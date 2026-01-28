新築一棟収益木造アパート「SOLASIA LUFRA 吹田岸部」竣工

大和ハウスリアルエステート株式会社

大和ハウスリアルエステート株式会社（本社：大阪市、社長：平井 聡治）は、大阪府吹田市岸部北において新築一棟収益木造賃貸アパート「SOLASIA LUFRA（ソラシア ルフラ）吹田岸部」（木造ガルバリウム鋼板葺3階建、総戸数9戸）を竣工いたしましたのでお知らせいたします。

外観エントランス

本物件は、JR東海道本線「岸辺」駅徒歩12分に位置しています。駅北側には「健都」の愛称で知られている「北大阪健康医療都市」が広がり、国立循環器病研究センターをはじめとする、医療・研究関連施設が集積し、関西でも有数の医療クラスターが形成され、安心感の高いエリアです。ています。また、駅南側では大規模な再開発が進行中で、約500世帯の大規模分譲マンションと新商業施設の建設が予定され、さらなる利便性とにぎわいの創出が期待されるエリアとなっていまです。

外観は白とグレーを基調としたデザインで、周囲の落ち着いた街並みに自然と溶け込み

ます。複層ガラスや宅配ボックスなどをが導入しされており、機能性とデザイン性を兼ね備えた仕様となっています。木造でありながら、高性能住宅として、耐久性、断熱性、耐火性、耐震性等、木造でありながら複数の住宅性能評価を取得しています。

当社は、ソリューション事業として、土地の価値を最大限に引き出し、かつ社会経済情勢の変化を読み、時代のニーズを反映させた収益不動産の開発・再生買い取り・買い取り再生・開発を積極的に行っています。さらに、当社が展開する賃貸管理事業と連携し、安定した賃貸経営をご提案しています。

今後もブランド力を活かした新築レジデンスの開発を継続するとともに、「企業や個人の不動産に関する困りごとを解決するソリューション事業を通じて、SOLASIA」ブランドの価値向上を通じ、地域社会に貢献してまいります。

■物件概要

物件名称：「SOLASIA LUFRA（ソラシア ルフラ） 吹田岸部」

所在地：大阪府吹田市岸部北二丁目

交通：JR東海道線本線「岸辺」駅 徒歩12分

構造・階数：木造ガルバリウム鋼板葺3階建

総戸数：9戸

竣工年月：2026年1月

売主：大和ハウスリアルエステート株式会社

施工：有限会社亀井工務店

LDK洋室玄関浴室

■「SOLASIA LUFRA （ソラシア ルフラ）」ブランド概要

当社の既存一棟収益レジデンス向けブランドとして誕生した「SOLASIA（ソラシア）」は、約30棟の供給実績を持つ中核ブランドとして、都市型ライフスタイルを志向する方々に洗練性と革新性を備えた住まいを提供してきました。

その「SOLASIA（ソラシア）」が築いてきた認知度と信頼を基盤に、新築一棟収益木造アパートには、サブブランド「LUFRA（ルフラ）」を導入します。「ルフラ」は、「ルフ（風）」と「ラ（光）」を組み合わせた造語で、木漏れ日と風が優しく通り抜ける心地よい住空間を象徴します。

ブランドの世界観は、時代とともに進化していきます。新たなサブブランドの展開を通じ、当社が大切にしてきた価値観をより広く、より明確に発信してまいります。

大和ハウスリアルエステート株式会社(https://dh-realestate.jp/)

代表者：代表取締役社長 平井 聡治

資本金：7 億 2,950 万円

創業：1978 年 2 月 15 日

所在地：大阪市北区梅田 3 丁目 3 番 5 号（大和ハウス大阪ビル 8階）

事業内容：不動産流通事業、賃貸管理事業、ソリューション事業

お問い合わせ先

経営企画部

TEL：06（6344）6415 e-mail：info@dh-real.jp