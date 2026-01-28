Toi Toi Toi 新体制初となるデジタルEP『with Toi』リリース　表題曲「きみさがし」のライブ映像も公開

アソビシステム株式会社

今年1月に新メンバー2名が加入し、新体制がスタートしたToi Toi Toiが、1st EP『with Toi』を2026年1月28日（水）に配信リリースした。

Toi Toi Toiは、発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。「Be Alright」をコンセプトに、挫折や葛藤を経験してきた彼女たちだからこそできる表現で、勇気を与えられる存在を目指している。1月5日に開催された「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春SP -」にて、新メンバーとして萩田こころ・山田せいあの2名がお披露目され、新体制での活動をスタートさせた。

今作『with Toi』は、「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春SP -」にて初披露された4曲の新曲を収録。スマホ越しの片想いを描いた純愛ポップチューン「きみさがし」、等身大の悩みや迷いを歌ったリアルな青春アンセム「ねぇ、だって。」、言葉にできない想いの連鎖を描いたエモーショナルなラブソング「君を好きになってから」、Toi Toi Toiの覚悟が詰まったセルフアンセム「Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-」と、個性豊かで勇気をもらえる楽曲が収録。新体制となり、“今”を駆け抜ける彼女たちの強い想いが込められた作品に仕上がっている。

また、「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春SP -」で披露された「きみさがし」のライブ映像が、同日18時に公式YouTubeチャンネルにて公開される。彼女たちの真っ直ぐなパフォーマンスをぜひ目にしてほしい。

＜作品リリース概要＞

Toi Toi Toi 1st Digital EP『with Toi』

配信日：2026年1月28日（水）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/with_Toi

【収録曲】

1 きみさがし

2 ねぇ、だって。

3 君を好きになってから

4 Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-

【LIVE映像】きみさがし ／Toi Toi Toi ｜2026.01.05 PEAK SPOT JOIN vol.3【新体制お披露目】

1月28日18:00公開

URL：https://www.youtube.com/watch?v=eWDMFxUebbM

＜PEAK SPOTツアー概要＞

「PEAK SPOT JOIN Vol.4- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」

日程：2026年2月14日（土）

会場：大阪府 amHALL

時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00

「PEAK SPOT JOIN Vol.5- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」

日程：2026年3月1日（日）

会場：愛知県 名古屋 インターナショナルレジェンドホール（Nagoya International Legend Hall）

時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00

「PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」

日程：2026年3月22日（日）

会場：東京都 harevutai

時間：開場 12:00 ／ 開演 13:00

チケットはこちら

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784

＜Toi Toi Toi Profile＞

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。2025年4月4日、デビュー記念公演「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人体制の新体制で活動を開始。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

※星野ティナは活動休止中のため、現在は7名で活動中

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official