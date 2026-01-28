1/30～2/19有隣堂アトレ恵比寿店にポップアップ出店～世界最大級の新聞印刷会社が開発したアップサイクル商品～

東日印刷株式会社

世界最大級の新聞印刷会社である東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、代表取締役社長：西川光昭、以下TONICHI）は、2026年1月30日（金）～2月19日（木）の期間、有隣堂 アトレ恵比寿店にてポップアップイベントを開催いたします。今回のポップアップでは、TONICHIが新聞印刷の現場から生まれたアップサイクル商品、デザイン新聞 「つつむ」 や 「とにかく大きい新聞ぬりえ」 を販売します。JR恵比寿駅直結でアクセスも良いこの場所で、仕事帰りに、休日のお出かけに、是非お立ち寄りください。

TONICHIのデザイン新聞「つつむ」や「とにかく大きい新聞ぬりえ」は、新聞印刷の過程でどうしても発生してしまう未使用の新聞用紙を、「もう一度“使われる紙”へと生まれ変わらせたい」という思いから誕生しました。長年新聞印刷に携わってきた会社だからこそ、新聞の風合いや手触り、文化そのものを大切にしながら、新聞が若い世代やお子さまにも親しんでいただける商品づくりを目指しています。

ポップアップでは、かわいらしいデザインが特長のデザイン新聞「つつむ」を中心に展開します。バレンタインの時期に合わせて、ほかの人とは少し違うラッピングとして使うのはもちろん、ブックカバーや工作の材料としても楽しめる新聞素材の新しい紙ものです。包む・飾る・敷く・作るなど、自分のお気に入りの使い方を見つけていただきたいアイテムです。期間中、商品をご購入の先着50名様に「つつむ」特製ブックカバーをプレゼントいたします。（書籍によってはサイズが合わない場合もあります。）

また「とにかく大きい新聞ぬりえ」は、新聞一枚分のサイズを活かした、ダイナミックに楽しめる大きなぬりえです。過去の販売イベントは他にはない大きさのぬりえにファミリー層から大きな反響がありました。サメ・乗り物・マーメイド・メルヘン・恐竜の全5種類を用意し、子どもはもちろん、大人も一緒になって楽しめる、迫力ある大きさが魅力です。

開催概要

プレスリリース（PDF）はコチラ

