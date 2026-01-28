QicoBay、東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026に出展新コンセプトシリーズ「R1」を日本初公開

QicoBay LLC

QicoBay（本社：アメリカ）は、2026年2月4日（火）～6日（木）に東京ビッグサイトで開催される「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展いたします。

本展示会では、新コンセプトシリーズ「R1」を日本市場で初公開するとともに、既存プロダクトシリーズ「P1」「C1S」も展示し、QicoBayが描く“現在と未来が並行する”プロダクト体系をご紹介します。

ブランドキービジュアル：デザインと体験を軸に展開するグローバルオーラルヘルスブランド「QicoBay」。

QicoBayは、グローバル市場に向けて、現代的なデザインと美意識を日常のオーラルケア体験に取り入れるオーラルヘルスブランドです。

「人々が日々の生活の中でオーラルケア製品をどのように使うか」という視点から、プロダクトの形状・構造・存在の在り方を見つめ直し、機能的な日用品として扱われがちなケア習慣を、より自然に生活へ溶け込む長期的な選択肢へと再定義しています。

開発においては、使用感や耐久性に加え、長期使用に伴う影響にも目を向けながら、モジュール構造やサステナブルな視点を取り入れ、繰り返し使うことを前提としたプロダクトシステムを構築しています。

新作発表：「R1」を初公開

今回の東京ギフト・ショーでQicoBayが提示するのは、新しい製品であると同時に、新しい試みでもあります。

新コンセプトシリーズ「R1」は、デザインと体験の次なる可能性を探るプロジェクトであり、未来のオーラルケアの在り方に向けたオープンな提案です。

R1：QicoBayが描く未来の方向性を体現するコンセプトシリーズ。会場にて初公開予定。R1：体験とデザインの視点から生まれた新たな試み

R1の設計は、単一の機能を実現することだけを目的としたものではありません。

手に取られる瞬間や視線に入る距離感、使われる所作など、一連の体験としてプロダクトを捉え、触感や比率、人と物の関係性を重視しています。

R1では、あえて事前に定義しすぎない余白を残しています。

詳細な機能や仕様は会場でご案内いたしますが、実際に触れていただいたときに初めて伝わる“未来への感覚”を体験していただければと考えています。

既存ライン：P1とC1S（海外市場で継続展開）

未来に向けた探索と同時に、QicoBayは日常の確かな使用シーンにも立脚しています。

本展示会では、海外市場で継続的に展開され、長期的に使用されている成熟したプロダクトライン「P1」と「C1S」もあわせて展示いたします。

QicoBayのP1は、持ち運びやすさと上質な使用感を両立したプレミアムラインです。P1｜Personal / Premium：自分のための時間に寄り添う

P1は、よりパーソナルな使用体験を重視したプレミアムラインです。

単なる清掃ツールに留まらず、自分のために少し整えたい瞬間--オフィスの合間や車内、外出先などの日常に自然と寄り添います。

またギフトとしても選ばれることを想定したプロダクトとして位置づけられており、QicoBayのプロダクト体系の中で体験の階層と価値感を引き上げる重要な役割を担います。

C1S｜Daily / Standard：日常のリズムに自然と溶け込むC1S：日常の高頻度使用を前提に設計されたスタンダードシリーズ。生活のリズムに自然と溶け込みます。

C1Sは、日常的な高頻度使用を前提に設計されたスタンダードシリーズです。

軽やかで直感的な使用体験を通じて、オーラルケアを「意識して頑張るもの」ではなく、毎日の生活リズムの中で自然に継続できるよう設計されています。

C1Sは、“毎日使う”シーンを担うコアラインとして、長期的な習慣化を支えるシリーズです。

カプセルシステムとサステナブルな視点：構造に込めた長期的な設計思想カプセルシステム：交換・回収の仕組みにより使い捨ての消耗を抑え、長期使用を支える設計です。

QicoBayのプロダクト体系では共通のカプセル構造を採用し、R1・P1・C1Sが同一のカプセルシステムを共有しています。

この設計は、単に環境性を訴求するためではなく、日々のケアをより軽やかに、そして責任ある形で続けられるようにするためのものです。オーラルヘルスの体験を高めながら、使い捨ての消耗を抑え、長期使用に適した仕組みを目指しています。

QicoBayにとってサステナブルとは、スローガンではなく、構造の選択と使い方に表れる長期的な判断です。

“現在”と“未来”を同時に歩むブランドへ

R1・P1・C1Sとカプセルシステム：現在と未来が並行するQicoBayのプロダクト体系を展示。

R1、P1、C1Sの3つのラインを通じて、QicoBayは「どれか一つを選ぶ」のではなく、現在と未来を同時に見据えたブランド構造を築いています。

毎日自然に使われる製品があり、体験と価値を高める選択肢があり、さらに未来へ向けた探索もある--その並行する思想を、今回の東京ギフト・ショーでご紹介いたします。

小売関係者、バイヤー、メディア関係者の皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ぜひブースにてR1をご体感いただき、QicoBayのプロダクト体系をご覧ください。

【展示会情報】

展示会名：東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会期：2026年2月4日（火）～2月6日（木）

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：東5ホール T12-08

※会期中、プロダクト展示および現地でのご案内を予定しております。

【会社概要】

会社名：QicoBay LLC

ブランド名：QicoBay（チコベイ）

事業内容：日用品およびオーラルケア製品の企画・開発

公式サイト：https://www.qicobay.com

【お問い合わせ】

詳細は公式サイトをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

BD@QicoBay.com