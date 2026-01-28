法人会員5,800社が利用する法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」入社記念品ご相談キャンペーンを実施
アディッドバリュー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤 英子）が運営する法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」（以下、okurimono）は、_新入社員の入社記念ギフト（ウェルカムボックス）のお見積り、ご相談をいただいた企業様を対象に、3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
▼キャンペーン概要
実施期間：2026年1月28日（木）～2月27日（金）
対象商品：入社・内定・採用関連ギフト
特典内容：ご相談・お見積りで3,000ポイントプレゼント
特設ページ：https://okuri-mono.com/scene/entrance_ceremony
▼法人シーンに特化した「okurimono」の入社記念ギフトサービス
新入社員の帰属意識を高める「オンボーディング施策」の一環として、ロゴ入りグッズやメッセージカードなどを詰め合わせた「ウェルカムギフト」を贈る企業が、近年増加しています。
一方で、人事・総務ご担当者様からは、次のようなお声も多く寄せられています。
・予算内でどのようなギフトが用意できるのか、具体的なイメージが湧かない
・商品選定や見積もり取得に手間がかかる
・実際に発注するか未定の段階で問い合わせることに、心理的なハードルを感じる
こうしたお悩みをお持ちのご担当者様は、ぜひ okurimono にご相談ください。
現在、ご相談・お見積もりをご依頼いただいた方を対象に、3,000ポイントを進呈するキャンペーンを実施しております。進呈したポイントは、そのままご注文時の割引としてご利用いただけます。
定番の名入れボールペンなどのロゴ入りグッズやメッセージカード、リラックス用品だけではなく、
貴社のご予算・ご要望に寄り添い、従業員様のエンゲージメント（貢献意欲）を高めるギフトをご提案させていただきます。
本キャンペーンを通じて多くの企業様に「心のこもったギフト体験」をしていただき、入社時のエンゲージメント向上に貢献してまいります。ぜひ、このご機会にご相談くださいませ。
▼無料会員登録はこちら
https://okuri-mono.com/regist/step1/
●法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」とは
https://okuri-mono.com/
お祝い花、お中元、お歳暮や販促・ノベルティ、福利厚生など法人企業様に特化したギフト総合サービスです。ご利用法人会員数は2025年9月末時点で5,800社。専属の贈りものコンシェルジュがお忙しい総務・経理・管理などギフトをお手配するご担当者様に代わり、ギフトのお手配に関わる業務を懇切丁寧にサポートいたします。また会員様専用のマイページでは、充実した機能が全て無料でご利用でき、贈答情報の一元管理が可能となっております。
法人様専用サービスならではの安心サポート
１.大量注文も貴社の宛先リストで注文
50件以上の大量注文もお手持ちの宛先リストを送るだけで簡単にご注文いただけます。
２.見積・提案書は最短1営業日
大量注文の見積書や社内稟議にも使える提案書はご相談から最短1営業日でお送りします。
３.完全包装・二重梱包で安心
こだわりのラッピングで、完全包装のうえ、二重梱包するため、お届けも安心！※一部商品を除く
４.領収書・請求書発行
決算時に必要であればすぐに発行が可能！請求書発行は、郵送・データ送付などお選びできます。
５.お手持ちのメッセージカードや挨拶状の同送
貴社のメッセージカードやノベルティ、挨拶状などの幅広く同送物の対応を承ります。
６.アドレス帳一括登録可能
お手持ちの住所録データなどから、簡単に一括登録することが可能。
７.最適なのし書き完全サポート！
表書き（ご用途）やご記名（お名前）など何を記載すればいいか完全にサポート。
８.支店ごと担当者ごとなど「のし名入れ」の細かな対応可能
1度の注文で複数のご記名されたい場合も細かく対応可能。
９.決済方法多数
請求書支払い・クレジットカード・代引きなどの様々な決済方法。
▼無料会員登録はこちら
https://okuri-mono.com/regist/step1/
＜お問合せ＞
TEL :03-6450-6416 (平日10:30～18:30)
Email:info@okuri-mono.com
担当：齋藤
商品の選定についてお困りの方、お見積りやご相談の際には、専属の贈りものコンシェルジュが懇切丁寧にご対応いたします。
＜本件に関するお問合せ＞
アディッドバリュー株式会社
TEL :03-6450-6416 (平日10:30～18:30)
Email: press@a-value.co.jp
担当 :齋藤
＜法人専用ギフトサービス「okurimono -おくりもの-」へのお問合せ＞
URL :https://okuri-mono.com
TEL :03-6450-6416(平日10:30～18:30 )
Email:info@okuri-mono.com
＜会社概要＞
名称 :アディッドバリュー株式会社
URL :https://a-value.co.jp
所在地〒101-0051東京都千代田区神田神保町3丁目9番地 第2宇田川ビル2F
TEL :03-6450-5585（代表）