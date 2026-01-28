ジャパニーズウイスキーの日乾杯イベントも！「ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026」の詳細がついに決定！

株式会社ウイスキー文化研究所

2026年3月15日(日)にEBiS303（東京都渋谷区恵比寿）にて開催する第2回「ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026」の詳細が決定いたしました。本イベントは、バーテンダー、酒類関係者に限らず、広く一般の愛好家の方々にもご参加いただけます。

【Webページ】https://craftwhiskyfesta.jp/

本イベントの目玉コンテンツ

・ジャパニーズウイスキーの日をみんなで祝おう！乾杯ステージ

・土屋守とマスター・オブ・ウイスキーが語る！ジャパニーズウイスキーの現状と未来への展望

・楽しく応援！JWPCウイスキー法制化のための応援ガチャ

・土屋守×本坊和人 コラボ記念ボトル先行発売

ジャパニーズウイスキーの日をみんなで祝おう！乾杯ステージとは

2021年より毎年4月1日に実施されてきた、「ジャパニーズウイスキーの日乾杯イベント」、2026年は、「ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026」（一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会主催）内で併催することが決定いたしました。

1929年４月1日に日本初の本格国産ウイスキー「サントリーウヰスキー（通称：⽩札）」が発売されました。それから僅か100年足らずで、ジャパニーズウイスキーは全世界から高い評価を受けています。「ジャパニーズウイスキーの日乾杯イベント」はジャパニーズウイスキー誕生の歴史、先人たちの努力や思い、世界を席巻しているブームの現状を、より多くの人々に知っていただく事を目的として、毎年4月1日を「ジャパニーズウイスキーの日」として正式に制定し、現地・オンラインを使用しての“一斉乾杯”をメインに、毎年開催してまいりました。

2026年はこの４月１日当日のイベントは実施せず、2026年3月15日(日)に開催される「ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026」の各部内で【ジャパニーズウイスキーの日 先駆け乾杯ステージ】として一斉乾杯を行います。

それに伴い「ジャパニーズウイスキーの日乾杯ウイスキー2026 江井ヶ嶋」を販売いたします。

事前購入はオンラインショップ（https://www.scotchclub-shop.org/）にて2月2日(月)12:00よりお求めいただけます。

イベント当日はウイスキー文化研究所ブースにて数量限定販売を実施。

更に来場者の皆様にはプラカップ1杯（10ml）ずつ無料配布も行います。お楽しみに！

商品名：ジャパニーズウイスキーの日乾杯ウイスキー2026 江井ケ嶋

蒸留：2019.6.29 / ボトリング：2025.4.28

カスクタイプ：バーボンバレル

容量：100ml

度数：61%

※この製品はウイスキー文化研究所オリジナルの「江井ヶ嶋 2019 5年」を詰替えたものです。

オンラインショップ価格：2,750円（税込・送料別）

イベント特別価格：2,500円（税込）

土屋守とマスター・オブ・ウイスキーが語る！ジャパニーズウイスキーの現状と未来への展望

現在、日本に19名しかいない、ウイスキーの最高峰『マスター・オブ・ウイスキー』が登壇し、MCの土屋守とともにトークショーを行います。日夜目まぐるしく変わるジャパニーズウイスキー情勢。様々な立場でありながら、「ウイスキーを愛し、常に探求し続けるプロ」という共通点を持つマスターが語りつくします。

＜1部登壇予定＞

No.MW005 石原裕三様

No.MW010 佐藤一様

No.MW013 青木邦晃様

No.MW014 松本匡史様

＜2部登壇予定＞

No.MW002 鈴木勝二様

No.MW003 吉田耕司様

No.MW004 倉島英昭様

No.MW008 静谷和典様

また、両部共に「マスター・オブ・ウイスキーブース」を設置！マスターが目の前でテイスティングをアドバイスしつつ試飲提供を行います。

貴重な機会をお見逃しなく！

楽しく応援！JWPCウイスキー法制化のための応援ガチャ

昨年の開催時、開場30分で売り切れた大人気企画が再登場！

今回は3,000円ガチャ、5,000円ガチャの2種類をご用意いたします。

土屋守秘蔵ボトルや、JWPCメーカー評議員が提供した貴重なボトルにも出会えるかも・・・・？

売上はJWPCの法制化に向けた活動資金の一部に充てさせていただきます。

詳細はHPをご確認ください。

土屋守×本坊和人 コラボ記念ボトル先行発売

ウイスキー文化研究所代表の土屋守と本坊酒造株式会社代表取締役の本坊和人氏。2026年2月にともに72歳を迎える二人が、6度目の年男を記念して特別なコラボボトル（Y.A.）をリリース！

