千葉雅也さん『センスの哲学』が10万部突破！

「東大、京大で1番読まれた本」「紀伊國屋じんぶん大賞2025第2位」など数々のアワードを獲得した人気の哲学書、千葉雅也さん『センスの哲学』がついに累計10万部を突破しました。10万部突破によせて、著者の千葉雅也さんからメッセージが到着しました！

■ 千葉雅也さんからのメッセージはこちらです！

たくさんの方にお読みいただき誠にありがとうございます。生活や仕事に何かヒントになればと思います。

それから、ここでの「芸術」は、具体的な話も出てきますが、広い意味で言っています。芸術のイメージを広げるきっかけにもなればと願っています。

■ 内容紹介

これは「センスが良くなる本」です。

服選びや食事の店選び、インテリアのレイアウトや仕事の筋まで、さまざまなジャンルについて言われる「センスがいい」「悪い」という言葉。あるいは、「あの人はアートがわかる」「音楽がわかる」という芸術的センスを捉えた発言。

何か自分の体質について言われているようで、どうにもできない部分に関わっているようで、気になって仕方がない。このいわく言い難い、因数分解の難しい「センス」とは何か？ 果たしてセンスの良さは変えられるのか？

音楽、絵画、小説、映画……芸術的諸ジャンルを横断しながら考える「センスの哲学」にして、芸術入門の書！

■ 著者プロフィール

1978年栃木県生まれ。東京大学教養学部卒業。パリ第10大学および高等師範学校を経て、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士（学術）。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』（第4回紀伊國屋じんぶん大賞、第5回表象文化論学会賞）、『勉強の哲学――来たるべきバカのために』、『アメリカ紀行』、『デッドライン』（第41回野間文芸新人賞）、「マジックミラー」（第45回川端康成文学賞、『オーバーヒート』所収）、『現代思想入門』（新書大賞2023）など著書多数。

■ 書誌情報

書 名：『センスの哲学』

発 売：2024年4月5日

定 価：1,760円（税込）

ISBN： 978-4-16-391827-3

《電子書籍版も配信中》

