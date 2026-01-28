【SNS検証結果】フォロワー0人の「地味なサービスアカウント」が、3週間で1万人増！

株式会社 ピクルス

X（旧Twitter）キャンペーンツール「キャンつく」、診断クラウド「ヨミトル」を提供する株式会社ピクルス（本社:東京都品川区、代表取締役社長:田中 稔、以下「ピクルス」）は、自社の新規Xアカウントを用いた実証実験を行い、「フォロワー0人のBtoBアカウント」でも、わずか3週間でフォロワー数を約1万人まで増加させることに成功しました。

本検証では、「インスタントウィン（即時抽選）」による母数形成と、「診断コンテンツ」による拡散施策を連続して投下。その結果と、「手法を変えることで全く異なるターゲット層を獲得できる」という実証データが得られましたので、ここに公開いたします。

■ 検証の背景

フォロワー0人の「地味なサービスのアカウント」でも3週間で1万人増した勝ちパターン知名度ゼロ・フォロワー0人から、キャンペーンでどこまで増やせるか？

企業のマーケティング担当者にとって、「立ち上げたばかりのアカウントでキャンペーンを行っても、本当に成果が出るのか？」は大きな疑問です。

そこで当社では、「知名度もなくフォロワーも0の状態から、キャンペーン施策だけで一体どこまでフォロワーを増やせるのか？」を実証する実験を行いました。

検証には、あえて最も条件の厳しい「開設直後かつ無名のBtoB（企業向け）サービス」のアカウントを使用。 一般的に伸びにくいとされる地味なBtoBアカウントで成果（数値）が出せれば、食品・コスメ・エンタメ等のBtoC企業においては、さらに圧倒的な成果が約束されると考えたからです。

■ 検証施策｜2段階のキャンペーン構成

【第1弾】即時抽選キャンペーンによる母数形成

2段階のキャンペーン構成アカウント開設キャンペーン

目的： 参加ハードルを極限まで下げ、アカウントの「基礎体力（母数）」を作る。

施策： アカウント開設記念キャンペーン（フォロー＆リポストでAmazonギフト券500円分が当たるインスタントウィン）

期間： 2025年12月26日～12月31日（6日間）

結果： フォロワー数 0人 → 4,624人

＜考察＞ 診断コンテンツ等のUGC（ユーザー生成コンテンツ）施策は拡散力が高い反面、参加ハードルが高くなります。フォロワーが少ない（インプレッションが低い）初期段階では不発に終わるリスクがあるため、まずは「キャンつく」を用いたインスタントウィンで強制的に母数を形成しました。

【第2弾】診断コンテンツキャンペーンによる拡散拡大

新春おみくじキャンペーン

目的： 形成された母数を火種に、エンタメ性のあるコンテンツで自然拡散（バイラル）を狙う。

施策： 2026年運勢診断「馬九行久（うまくいく）おみくじ」（フォロー＆リポスト＋診断結果シェア）

期間： 2026年1月1日～1月16日（16日間）

結果： フォロワー数 4,624人 → 10,008人（＋5,384人）

＜考察＞ 第1弾でアカウントパワーが高まった状態で、ユーザーが「結果をシェアしたい」と感じる診断コンテンツを投下。これによりレコメンドエンジンに乗り、第1弾を上回るフォロワー獲得に成功しました。

■ 【重要】分析結果：重複はわずか33人。「層」の違いが明らかに

うまくいくおみくじ2026

第1弾と第2弾の参加者を分析したところ、両方のキャンペーンに参加したユーザーはわずか33人であることが判明しました。これは、第2弾で獲得した新規フォロワーの約0.6%に過ぎません。

このデータは、以下の事実を示唆しています。

「懸賞好き層」と「診断・エンタメ好き層」は明確に異なる。

一方の手法だけでは、潜在的なフォロワーを取りこぼす可能性がある。

「インスタントウィン」×「診断」を組み合わせることで、ターゲットを網羅的に獲得できる。

■ 担当者コメント

「今回の検証で、商材が地味なBtoBアカウントであっても、適切なツールと順序で施策を行えば、短期間で1万人のフォロワー獲得が可能であることが証明されました。 特に驚いたのは、キャンペーンの手法を変えるだけで、これほどまでに『反応するユーザー層』が入れ替わるという点です。

BtoBでこの成果ですので、食品・コスメ・ゲームなどのBtoC企業の皆様であれば、さらに大きな成果（1.5倍～2倍）が見込めると確信しています。『まずはキャンつくで数を、次にヨミトルで質と拡散を』。この勝ちパターンをぜひ体験していただきたいです」

（キャンつく マーケティング担当：橋本）

■ 使用ツールについて

・キャンペーンツール「キャンつく」

フォロー＆リポストキャンペーンなどを安価・手軽に実施できるツール。即時抽選（インスタントウィン）機能に強みを持ち、フォロワー獲得の初速を最大化します。

URL：https://camtsuku.com/

・診断クラウド「ヨミトル」

専門知識不要で、ロジック分岐のある診断コンテンツを作成できるクラウドサービス。SNSシェア時の画像生成機能などを備え、UGCによる拡散を強力に支援します。

診断クラウド「ヨミトル」サービスサイト：https://shindancloud.com/

お問い合わせはこちら：https://shindancloud.com/contact