貴重なこのボトルを、本イベントで最速先行発売いたします。

ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026 開催概要

■イベント名：ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026

■主催：一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会（JWPC）/ウイスキー文化研究所

■運営：ウイスキー文化研究所

■日時：3月15日（日）1部 11:30～14:30

2部 15:30～18:30

※上記スケジュールは多少の変更となる可能性があります。

■会場：EBiS303 イベントホール

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8

https://www.ebis303.com/info/access.html

■入場料：コニサークラブ会員、又はウイスキー文化研究所会員 4,000円（税込）

一般 4,500円（税込）

■入場者数：各部500名限定

■PR：Whisky Galore、Whisky Life、コニサー倶楽部、DM、WEB（ホームページ、SNS）等

■公式ホームページ：https://www.japanesewhiskypc.com/event

出展企業（23社 2026年1月時点）※50音順

阿波乃蒸溜所／Whiskey&Co. Distillery Water Dragon／WHISUKI 合同会社／株式会社カスクアンドフォレスト／月光川蒸留所株式会社／Kamui Whisky株式会社／木内酒造 八郷蒸溜所／ジャパニーズウイスキーストーリーズ福岡／新道蒸溜所／新里酒造株式会社 州崎蒸溜所／Stork Valley Distillery／高藏蒸留所／高橋酒造株式会社 田野蒸溜所／玉野アセンド蒸留所／丹丘蒸留所／千代むすび酒造株式会社／新潟亀田蒸溜所／西堀酒造株式会社（日光街道小山蒸溜所）／羽生蒸溜所／馬追蒸溜所／養父蒸溜所／横浜燻製工房株式会社／吉田電材蒸留所・・・・募集継続中

【主催者ブース】

日本ウイスキー文化振興協会（JWPC）／ウイスキー文化研究所（物販・有料試飲）／ウイスキーコニサー／ウイスキー検定／東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）／マスタ・オブ・ウイスキーブース

ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタとは

ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタは、日本国内のクラフトウイスキー蒸留所と、そのサプライヤーにフォーカスした試飲イベントです。日本国内には、計画段階のものも含め、現在120近いクラフトウイスキー蒸留所があります。

そのクラフトウイスキーの国内や国外への流通を推し進めるにあたり、ブランド価値を強化・向上する必要性を感じ、ジャパニーズクラフトウイスキーに特化した試飲イベントの開催を決定いたしました。

日本のクラフトウイスキーの蒸留所、サプライヤー企業などのブースが、最大30社出展予定です。それぞれのブースではさまざまなウイスキー、ニューボーン、ニューメイクを無料・有料試飲できるほか、一般の市場に出回らないボトルやグッズなどもご購入いただけます。

本イベントでは純粋にウイスキーが好きな人はもちろんのこと、「ニューボーン」「ニューメイク」と呼ばれる、”ウイスキーの赤ちゃん”を多数楽しむことが出来ます。まだ一定の熟成年数を経ていないため、アルコール度数が高めであるなど、荒々しさを感じるものもありますが、一般的にはなかなか口にすることができない、貴重な体験となります。

また、一般市場で見かけられない新たな蒸留所やサプライヤー企業との出会いにも繋がり、これからウイスキー事業に参入する方のきっかけともなります。

ウイスキーが育つ過程を楽しみたい方、地元企業を応援したい方など、多くの方にお楽しみいただけるイベントです。本イベントは、20歳以上の方ならどなたでもご参加いただけます。

※会場内出展ブースのウイスキー・ニューボーン・ニューメイクの多くは無料でご試飲いただけます。一部有料のアイテムもございますので、各ブースにてご確認ください。なお、フード、ボトル、グッズ販売は有料です。試飲アイテムについては出展者によって異なります。

一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会について

一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会は、ジャパニーズウイスキーの定義の法制化や、日本ウイスキーの文化普及、発信を目指し、その品質確保や消費者利益の保護、ジャパニーズウイスキー文化の確立を推進するために2024年7月1日に設立されました。現在は主に以下の目的を達成するための活動をしています。

・ジャパニーズウイスキーの品質を確保すること（品質確保、製造基準の法制化）

・ジャパニーズウイスキーと他のウイスキーを差別化すること（差別化、日本独自のウイスキー

のレギュレーション制定）

・ジャパニーズウイスキーを正当に提供すること（消費者利益の保護、クラフトの定義の

明確化、クラフト認定など）

・ジャパニーズウイスキーの文化的基盤の確立（文化の確立、HP、SNSでジャパニーズ

の発信）

・日本蒸留所年鑑、イヤーブックの編集協力

【会社概要】

社名：一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会（JWPC）

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾１丁目１０－５ テック広尾 5F 株式会社ウイスキー文化研究所内

代表理事：土屋 守

理事役員：堂田 浩之/松本 匡史/村田 哲太郎/片野 圭介/静谷 和典/渋谷 寛/鈴木 勝二/友田 晶子/

中居 靖行/早川 健/平田 早苗/吉田 耕司/牧 貴子 ※敬称略・順不同

設立：2024年7月

HP：https://www.japanesewhiskypc.com/

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

事業内容：ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立： 2001年3月

HP：https://scotchclub.org/

JWPC代表理事／ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。新潮社「フォーカス」の記者を経て1987年に渡英。ロンドンで日本語雑誌の編集長をつとめる。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

主な著書・監修書で『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）などがある。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長も務める。