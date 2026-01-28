UGGより“LOVE”をテーマにしたバレンタインコレクションを発売

Deckers Japan合同会社

TOKYO (2026年1月28日) - 南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランドUGG(https://www.ugg.com/jp/)（a division of Deckers Brands ［NYSE: DECK］）は、”LOVE”をテーマにしたバレンタインデー限定コレクションを発売しました。

幅広い世代に向けたサイズ展開で登場する本コレクションの中でも、Classic Ultra Mini Love ’26（クラシック ウルトラ ミニ ラブ ‘26）は、刺繍で施されたハートモチーフとエクスクルーシブなカラーによって、スイートにアップデートされた一足です。

今シーズン、Tazz（タズ）はTazz Love ’26（タズ ラブ ’26）として再登場。多くのファンに愛される定番のスタイルはそのままに、ハートディテールと、UGGbraidやプラットフォームソールに織り込まれた鮮やかなスレッドがアクセントを添えています。

同じムードを纏うGoldenstar Love ’26（ゴールデンスター ラブ ‘26）は、調節可能なヒールストラップを備えた2WAY仕様が特徴です。シグネチャーシルエットに、さりげなくロマンティックな表情をプラスします。

UGGのアイコニックなシューズと相性抜群のソックスも登場！思わず触れたくなるような履き心地のLeda Cozy Love（レダ コージー ラブ）とRib Knit Slouchy Quarter Love（リブニット スラウチ― クォーター ラブ）がラインナップに加わりました。

さらに、UGGで人気のスタイルにピンクカラーを採用したPink Collectionも登場。

軽量で快適、調節可能なトップストラップで水にも強いサンダルGoldenGlow（ゴールデングロウ）は、反発性とサポート性に優れたサトウキビ由来のEVAソールを採用し、雨の日も晴れの日も活躍。内側にはテキスタイルが貼られているので足あたりも柔らかく快適。ラグを備えたプラットフォームソールとグリップ力のあるフットベッドで仕上げたサンダルは、ダイナミックなルックスに負けないほどの快適な履き心地をもたらします。

人気のクラシックブーツを新しいローカットデザインにハイレベルの快適性で再構築したClassic Micro（クラシック マイクロ）は、スエードのアッパーに、とても柔らかなシープスキンのライニングを施しています。シープスキンには自然な温度調節機能が備わっているので、ソックスを履いても、素足で履いても快適。サトウキビ由来の軽量EVAのアウトソールが足元を程よくサポートし、屋外で過ごすどんなシーンでも、スリッパのような履き心地の良さを楽しむことが出来ます。

Elea Slip-Onと同じベースで作られたこの遊び心あふれるElea Pooch Slip-On（エレア プーチ スリッポン）は、パジャマとスリッパで過ごす家での時間を夢見ていた頃に戻れるような一足。とても柔らかいシープスキンと成型ラバーアウトソールを使用し、かわいらしい子犬のディテールが刺繍で施されています。他にも春らしいピンクカラーのアイテムが沢山！

上記ラインナップは、UGG公式サイト(https://bit.ly/49Xnvma)、全国のUGG直営店および正規取扱い店舗にてご購入いただけます。※詳細は、フリーダイヤル0120-710-844までお問合せください。

自分へのご褒美にも、誕生日や記念日へのギフトにもぴったりな本コレクションを、どうぞお楽しみください。

About UGG

1978 年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGGは、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGGは、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウエア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。世界各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間20億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、https://www.ugg.com/jp/ UGGJAPANをご覧ください。

【クレジット】

UGG / Deckers Japan

TEL: 0120-710-844 URL: https://www.ugg.com/jp/

*リリース使用画像はこちら(https://xgf.nu/f43eA)