Renta!にて、studio15株式会社より話題のBL作品『ここから先は幼なじみ以上です』が2026年1月28日より配信開始！

株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、Renta!にて、studio15株式会社より話題のBL作品『ここから先は幼なじみ以上です』が2026年1月28日より配信開始したことについて、公開いたしました。



　この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）にて、studio15株式会社より話題のBL作品『ここから先は幼なじみ以上です』が2026年1月28日より配信開始となりました！ぜひスキマ時間にお楽しみください♪




■作品紹介




『ここから先は幼なじみ以上です』

▼あらすじ


高1の七海は、面倒見のいい純朴男子。近所のモテ幼なじみ・海里のお世話をするのが日課。そんなある日、海里から突然「付き合ってよ」と告白され…？　聞き間違いかと思いきやどうやら超本気。長年欲望を抑えていた海里は、猛アタックを開始して…？「手放せるわけがないじゃん」「七海以外考えられない」海里の直球すぎる言葉に、七海の羞恥心は大爆発？



監督：福田 沙紀


製作／制作：studio15株式会社



▼出演者


花栗七海　役：桜田圭亮（「桜」は糸へんが正式表記）


皇海里　役：島村雄大


園村　役：花井翼


杉本　役：中西瞬祐


大木大輔　役：百蔵充輝


姫野ここみ　役：吉永杏里


花栗千香　役：藤井結衣


花栗陽子　役：野村ゆき



▼作品ページ


https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/413474/



※「䋝田圭亮」が正式表記ですが「䋝」が環境依存文字のため、Renta！の使用上「桜」になっております。






