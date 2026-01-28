「ファミマふるさと納税」にレトルトカレーが新登場！人気のファミマルお茶1000mlのラインアップが拡大！～ファミペイ回数券でお礼品を受取＆すぐに・いつでも交換OK～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」の一環として、「お礼品がすぐに全国の店舗で引換可能」な「ファミマふるさと納税」に、新たに「和歌山県紀の川市」が参画し、2026年1月29日（木）10時からお礼品を追加いたします。

■ストックにも便利！レトルトカレー「ビーフカレー」が新登場！近くのファミリーマートでいつでも・すぐに交換OK！

日常使いの商品が揃う「ファミマふるさと納税」は、昨今の物価高等が続く中で家計の負担軽減対策としてもご活用いただけます。

このたび、プライベートブランド「ファミマル」から、人気のお茶シリーズ「爽やかな香り 緑茶 1000ml」、「香り華やか台湾烏龍茶 1000ml」（和歌山県紀の川市／長野県安曇野市）」や、いつ食べても飽きのこない、まろやかでコクのある味わいの「ビーフカレー甘口／中辛／辛口（静岡県焼津市）」など、新たに5商品を追加いたします。お礼品全体では、32自治体99商品に拡大し、日常使いの商品がさらにご利用いただきやすくなりました。

「ファミマふるさと納税」は、寄附額1,000円からお好きな自治体を応援でき、寄附後すぐにお礼品の回数券がファミペイに届くため、いつでも・すぐにファミリーマート店頭でお引換いただけます。

今後もファミリーマートは、地域社会の拠点の一つとして地域や自治体と相互連携と協働による活動を推進し、お礼品の拡充を図るとともに、地域の魅力発信に継続的に取り組んでまいります。

【お礼品詳細】

※画像はイメージです。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

【ご参考】

■ファミマふるさと納税とは

「ファミマふるさと納税」は、寄附後すぐに「ファミペイ」内にお礼品の電子クーポン（回数券）が届きます。届いた電子クーポンは対象商品と「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンしていただくことにより、全国のファミリーマート店舗でお礼品が受け取れる新しいふるさと納税サービスです。

ファミリーマートのインフラを活用することで、自宅への配達や再配達を削減し、環境負荷を増やさない仕組みとすることで、持続可能な社会の実現にも寄与したいと考えております。

「ファミマふるさと納税」のお礼品詳細はこちら：https://furusato.family.co.jp/

「ファミマふるさと納税」のご利用には、事前に「ファミペイ」アプリのダウンロードが必要です。（詳細はこちら：https://www.family.co.jp/famipay.html）