公益財団法人国際文化会館

公益財団法人国際文化会館(東京都港区、理事長 近藤 正晃ジェームス)は、「日本と世界の関わり」というテーマの優れた報道を表彰する、第3回「国際文化会館ジャーナリズム大賞」の作品募集を開始いたします。

国際文化会館ジャーナリズム大賞は、グローバルな「知の拠点」として、多様な世界との対話に不可欠であるジャーナ リズムの醸成を目指し、特に優れた報道を表彰するものです。第2回には計76作品の応募があり、2025年7月に開催した表彰式では、大手メディアによる骨太の取材から、フリーランス記者による独自の報道によるものまで、分野も、外交政治に関わるものから、司法制度に関わるものまで、時代を映す優れたジャーナリズム作品を表彰いたしました。

第3回も、綿密な取材やデータを元に調査を行い、日本と世界との関わりの中で生じる新たな可能性と課題に光 を当てた報道を顕彰することを目的とし、以下の要領で作品を募集いたします。

概要

詳しくは、ホームページ記載の募集要項をご覧ください。

