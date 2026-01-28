肌治療は「即効性」よりも「積み重ね」の視点が大切【ユーザーニーズの実態調査】

株式会社シアン

美容医療・医師取材メディア「キレイレポ」（運営：株式会社シアン）は、複数の美容皮膚科・美容クリニックへの医師取材記事をもとに、肌治療における診療方針や治療設計の考え方について調査・分析を行いました。

本調査では、レーザー治療や注入治療、ピーリング、内服・外用など多様な選択肢が存在する肌治療において、特定の施術を目的とするのではなく、肌状態や悩みの背景を見極めたうえで治療を組み立てる考え方が広がっている実態が明らかになりました。本リリースでは、医師取材を通じて見えてきた現代の肌治療の共通傾向を、実態調査・トレンドレポートとしてまとめています。

▼調査概要

・調査テーマ

肌治療における診療方針・治療設計に関する実態調査

・調査方法

美容皮膚科・美容クリニックに所属する医師への取材記事をもとに編集・分析

・調査対象

肌治療（シミ・くすみ・ニキビ・毛穴・肌質改善など）に関する取材記事

・調査期間

2024年～2025年に公開された取材記事

調査結果１.肌治療は変化する肌状態に合わせて更新していく医療になった

今回の調査を通じて明らかになったのは、肌治療において一度決めた治療方針を固定的に続けるのではなく、肌状態の変化に応じて柔軟に調整していく考え方が重視されている点です。

肌は季節や年齢、ホルモンバランス、生活習慣などの影響を受けやすく、同じ人であっても常に同じ状態が続くとは限りません。そのため、初診時の診断結果だけで治療内容を決め切るのではなく、治療の経過を見ながら施術の種類や強度、頻度を見直していく姿勢が共通して見られました。

調査対象となった取材記事では、「この治療を続ければよい」という考え方ではなく、「今の肌に合っているか」をその都度確認しながら進める治療設計が語られています。肌治療は、決まった正解を当てはめる医療ではなく、変化する肌に合わせて更新していく医療へと進化していることがうかがえます。

参考：スキンダクリニック銀座（SKINDA）(https://skinda.jp/bbs/board.php?bo_table=news)の記事(https://kireireport.com/clinics/86786/articles/876)に関する取材内容

調査結果２.肌治療は「即効性」よりも「積み重ね」を前提に考えられている

調査を通じて明らかになったのは、肌治療のゴールが、短期間での変化を求めるものから、中長期的な肌質改善を見据えたアプローチへと移行している点です。

肌はターンオーバーや生活環境の影響を受けやすく、一度の治療で理想の状態が維持できるケースは限られます。そのため、初期治療で肌状態を整えた後、必要に応じて治療内容を調整しながら継続的に向き合う設計が重視されています。

調査対象となった取材記事では、「一度で完結させる治療」ではなく、「肌の変化を見ながら育てていく医療」として肌治療を捉える姿勢が共通して語られていました。

参考：新宿Ladies&Gentlemen美容クリニック(https://note.com/lgclinic/n/n3e0765b98553?app_launch=false)の記事(https://kireireport.com/clinics/86176/articles/846)、サンメリアスキンクリニック（SUNMELIA SKIN CLINIC）(https://sunmeliaskin.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86235/articles/865)に関する取材内容

調査結果３.肌治療では「できること・できないこと」の共有が信頼につながっている

本調査では、肌治療において治療前の説明や期待値のすり合わせが、満足度や信頼関係に直結している点も共通して見られました。

肌治療は変化が緩やかであることも多く、患者が期待する結果と、医学的に可能な改善の範囲との間にギャップが生じやすい分野です。そのため、施術前の段階で、改善が見込める点と限界、治療にかかる期間や通院ペースについて丁寧に共有する姿勢が重視されています。

過度な変化を約束するのではなく、肌の状態や生活背景を踏まえた現実的な治療ゴールを設定することが、長期的な満足度につながっていることがうかがえます。

参考：マリアクリニック安城院(https://www.mariaclinic.jp/)の記事(https://kireireport.com/clinics/4224/articles/801)に関する取材内容

総括：肌治療は「選ぶ医療」から「伴走する医療」へ

本調査から、現代の肌治療は、特定の施術を選択することを目的とするのではなく、肌状態を見極め、段階的に治療を設計しながら向き合う医療へと進化していることが明らかになりました。

キレイレポでは、こうした調査結果を踏まえ、肌治療を「どの施術を受けるか」だけで判断するのではなく、医師がどのような視点で肌状態を評価し、どのような基準で治療を組み立てているのかといった背景まで含めて可視化する情報発信を強化していきます。

今後は、医師への取材記事を通じて、肌治療における診察の考え方や治療の進め方、治療後の向き合い方を丁寧に整理・発信することで、生活者が自分に合った肌治療や医療機関を選ぶための判断材料を提供していく方針です。キレイレポは引き続き、美容医療を「受ける前に理解できる医療」として届けてまいります。

キレイレポについて

キレイレポは、心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やすことをミッションとする美容医療メディアです。美容医療に対して「興味はあるけれど不安」「自分に合う施術がわからない」と感じる方に向けて、信頼できる情報をわかりやすく届けることを目指しています。

近年、美容医療の選択肢は急速に広がり、情報の量も種類も増え続けています。その一方で、誤った情報や偏った表現によって不安を抱くケースも少なくありません。キレイレポは、医療情報の透明性を高めること、そしてユーザーが自分の価値観に合った正しい選択ができる環境づくりを大切にしています。

また、外見の変化だけでなく「気持ちが前向きになる」「自信が持てるようになる」といった、美容医療がもたらすポジティブな変化にも注目しています。

読者の「キレイになりたい」「健康になりたい」という願いに寄り添い、人生をより良くするきっかけとなる情報を発信していきます。

