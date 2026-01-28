Renta!にて、studio15株式会社より話題のBL作品『ここから先は幼なじみ以上です』が2026年1月28日より配信開始！

株式会社パピレス

株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、Renta!にて、studio15株式会社より話題のBL作品『ここから先は幼なじみ以上です』が2026年1月28日より配信開始したことについて、公開いたしました。

この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）にて、studio15株式会社より話題のBL作品『ここから先は幼なじみ以上です』が2026年1月28日より配信開始となりました！ぜひスキマ時間にお楽しみください♪

■作品紹介

『ここから先は幼なじみ以上です』

▼あらすじ

高1の七海は、面倒見のいい純朴男子。近所のモテ幼なじみ・海里のお世話をするのが日課。そんなある日、海里から突然「付き合ってよ」と告白され…？ 聞き間違いかと思いきやどうやら超本気。長年欲望を抑えていた海里は、猛アタックを開始して…？「手放せるわけがないじゃん」「七海以外考えられない」海里の直球すぎる言葉に、七海の羞恥心は大爆発？

監督：福田 沙紀

製作／制作：studio15株式会社

▼出演者

花栗七海 役：桜田圭亮（「桜」は糸へんが正式表記）

皇海里 役：島村雄大

園村 役：花井翼

杉本 役：中西瞬祐

大木大輔 役：百蔵充輝

姫野ここみ 役：吉永杏里

花栗千香 役：藤井結衣

花栗陽子 役：野村ゆき

▼作品ページ

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/413474/

※「䋝田圭亮」が正式表記ですが「䋝」が環境依存文字のため、Renta！の使用上「桜」になっております。

株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。

■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について

URL：https://renta.papy.co.jp/(https://renta.papy.co.jp/)

「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。

現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1

価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。

なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。

※1 閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。

【会社概要】

■会社名 株式会社パピレス

■代表者 代表取締役 松井 康子

■資本金 4億1,446万円

■設 立 1995年3月31日

■所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル

■TEL 03-6272-9533（代表）

■FAX 03-6272-9563

■URL https://papy.co.jp/corp_site/

■事業内容 電子書籍販売

【本件に関するお問い合わせ】

■会社名 株式会社パピレス

■担当 広報担当

■TEL 03-6272-9533

■FAX 03-6272-9563

■Email press@papy.co.jp