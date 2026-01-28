あずさきな先生『姉ちゃんシリーズ』POP UP SHOP 未来屋書店レイクタウン店・大日店で１月31日（土）より開催！

株式会社未来屋書店

株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆、以下「未来屋書店」）は、漫画家 あずさきな先生による人気作『姉ちゃんシリーズ』のPOP UP SHOPを、１月31日（土）より未来屋書店レイクタウン店および大日店にて、期間限定で開催いたします。

『姉ちゃんシリーズ』は、『姉ちゃんの友達がうざい話』『友達の姉ちゃんに恋した話』の２作品を軸に展開されるシリーズです。

本POP UP SHOPでは、ショッピングモールでのデートをテーマにした新規描き下ろしイラストを使用し、物語の世界観を存分に感じていただける、こだわりのグッズを多数展開いたします。アクリルスタンドをはじめとする一部アイテムは、台座同士をつなげて“ふたりで完成する”仕様となっており、キャラクター同士の関係性や距離感を立体的にお楽しみいただけるラインナップとなっています。

また、グッズ展開に加え、１月23日（金）発売の最新刊を含むコミックスの販売を行うほか、作品の世界をより深く体感いただける等身大パネルや複製原画の展示も同時に実施いたします。

【開催概要】

開催期間：2026年１月31日（土）～ 2026年２月22日（日）

開催店舗：未来屋書店 レイクタウン店（埼玉県）

未来屋書店 大日店（大阪府）

実施内容：（１）描き下ろし商品先行販売POP UP SHOP、コミック販売

（２）等身大パネルの展示

（３）複製原画の展示

■POP UP SHOPグッズ、購入特典

９種類の商品を展開いたします。

また、『姉ちゃんシリーズ』関連商品ご購入金額2,000円（税込）ごとに、本POP UP SHOP限定のプロフィールカード（全８種）よりランダムで１枚お渡しいたします。

※特典は無くなり次第、配布終了となります。

■コミックスの購入特典

■等身大パネルのフォトスポット設置

POP UP SHOP期間中は等身大パネルを設置いたします。

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp