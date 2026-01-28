【イベント情報】「ダンデライオン・チョコレート バレンタイン2026」 カカオ本来の個性を味わう、都内4拠点での期間限定ポップアップストアを開催
ダンデライオン・チョコレート・ジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表：堀淵清治）は、2026年のバレンタインシーズンにあわせ、東京都内4か所（日本橋三越本店、新宿高島屋、東京スカイツリータウン・ソラマチ、エキュート上野）にて、期間限定のポップアップストアを順次オープンいたします。
2016年の日本上陸以来、私たちはシングルオリジンのカカオ豆とオーガニックのきび糖のみを使用し、カカオ本来のフレーバーを純粋に味わう「Bean to Bar」チョコレートを追求し続けてきました。 今年のバレンタインは、大切な方へのギフトとしてはもちろん、近年定着しつつある「自分へのご褒美チョコレート」としても最適なラインナップをご用意。カカオの産地や収穫年によって驚くほど異なる個性豊かな味わいが、バレンタインシーズンを華やかに彩ります。
各ポップアップストアでは、定番のチョコレートバーに加え、ギフトとして不動の人気を誇るチョコレートスイーツなどをご用意しています。
各エリアの特性に合わせ、以下の4拠点にて展開いたします。お仕事帰りやショッピングの合間に、ぜひお立ち寄りください。
開催概要：都内4つのエリアで楽しむダンデライオン・チョコレート
◆日本橋三越本店「スイーツコレクション 2026」
開催期間：2026年1月28日（水）～2月14日（土）
開催場所：日本橋三越本店 本館7階 催物会場
開催住所：東京都中央区日本橋室町1-4-1
営業時間 ：10:00～19:00 ※最終日は18:00終了
◆新宿高島屋「推し100」
開催期間：2026年2月4日（水）～2月14日（土）
開催場所：高島屋新宿店 B1F 推し100
開催住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号
営業時間 ：10:30～19:30
◆東京スカイツリータウン・ソラマチ
開催期間：2026年2月4日（水）～2月14日（土）
開催場所：イーストヤード地下3階12番地 バレンタイン特設会場
開催住所：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2
営業時間 ：11:00～21:00
◆エキュート上野
開催期間：2026年2月2日（月）～2月15日（日）
開催場所：JR上野駅改札内3F エキュート上野イベントスペース「嬉々」
開催住所：東京都台東区上野7-1-1
営業時間：月～木・土日祝：9:00～21:00
金：9:00～22:00
ラインナップのご紹介（一部）
シングルオリジン・生チョコレート アナマライ, インド
インドはアナマライにある農園のカカオを使用。ココナッツやナツメグの木と共に育つ小粒で赤みを帯びたカカオ豆は、レモンのような芳しい香りが特徴です。生物多様性豊かな環境で生まれた個性豊かなカカオの風味を、なめらかな口どけとともにお楽しみいただけます。
Bean to Bar チョコレート専門店ならではの生チョコレートを、ぜひご堪能ください。
商品情報
販売価格：2,600円（税込）
商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/singleorigin-namachocolate-anamalai-india
ガトーショコラ
チョコレート・きび糖・卵・バターのみというシンプルな素材で仕上げた、シングルオリジン・チョコレートが持つカカオの個性を存分に味わえるガトーショコラ。
冷蔵、室温、オーブンで軽く温めた状態と、3通りの食べ方で食感や香りの変化を楽しめるのも魅力のひとつです。チョコレートには、華やかな酸味と芳しい香りが特徴の「アナマライ, インド 70%」を使用。舌の上でやわらかくほどけるとともに、驚くほど豊かなチョコレートフレーバーが広がります。
商品情報
販売価格：4,500円（税込）
商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/gateau-chocolat
ニブトフィーチョコレート
サクサクのバターキャラメルを、カカオ70％の濃厚なチョコレートで包み込みました。仕上げに表面へ散りばめたカカオニブが、食感と香りに心地よいアクセントを添えます。
ほんのりと効かせた塩味が甘さを引き締め、カカオ本来のフレーバーをより一層引き立てる、奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。
商品情報
販売価格：2,900円（税込）
商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/cocoa-nib-toffee-chocolate
5grams
「Bean to Bar チョコレートをもっと身近に、健康的に楽しんでほしい」という想いから誕生した、小さなバトン状のチョコレートです。
5種類のカカオ豆とオーガニックのきび糖のみを使用。
カカオ本来の香りと余韻を楽しめる5gサイズは、日常のさまざまなシーンに寄り添い、コーヒーや紅茶、ワイン、ウイスキーとのペアリングにもおすすめです。
商品情報
販売価格：5grams 5pieces 1,800円（税込）／ 10pieces 2,800円（税込）
※10piecesは日本橋三越のみでの取扱いとなります。
商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/5grams
バレンタインコレクション 2026
ダンデライオン・チョコレートでは、「響きあう大人の贅沢」をテーマに、バレンタインシーズンに向けた特別なラインナップを「バレンタインコレクション 2026」特集ページにてご紹介しています。
特集ページURL：https://dandelionchocolate.jp/collections/valentines-day
ダンデライオン・チョコレートについて
ファクトリー&カフェ サンフランシスコ 外観
ファクトリー&カフェ サンフランシスコ 内観
トッド・マソニスらによって2010年にサンフランシスコで創業。2008年に共同運営していたWEB事業売却を機に、友人のガレージを借りてチョコレートを作り始めたトッドらが、100年以上前からある本来の製造法に立ち返り、本物のチョコレートを再現しようと突き詰めた結果がBean to Bar チョコレートでした。
ダンデライオン・チョコレートでは、使用するカカオ豆の生産者をすべて訪れ、時には発酵から乾燥までのプロセスについて対話し、交渉を行った上で、直接輸入しています。Bean to Bar(https://dandelionchocolate.jp/pages/about#beantobar) ブームによって様々な手法が展開される中、カカオ本来のフレーバーを純粋に味わうために、シングルオリジンのカカオ豆とオーガニックのきび糖のみを使用し、シンプルな美味しさを追求し続けています。
2016年2月に東京・蔵前に日本1号店を開き、日本への進出を果たしました。三重・伊勢、東京・吉祥寺にも店舗を展開しています。（2026年1月現在）
公式サイト： https://dandelionchocolate.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan
日本国内の店舗
ファクトリー＆カフェ蔵前 外観
ファクトリー＆カフェ蔵前 内観
■ファクトリー&カフェ蔵前
https://dandelionchocolate.jp/pages/factory-cafe-kuramae
Instagram: https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan/
■ショップ&カフェ伊勢外宮
https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-ise
Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_ise/
■The Market 吉祥寺
https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-kichijoji
Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_kichijoji/
■オンラインストア
https://dandelionchocolate.jp