP STORE ～プレゼント大作戦～ in ISETAN」を2026年2月9日(月)～2月17日(火)までの間、伊勢丹新宿店本館6階 センターパーク／ザ・ステージ#6にて開催いたします。また、一部商品は2026年2月9日(月)午前10時～3月8日(日)午後8時までオンラインストア「MOO:D MARK by ISETAN(ムードマーク バイ イセタン)」にて販売も行います。

ワーナーの代表的なキャラクターであり、今もなお世代を超えて世界中で愛されている「トムとジェリー」。今年も2月10日に誕生日を迎えるのを記念し、伊勢丹新宿店にてPOP UP STOREを開催！その名も「プレゼント大作戦」と題し、当企画のために描き下ろされた、プレゼントに囲まれるトム、ジェリー、タフィーのイラストをご用意いたしました！描き下ろしイラストを使用した限定アイテムや先行販売商品などのグッズも多数販売し、一部商品はオンラインストア「MOO:D MARK by ISETAN」にて販売も行います。

そして、POP UP STORE内にはトム、ジェリー、タフィーのバルーンスタチューのフォトスポットも登場！またノベルティとして、POP UP STOREで商品をご購入いただいたお客様には当企画描き下ろしイラストのオリジナルショッパータグ（ランダム3種、1会計につき1枚）をプレゼント！※ さらには税込7,700円以上お買い上げで、クーポンをご提示いただいたMI Wメンバーのお客さまには当企画限定描き下ろしイラストの「めじるしガラスチャーム」（ランダム３種、お一人さま1回限り）をプレゼントいたします！※ 描き下ろしイラストを使用した限定アイテムをぜひお見逃しなく！

※なくなり次第終了となります。

MOO:D MARK by ISETANでのご購入は対象外です。

クーポンのご利用は、お買いあげ当日限りとさせていただきます。

販売商品（一例）

フォトスポット

POP UP STORE内には、トム・ジェリー・タフィーのころんとしたフォルムが可愛らしいバルーンスタチューのフォトスポットが登場！

お買い物だけでなく、ご来店の記念に記念撮影をお楽しみいただけます。

※画像はイメージです。

※展示内容は予告なく変更となる場合がございます。

ノベルティ

【POP UP STOREでご購入いただいたお客さま】

描き下ろしショッパータグ

POP UP STOREでご購入いただいたお客さまへ、当企画描き下ろしイラストのオリジナルショッパータグをプレゼント！SHOP名称にもなっている「プレゼント大作戦」をイメージしたトム、ジェリー、タフィーの全3種です。

※ランダム配布となります。

※１会計につき1枚、なくなり次第終了。

※MOO:D MARK by ISETANでのご購入は対象外となります。

【税込7,700円以上お買いあげのうえ、クーポンをご呈示のMI Wメンバーのお客さま】

めじるしガラスチャーム

期間中POP UP STOREにて、税込7,700円以上お買いあげのうえ、クーポンをご呈示のMI Wメンバーのお客さまへ当企画限定描き下ろしイラストの「めじるしガラスチャーム」をお一つプレゼント！トム、ジェリー、タフィーの全3種です。

※MI Wメンバーとは、三越伊勢丹アプリをダウンロードし、エムアイカードと連携されているお客さまの名称です。

※既にご連携済みのお客さまも対象です。

※クーポンのご利用はお買いあげ当日に限ります。

※ランダム配布となります。

※お一人様1回限り、なくなり次第終了。

※MOO:D MARK by ISETANでのご購入は対象外となります。

「トムとジェリー POP UP STORE ～プレゼント大作戦～ in ISETAN」開催概要

イベント名称：「トムとジェリー POP UP STORE ～プレゼント大作戦～ in ISETAN」

ポップアップストア

会期：2月9日(月)～2月17日(火)

会場：伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク／ザ・ステージ#6

※2月9日(月)は混雑緩和のため入場規制を行います。ご入場に関してはイベント特設ページをご確認ください。

特設サイト：https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/baby_kids/toys/shopnews_list/shopnews_066.html

オンラインストア

会期：2026年2月9日(月)午前10時～3月8日(日)午後8時

※一部商品の販売となります。

会場：MOO:D MARK by ISETAN

URL： https://isetan.mistore.jp/moodmark/journal0125/012552/

SNS発信アカウント

三越伊勢丹メディア芸術 X：https://x.com/im_MediaArts

2025年に85周年を迎えた「トムとジェリー」について

1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている「トムとジェリー」。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズです。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)

「トムとジェリー」公式SNS

■X(旧Twitter)：＠TomAndJerry_JP https://twitter.com/TomAndJerry_JP

■Instagram：tomandjerry_jp https://www.instagram.com/tomandjerry_jp/

■Facebook：@tomandjerryjp https://ja-jp.facebook.com/tomandjerryjp/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリー

をはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。